Battlefield 6 en Xbox Series S es un milagro que funciona a 60 FPS

Xbox Series S ha sido, desde su lanzamiento, un problema para los desarrolladores por su configuración de 10 GB de memoria unificada. Funcom comentó hace cosa de un año los problemas que tuvo para llevar Dune Awakening a dicha consola, y ahora ha sido DICE quien lo ha vuelto a destacar al hablar de las dificultades que tuvo para llevar Battlefield 6 a Xbox Series S.

Dicha memoria está dividida en dos bloques, uno de 8 GB con mayor ancho de banda y otro de 2 GB con menor ancho de banda, lo que contrasta con los 16 GB que tienen PS5 y Xbox Series X. De esos 10 GB solo quedan libres para juegos poco más de 8 GB, lo que pone las cosas aún más difíciles a los desarrolladores.

La GPU de Xbox Series S también es inferior a la de PS5 y Xbox Series X. En términos de potencia, esta alcanza los 4 TFLOPs en FP32, mientras que PS5 y Xbox Series X llegan a los 10,29 TFLOPs y 12,15 TFLOPs, respectivamente.

Aunque la diferencia de potencia gráfica es muy grande, en realidad lo que más problemas dio a DICE a la hora de portar Battlefield 6 a Xbox Series S fue su pequeña cantidad de memoria. El estudio dijo claramente que esta consola tiene menos memoria que el PC de especificaciones medias que utilizan en sus pruebas, y que esto hizo que muchos de los niveles del juego no funcionasen en Xbox Series S.

Según DICE, se dieron cuenta de los problemas que tenía Battlefield 6 por la falta de memoria de Xbox Series S hace solo un año, y tuvieron que empezar a recopilar datos a ritmo acelerado para encontrar una forma de solucionarlo. Al final lo lograron, solucionaron todos los problemas relacionados con la escasez de memoria en esta consola, y consiguieron que el juego funcione a 60 FPS.

Lo más espectacular de todo esto es que DICE fue capaz de solventar esta situación en solo unos meses, y que logró un nivel de optimización fantástico con Battlefield 6. Ya podrían tomar nota otras desarrolladoras del buen trabajo que han hecho DICE, y el resto de miembros del equipo Battlefield Labs, con este juego.

Si fue posible mover Battlefield 6 en Xbox Series S el juego también debería funcionar en Nintendo Switch 2, al menos en teoría, pero esta versión todavía no ha sido confirmada, y no hay ningún comentario por parte de DICE que nos haga pensar que pueda estar en desarrollo.

La nueva consola de Nintendo no sería un desafío por capacidad de memoria, pero sí que podría dar problemas por su CPU ARM, que es mucho más débil que el procesador Zen 2 de Xbox Series S, y por su menor potencia gráfica.