Las GeForce RTX 50 SUPER llegarán más tarde de lo previsto

Seguimos dando vueltas a la posible fecha de lanzamiento de las GeForce RTX 50 SUPER, porque las filtraciones y rumores no terminan de ponerse de acuerdo. Algunas fuentes dicen que NVIDIA las lanzará a finales de este año, otras sostienen que no serán presentadas hasta enero de 2026, y otras dicen que han sido retrasadas, y que no llegarán hasta mediados de 2026.

La información más reciente que tenemos apunta precisamente en esa dirección, y explica que el cronograma de producción en masa de las GeForce RTX 50 SUPER todavía no se ha confirmado, y que por esa razón estas nuevas tarjetas gráficas no se anunciarán hasta mediados de 2026. No se aclara la fuente, pero se indica que es «información privilegiada».

No podemos dar más validez a una información que a otra, pero lo que sí que podemos hacer es valorar si esta nueva filtración tiene sentido, o si por el contrario resulta dudosa o de poca confianza. Para ello solo tenemos que mirar la situación actual del mercado, y la posición en la que se encuentran NVIDIA y sus rivales.

Según datos de Jon Peddie Research, NVIDIA mantuvo una cuota del 94% en el mercado de tarjetas gráficas dedicadas durante el segundo trimestre de 2025, lo que la coloca en una posición de dominio casi absoluto de dicho mercado, muy por encima de AMD. Intel no ha conseguido ningún avance, así que no representa una amenaza.

Esto nos dice algo muy importante, y es que NVIDIA se encuentra muy cómoda en el mercado de tarjetas gráficas de consumo general. Por otro lado, las GeForce RTX 50 compiten sin problema con todo lo que tiene AMD ahora mismo disponible, y no parece que vayamos a ver ninguna novedad por parte de la compañía de Sunnyvale.

Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión a la que llegamos es simple, NVIDIA no tiene motivos para lanzar la serie GeForce RTX 50 SUPER, y por tanto tiene sentido pensar en un posible retraso a mediados de 2026. Esto permitirá a al canal minorista limpiar stock de las GeForce RTX 50 cómodamente y sin prisas.

A principios de septiembre publicamos un especial dedicado a comparar las GeForce RTX 50 SUPER frente a las GeForce RTX 50. Os invito a repasarlo si queréis tener claras las diferencias entre ambas gamas, así como sus especificaciones y posibles precios. Tened en cuenta que todavía no hay nada oficial por parte de NVIDIA, y que todo lo que sabemos se basa en rumores y supuestas filtraciones.