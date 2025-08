Pronto se cumplirán 18 años del lanzamiento de Half-Life 2 Episode Two, es decir, del momento en el que empezamos a esperar Half-Life 3. Y quienes me leen con cierta frecuencia, seguramente están esperando que, aquí, de comienzo a una reflexión sobre lo rápido que pasa el tiempo, cómo nos vamos haciendo mayores, que el tomate ya no sabe a tomate, que antes todo esto era campo… pues no, en esta ocasión no, en esta ocasión me voy a centrar en lo eterna, y llena de baches, que se está haciendo la espera por un título que, como seguramente sabrás, a día de hoy ni siquiera ha sido confirmado por Valve.

Si no has seguido la historia de rumores-filtraciones, te cuento que ya en 2010 te adelantábamos un rumor que apuntaba a que Half-Life 3 podría ser presentado en el E3 de 2010 (sí, el E3, tiempos pasados, ya sabes…). A los rumores se unieron algunos movimientos de Valve que apuntaban a que, tarde o temprano, el esperado juego se convertiría en una realidad, como el registro de la marca en 2013, o que de repente el título apareciera en el bug tracker de la compañía, ese mismo año

¿Y por qué hablaba de baches? Pues porque también llegaron algunos rumores y filtraciones que apuntaban a la cancelación del proyecto, como el que se difundió en 2017, que posiblemente fue el más sonado, pero desde luego no el único. No me voy a alargar más con el histórico, pues creo que incluso para quienes no conocían su historia, queda evidenciado que, para quienes lo esperamos, esto ha sido más o menos como una montaña rusa.

La noticia ahora es que, según nuevas pistas encontradas en los archivos de Source 2, la última actualización de Counter-Strike 2 ha incluido líneas de código que aluden de forma directa al proyecto HLX, ampliamente asociado a Half-Life 3. Concretamente, una línea sobre los thumpers que se usaban en Half-Life 2 para ahuyentar antliones parece haber sido incluida con clara intención: lanzar un guiño a los dataminers. Y no solo eso, sino que varias herramientas de desarrollo han sido actualizadas recientemente para dar soporte a funciones vinculadas a HLX.

Entre estas actualizaciones destaca la completa reestructuración del sistema de scripting de inteligencia artificial, ahora basado en eventos IA, y el añadido de documentación detallada en Hammer, el editor de niveles de Valve. Esto no solo indica que ciertas mecánicas como deformaciones físicas, termodinámica o interacción con vehículos ya están listas, sino que, por cómo está redactada esa documentación, incluso podría pensarse en un lanzamiento con soporte para mods desde el primer momento. Un gesto que, viniendo de Valve, sería todo un guiño a su comunidad de creadores.

Además, según fuentes como Gabe Follower y Tyler McVicker, parte del equipo de desarrollo habría comenzado a migrar a otros proyectos, un movimiento que a menudo precede a la finalización de un desarrollo principal. Puede parecer contradictorio, pero en el ecosistema Valve, donde los equipos son fluidos y multidisciplinares, esto podría indicar que el grueso del trabajo ya está terminado y que solo quedan tareas de pulido.

Ahora bien, decir que todo esto confirma la inminencia de un anuncio sería ir demasiado lejos. Valve no sigue los tiempos ni las estrategias tradicionales de la industria del videojuego. Sabemos que puede tener un título en desarrollo avanzado durante años sin hacer ninguna declaración oficial. Lo que sí parece más claro que nunca es que Half-Life 3, o al menos HLX, no está muerto. Está vivo, se mueve… y quizás, solo quizás, pronto lo veamos despertar.