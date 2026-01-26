El RE Engine deja en ridículo al Unreal Engine 5

Puede que nos guste más o menos, pero está claro que el Unreal Engine 5 es un motor gráfico que, a pesar de estar muy avanzado técnicamente, tiene serios problemas de optimización, y que cuando lo comparamos con otros motores gráficos personalizados, como el idTech o el Frostbite, no sale nada bien parado.

El último motor gráfico que ha puesto en evidencia al Unreal Engine 5 ha sido el RE Engine de Capcom, un motor gráfico que ha dado el salto a la generación actual con Resident Evil Requiem. En este juego la compañía japonesa ha demostrado que su motor es capaz de ofrecer una calidad gráfica espectacular, y que está preparado para implementar trazado de trayectorias.

Es muy importante tener clara esa diferencia. El RE Engine en su versión previa a lo que hemos visto en Resident Evil Requiem estaba adaptado a las consolas de la generación anterior, y por tanto no se podía comparar de forma directa con el Unreal Engine 5. La versión utilizada en dicho juego ha evolucionado, y se ha adaptado a la generación actual.

El nivel de calidad gráfica que vimos en el último vídeo de Resident Evil Requiem es simplemente espectacular, tanto por el modelado de personajes como por el nivel de la geometría, los efectos de luces y sombras y el sistema de daños que sufren tanto enemigos como protagonistas.

Salta a la vista, si lo comparamos con las entregas anteriores, que Resident Evil Requiem es un juego que está una generación por encima, y que no habría sido posible si su desarrollo se hubiera mantenido sobre la base de PS4 y Xbox One.

RE Engine: calidad gráfica de nueva generación sin disparar los requisitos

Más allá de las comparativas técnicas, lo importante es el nivel de optimización que ofrece el RE Engine, y cómo posiciona este si lo comparamos con un juego basado en el Unreal Engine 5. Uno de los mejores ejemplos que podemos poner en este sentido es Cronos The New Dawn, que se parece en algunas cosas a Resident Evil Requiem.

La diferencia en términos de optimización entre ambos juegos es tan grande que los requisitos mínimos de Cronos The New Dawn son muy parecidos a los requisitos recomendados de Resident Evil Requiem. Vamos a verlo al detalle para entenderlo mejor.

Para jugar a Cronos The New Dawn los requisitos mínimos son estos:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400F o Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o Radeon RX 5700 XT. La equivalencia correcta es una Radeon RX 5700.

DirectX 12.

Unidad SSD con 50 GB de espacio libre.

Para jugar a Resident Evil Requiem los requisitos recomendados son estos:

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER con 8 GB o AMD Radeon RX 6600 con 8 GB.

Almacenamiento requerido no concretado.

DirectX 12.

La GeForce GTX 1080 rinde casi igual que una GeForce RTX 2060 en rasterización, y el Ryzen 5 3600 tiene prácticamente el mismo rendimiento en juegos que un Ryzen 5 5500, así que solo nos quedamos un poco por detrás en la equivalencia gráfica.

No obstante, como la GeForce GTX 1080 tiene 8 GB de memoria gráfica cumplimos con el requisito recomendado de VRAM de Resident Evil Requiem.

Hay una diferencia enorme, pero si comparamos con los requisitos recomendaos de Cronos The New Dawn esta es todavía mayor, porque este necesita:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-10700K o Ryzen 7 3700X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT.

DirectX 12.

Unidad SSD con 50 GB de espacio libre.

¿De quién es la culpa, de Epic Games o de los desarrolladores?

Es una excelente pregunta, y la verdad es que no podemos señalar a un culpable claro. Epic Games dijo que el Unreal Engine 5 no tiene problemas de rendimiento, y que la culpa es de los desarrolladores, porque estos empiezan los ciclos de desarrollo utilizando equipos muy potentes y dejan para el final la fase de optimización en equipos menos potentes.

Al hacer eso se encuentran con un proyecto grande y exigente que en la mayoría de los casos no encaja bien con hardware menos potente, y en teoría los desarrolladores no dedican los recursos necesarios a adaptarlo y optimizarlo como procede para que ofrezca un buen rendimiento en PCs con un hardware más modestos.

Creo que Epic Games está diciendo la verdad, pero al mismo tiempo no está reconociendo su parte de culpa, y esta existe, no hay ninguna duda. Podemos verlo claramente en el historial de actualizaciones que ha recibido este motor gráfico. Por ejemplo, la versión Unreal Engine 5.6 mejora el uso de la CPU en escenarios CPU dependientes, y en general es capaz de mejorar el rendimiento hasta en un 35%.

Que un motor gráfico mejore su rendimiento hasta en un 35% con una actualización deja claro que Epic Games no había hecho bien las cosas desde el principio, y pone en evidencia que es muy probable que este motor gráfico todavía tenga mucho margen de mejora mediante nuevas actualizaciones.

Lo que está por venir: The Witcher IV y Cyberpunk 2

CD Projekt RED decidió abandonar el REDengine para adoptar el Unreal Engine 5, un motor gráfico que dará vida a sus dos proyectos más importantes, The Witcher IV y Cyberpunk 2.

Viendo los problemas de rendimiento que arrastra el Unreal Engine 5 no hay duda de que tenemos razones para estar preocupados, pero el estudio polaco envío un mensaje de tranquilidad recientemente asegurando que están realizado cambios y adaptaciones en ese motor gráfico para mejorar la optimización y el rendimiento.

Esto nos da a entender que CD Projekt RED estaría utilizando una versión personalizada del Unreal Engine 5, con una optimización más profunda y capacidades adaptadas a sus necesidades reales. Sobre el papel suena bien, pero es mejor no pecar de optimistas y espera a ver qué resultado acaba logrando el estudio polaco.

Los motores gráficos personalizados han demostrado ser una opción superior al Unreal Engine 5, pero cada vez más estudios recurren a este motor gráfico en vez de crear los suyos propios. Si te preguntas por qué la respuesta es simple, por una cuestión de costes y de facilidad de uso.

El Unreal Engine 5 es un motor gráfico relativamente sencillo que automatiza muchas tareas complejas, y que permite crear juegos con una alta calidad gráfica incluso a estudios con un presupuesto limitado. Estas son las ventajas que resultan tan atractivas para los desarrolladores, y que han hecho que el motor gráfico de Epic Games se convierta en uno de los más utilizados.

Por fortuna todavía existen muchos motores gráficos personalizados que son capaces de crear auténticas maravillas con un alto grado de optimización, como el idTech de id Software, el Frostbite de EA, el Snowdrop de Ubisoft, el RAGE Engine de Rockstar o el Decima Engine de Guerrilla Games.