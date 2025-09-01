Noticias
Intel crea los supernúcleos: qué son y cómo funcionan
Intel ha registrado una patente titulada «Software Defined Super Cores», en la que habla de un concepto muy interesante, los supernúcleos de un procesador. No se trata de un nuevo diseño CPU, sino de una nueva manera de utilizar los recursos disponibles en un procesador tradicional para crear supernúcleos.
Es muy fácil de entender. Piensa en un procesador actual de Intel, como el Core Ultra 9 285K. Este tiene 8 núcleos P y 16 núcleos E, y puede manejar un total de 24 hilos. Con la tecnología descrita en esta patente podríamos crear un supernúcleo combinando los dos mejores núcleos de este procesador.
A través de diversas optimizaciones a nivel de firmware y de software el sistema podría utilizar esos dos núcleos como si fueran un único supernúcleo. Esta tecnología plantea importantes ventajas, ya que se podría utilizar para mejorar el rendimiento monohilo de un procesador sin tener que diseñar núcleos más grandes, complejos y costosos de llevar a la oblea.
Esos dos procesadores estarían profundamente unidos, y compartirían recursos a nivel de memoria y de cachés para conseguir un funcionamiento totalmente sincronizado y armónico a la hora de intercambiar datos e información, algo fundamental a la hora de conseguir ese funcionamiento unificado para maximizar el rendimiento monohilo.
Con este enfoque también se podría mejorar el rendimiento por vatio, ya que no sería necesario crear núcleos más grandes y complejos funcionando a mayor frecuencia, que normalmente tendrán un consumo más elevado. La idea es muy interesante, y podría marcar un punto de inflexión, pero como habréis podido imaginar no es tan sencilla de poner en práctica.
La principal barrera que enfrenta Intel con esta patente está en la optimización y el soporte tanto a nivel de hardware como de software. Es necesario que a nivel de hardware exista la capacidad de crear ese supernúcleo identificando y uniendo los dos mejores núcleos del procesador, que son aquellos capaces de trabajar a la mayor frecuencia posible de forma estable.
También es fundamental que el sistema operativo sepa reconocer que tiene entre manos un supernúcleo, que pueda distribuir correctamente la carga de trabajo para aprovechar su potencial, y que las aplicaciones y los también puedan utilizar ese supernúcleo de forma óptima. Sin esa optimización a nivel de software esta tecnología no serviría para nada, y conseguirla requiere de mucho trabajo.
No sabemos si algún día llegaremos a ver una implementación práctica de esta tecnología en procesadores de consumo general, pero desde luego tiene mucho potencial, y demuestra que Intel también busca nuevas formas de avanzar que van más allá del diseño a nivel de silicio.
Intel crea los supernúcleos: qué son y cómo funcionan
Battlefield 6 no tendrá trazado de rayos, y este es el motivo
FRITZ! en IFA 2025: un vistazo a las novedades del fabricante alemán
AMD tiene un as bajo la manga con RDNA 5 para doblar la potencia de la Radeon RX 10900 XTX
Qué esperamos del IFA 2025
La Vista Previa de Windows 11 25H2 no te va a emocionar
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
Flyoobe 1.5: Windows 11 rápido, limpio y personalizado en cualquier PC
Siguen las ofertas de la Vuelta al Cole 2025
Preguntas y respuestas sobre PS6: precio, fecha de lanzamiento y más
NVIDIA confirma que el renderizado neural será un milagro capaz de generar el 100% de píxeles en un juego por IA
Intel crea los supernúcleos: qué son y cómo funcionan
Corsair te facilita (y alegra) la vuelta al cole
Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por Grok. Otra pataleta más
Android endurece la verificación de desarrolladores, incluso fuera de la Play Store
Cómo será el primer iPhone Fold
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
Gestión del router: unos ajustes obligatorios para mejorar la seguridad y rendimiento de tu red doméstica
-
PrácticosHace 6 días
Cinco maneras de transferir archivos entre PCs
-
PrácticosHace 2 días
Flyoobe 1.5: Windows 11 rápido, limpio y personalizado en cualquier PC
-
A FondoHace 4 horas
Siguen las ofertas de la Vuelta al Cole 2025