Borderlands 4 para Nintendo Switch 2 se retrasa, las precompras se cancelan

El fiasco de Borderlands 4 ha acabado afectando a la versión del juego para Nintendo Switch 2. Su lanzamiento se esperaba para el 3 de octubre, pero al final se ha confirmado un retraso indefinido, lo que significa que el juego no solo se retrasa, sino que además no sabemos cuándo llegará, porque no tiene una nueva fecha de lanzamiento.

¿Por qué se ha retrasado? Gearbox ha sido clara en este sentido, porque necesitan más tiempo de desarrollo para pulir el juego, y para ofrecer la mejor experiencia posible. Es lo correcto, pero lo que me sorprende es que se hayan dado cuenta de esto a menos de dos semanas del lanzamiento, porque normalmente estas cosas se ven con mucho más margen.

Estoy convencido de que el retraso ha estado motivado por las feroces críticas que ha recibido Borderlands 4 en sus otras versiones, y por el mal estado en general, sobre todo en términos de optimización, en el que llegaron esas versiones. Imagino que la versión del juego para Nintendo Switch 2 también iba a ser lanzada con problemas de rendimiento, y que al final Gearbox ha querido hacer algo bien y ha preferido retrasarla.

Greetings, Vault Hunters – We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development…

Las críticas no se han hecho esperar en redes sociales. Algunos cuestionan que sea posible mover el juego de forma fluida, y en condiciones aceptables, en Nintendo Switch 2, y otros aprovechan para pedir a Gearbox que se centre en corregir los problemas que tiene el juego en PC, PS5 y Xbox Series X-S antes de realizar otro lanzamiento.

Siguiendo con las reglas de la tienda online de Nintendo, todas las precompras de Borderlands 4 han sido canceladas debido a este retraso en su lanzamiento. Si esperabas poder comprar el juego para disfrutarlo en tu Nintendo Switch 2 paciencia, aunque siendo sinceros un retraso para pulirlo y optimizarlo era lo mejor que podía pasar, sobre todo tras ver lo mal que ha llegado a otras plataformas.

¿Entonces cuándo llegará Borderlands 4 a Nintendo Switch 2?

No tenemos una fecha oficial, pero el hecho de que Gearbox no haya concretado nada en este sentido no es buena señal. Con el panorama actual es probable que su lanzamiento no se produzca hasta algún momento de 2026.

Será interesante ver cómo se comporta Borderlands 4 en Nintendo Switch 2, y qué nivel de rendimiento es capaz de conseguir Gearbox en dicha plataforma. ¿Lograrán redimirse y hacer una versión a la altura? Lo veremos, pero visto lo visto yo reduciría al mínimo las expectativas.