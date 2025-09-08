Wolfenstein 3 depende de Microsoft, podría estar ya en desarrollo

Las ventas de Wolfenstein II no cumplieron del todo con las expectativas de Bethesda, pero a pesar de todo su vicepresidente, Pete Hines, dijo claramente en una entrevista que Wolfenstein 3 era un proyecto seguro, y que tarde o temprano entraría en fase de desarrollo.

Han pasado casi siete años desde que se produjo esta confirmación, y todavía no se ha confirmado que Wolfenstein 3 esté en fase de desarrollo. MachineGames, la responsable del desarrollo de las entregas anteriores de la franquicia, la concibió como una trilogía, así que espera tener la oportunidad de hacer una tercera parte, pero ha reconocido que no depende de ella, y tampoco de Bethesda, sino que es Microsoft la que tiene la última palabra.

Jerk Gustafsson, presidente de MachineGames, aprovechó el reciente documental dedicado a la creación de Wolfenstein, para hablar de este tema, y dijo textualmente que desde que empezaron a desarrollar Wolfenstein The New Order ya tenían claro lo que iba a pasar en la segunda y en la tercera entrega.

También añadió que todavía tienen una historia que contar, y que esperan poder cerrar el viaje de William Joseph Blazkowicz contra los nazis con Wolfenstein 3, un juego que debería retomar la historia donde la dejó Wolfenstein II.

La franquicia goza de una gran popularidad, y las últimas entregas recibieron valoraciones muy positivas por parte de la crítica y del gran público. Personalmente tengo que reconocer que soy un entusiasta de esta saga desde que jugué al original en PC a principios de los noventa, y que he jugado a todos y cada uno de los títulos que se lanzaron desde entonces.

No hay razón para que Microsoft rechace el desarrollo de Wolfenstein 3, y menos ahora que Amazon Prime está trabajando en una serie basada en dicha franquicia. MachineGames podría aprovechar ese momento de repunte de popularidad que va a vivir esta saga con el estreno de la serie para anunciar el desarrollo de ese nuevo juego.

Ahora mismo solo nos queda esperar, pero sería fantástico poder darle un final a esa intensa guerra que hemos visto por parte de Blazkowicz contra el imperio nazi en esa realidad alternativa que con tanta maestría crearon los miembros de MachineGames. Hay muchos finales posibles, pero creo que todos tenemos claro contra quién debería ser el combate final, ¿verdad?