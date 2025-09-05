Half-Life 3 está en fase de optimización: estas son las mejoras que ha recibido

Según varios rumores Half-Life 3 no solo lleva tiempo en desarrollo, sino que este se encuentra en una fase tan avanzada que estaría cerca de su etapa final y de su lanzamiento. Valve no ha confirmado nada, así que toda la información que tenemos hasta ahora se ha obtenido mediante datos minados a través de las actualizaciones que han recibido juegos como Counter-Strike 2.

En una de esas últimas sesiones de minería el filtrador Tyler McVicker ha encontrado nuevos datos que indican que Half-Life 3, conocido con el nombre en clave HLX, ha recibido importantes actualizaciones y mejoras que afectan a muchos elementos del juego. Vamos a verlos:

Ampliación del sistema de vehículos, porque en teoría Half-Life 3 nos permitirá conducir vehículos. Esto fue algo que también estuvo presente en escenas concretas de Half-Life 2, donde podíamos conducir el buggy y la lancha.

Nuevo sistema de partículas que se ocupará de todo lo relacionado con los líquidos.

Nuevo sistema de fricción y de daños, que determinará cuándo se ha destruido una parte del enemigo.

Mejoras a nivel de optimización que afectan a diferentes cargas de trabajo, incluida la IA delos personajes, que determina cómo debe reaccionar un enemigo ante una situación en concreto.

Todas esas optimizaciones indican, en teoría, que el desarrollo de Half-Life 3 está bastante avanzado, porque lo normal es que este tipo de trabajos solamente se realicen cuando ya tienes desarrollada una parte importante del juego. No obstante, esto no quiere decir que esté terminado, porque no creo que Valve vaya a dejar la optimización para el final, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es este juego para la compañía.

La optimización se debe tener en cuenta desde la primera etapa de desarrollo de un juego, y se tiene que ir aplicando de forma continuada conforme este va avanzando. Si no se hace así, y si se opta por dejarla para el último momento, lo más probable es que surjan problemas graves de rendimiento y que estos no se puedan resolver, que es lo que hemos visto tantas veces en juegos basados en el Unreal Engine 5.

Algunos rumores decían que Half-Life 3 podría llegar este año, pero esto parece cada vez menos probable. Veremos que ocurre en los próximos meses, y si finalmente todas las informaciones que hemos ido viendo resultan ser ciertas o no.

La verdad es que Valve tiene razones para estar trabajando de verdad en Half-Life 3. Este juego podría servirle como exclusivo para PC y para acompañar el lanzamiento de su rumoreada consola Steam Fremont, y también podría reservarse como título de gala para la Steam Deck 2. Ahora que Valve se está tomando más en serio el mercado de las consolas tras el éxito de la Steam Deck podría recuperar las ganas de volver a desarrollar juegos triple A.