Nuevo tráiler de OD de Hideo Kojima: gran realismo gracias a Metahuman

Kojima Productions ha publicado un nuevo tráiler de OD (Overdose), el nuevo juego que está desarrollando en colaboración con Xbox Games Studios. A simple vista este juego lo tiene todo para convertirse en el sucesor espiritual de Silent Hill P.T., un proyecto que generó mucho interés, pero que al final no llegó a buen puerto.

A nivel técnico, sabemos que OD utiliza el Unreal Engine 5, un motor gráfico polémico por sus problemas de rendimiento y por la mala optimización que suelen tener todos los juegos basados en él, pero que al mismo tiempo permite conseguir una alta calidad gráfica, y que cuenta con tecnologías clave, como Nanite, Lumen y Mapas de Sombras Virtuales.

Este juego también utiliza MetaHuman, una herramienta diseñada para funcionar con el Unreal Engine 5 que permite crear y modelar personajes humanos con un alto nivel de realismo. El resultado que ha conseguido Kojima Productions es espectacular, como podemos ver en el vídeo.

El nivel de detalle que esta presenta en el rostro es tan alto que rozan el fotorrealismo. Destaca especialmente el modelado, que utiliza una geometría altísima para conseguir unas líneas perfectas incluso en los detalles, más pequeños, y también el excelente nivel del texturizado y el realismo de los reflejos en los ojos.

La escena nos muestra a la protagonista cumpliendo el encargo que ha leído en una carta, que ha recibido por la rendija de una puerta. Tiene que encender las velas de una habitación que a simple vista parece normal, pero que esconde un terrible secreto. La puesta en escena es soberbia, y tenemos un buen uso de la iluminación y de la técnica «subsurface scattering».

Cuando termina de encender las velas se escucha el ruido de una puerta que se abre, un chirrido inconfundible, y llegamos al momento más terrorífico del vídeo, cuando la protagonista nota la presencia de alguien a su espalda, y su cuerpo parece quemarse poco a poco.

La expresividad del rostro que ha conseguido Kojima Productions es otra cosa digna de mención, y desde luego jugará un papel muy importante en un juego de este tipo, que estará centrado en el terror, y en transmitir al jugador la angustia del personaje principal.

Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento oficial, así que no sabemos cuándo llegará OD. Con todo, es probable que Kojima aproveche el escenario del Tokyo Game Show que tendrá lugar este mismo mes de septiembre para ofrecer nuevos detalles. Este evento comienza el día 25, y se extenderá hasta el día 28.