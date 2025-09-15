NVIDIA descataloga las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080 FE, ya no están disponibles

NVIDIA ha retirado las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080 Founders Edition. Si realizas una búsqueda de cualquiera de estos productos en la web oficial de NVIDIA veras que en el listado de modelos disponibles para comprar estos ya no aparecen, algo que resulta muy interesante, y os voy a explicar por qué.

Sé lo que estás pensando, que es normal porque no hay stock de ambas desde hace tiempo. Esto es cierto, pero no es el motivo por el que se han descatalogado. Las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080 se quedaron sin stock en el día de su lanzamiento, y a pesar de todo siguieron apareciendo en los resultados de búsqueda de la web de NVIDIA como unidades «sin stock».

Ahora, directamente no aparecen. La única que sigue estando disponible es la GeForce RTX 5070 FE. De esta sí que hay stock, y se puede comprar sin ningún tipo de problema en un pack que incluye el juego Borderlands 4, un título que, como os contamos hace poco en este artículo, está terriblemente mal optimizado, aunque se puede jugar con fluidez tirando de DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

¿Por qué pasa esto? Pues tiene toda la pinta de que se debe a que NVIDIA está empezando a preparar el camino para las GeForce RTX 50 SUPER, una renovación muy esperada que traerá aumentos importantes en la cantidad de memoria gráfica que tendrán estas tarjetas gráficas.

Por la expectación que ha generado este descubrimiento NVIDIA ha lanzado un comunicado oficial, explicando que las GeForce RTX 50 FE siguen en producción, y que son una edición limitada, por lo que es normal que puedan quedase sin stock ocasionalmente.

En este caso, lo importante es que no se trata de que no haya stock. Las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080 FE llevan sin stock meses, como os dije anteriormente. Lo importante es que antes, a pesar de no haber stock aparecían en los resultados de búsqueda en la web de compra de NVIDIA, y ahora ya no aparecen.

No me sorprende la retirada de la GeForce RTX 5080 FE, ya que sabemos que NVIDIA va a lanzar una GeForce RTX 5080 SUPER, pero lo que me ha dejado atónito es la retirada de la GeForce RTX 5090 FE. ¿Estará preparando NVIDIA una GeForce RTX 5090 SUPER, o un modelo Ti? No es algo que podamos dar como seguro, pero tampoco podemos descartarlo, porque NVIDIA ya nos sorprendió con la GeForce RTX 3090 Ti hace unos años.

Se rumoreaba que el lanzamiento de las GeForce RTX 50 SUPER se iba a producir a finales de este año, pero han empezado a aparecer otros rumores que dicen que no llegarán hasta algún momento de 2026. Sea como sea, lo importante es que estas están en camino, y que acabarán llegando al mercado tarde o temprano.

Si quieres saberlo todo sobre las GeForce RTX 50 SUPER echa un vistazo a este artículo. En él encontrarás toda la información que tenemos hasta el momento sobre esta nueva serie de tarjetas gráficas de NVIDIA, incluyendo sus posibles especificaciones y precios.