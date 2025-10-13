Resident Evil 6 recibe un mod que pesa más que el juego original

Resident Evil 6 fue el último juego de la franquicia desarrollado con el motor gráfico anterior al RE Engine, y esto se nota en su acabado gráfico, que está a medio camino entre la generación de Xbox 360 y PS3 y la generación de PS4 y Xbox One.

A nivel técnico, una de sus carencias más importantes son sin duda alguna las texturas. En los escenarios nos encontramos con muchas texturas que tienen una calidad muy baja, un problema que el modder «Evgeshajk» ha querido solucionar con un mod interesante.

Este mod aglutina una enorme cantidad de texturas de alta resolución y tiene un peso de 28 GB. Para que os hagáis una idea de lo que supone este mod, os recuerdo que Resident Evil 6 tiene un peso de 16 GB, lo que significa que este mod pesa casi el doble del juego original.

¿Vale la pena este mod para Resident Evil 6?

La verdad es que sí, solo tienes que ver las imágenes comparativas para darte cuenta de la enorme mejora que introduce este mod de texturas a nivel de calidad gráfica. En la escena comparativa de Ada Wong y el contenedor de basura tenemos, unas texturas tan pobres que casi parece que estemos ante un título de PS2, y con el mod de texturas la cosa mejora muchísimo.

Este mod cambia tanto el juego original que es una buena excusa para volver a jugarlo. Puedes descargarlo de forma gratuita y segura a través de este enlace, que te llevará directamente a NexusMods. En total el mod mejora unas 16.000 texturas.

Las texturas han sido mejoradas utilizando reescalado mediante IA, y la resolución se ha multiplicado por cuatro. Como paso final, se han realizado ajustes y refinamiento manual para conseguir un mejor resultado. Para poder instalar este mod es necesario utilizar Fluffy Mod Manager.

Resident Evil 6 fue uno de los juegos más criticados y peor valorados por su cambio radical de enfoque y porque está centrado en la acción, pero a pesar de todo fue un enorme éxito de ventas, ya que superó los 15 millones de juegos vendidos desde su lanzamiento. También es uno de los que más versiones ha tenido, ya que llegó a Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC.