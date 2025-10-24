En el día de Fallout no vimos ni rastro de Fallout 5, y esto es una mala noticia

Fallout 5 es uno de los juegos más esperados, y uno de los proyectos más importantes que tiene Bethesda entre manos, pero por desgracia también es uno de los más lejanos.

Ayer se celebró el día de Fallout, un evento importante en el que Bethesda contó todas las novedades que están por llegar dentro de la franquicia, y lamentablemente no hubo la más mínima referencia a Fallout 5.

Qué anunció Bethesda en el día de Fallout

Anniversary Edition de Fallout 4: una reedición más del juego de 2015 que incluye todos los DLCs y más de 150 creaciones integradas en el club de la creación. Llegará el 10 de noviembre.

una reedición más del juego de 2015 que incluye todos los DLCs y más de 150 creaciones integradas en el club de la creación. Llegará el 10 de noviembre. Lote 15 aniversario de Fallout: New Vegas: que ya está disponible para reserva e incluye una caja de estilo clásico para coleccionistas, figura de Víctor de PVC de 20 cm, láminas de evaluación del doctor Mitchell de 8 x 8, pin esmaltado del Vault Boy de 3,8 cm, parches del Mojave Express y del batallón de la RNC, y una caja grande de coleccionista. Una caja con un estilo clásico creada exclusivamente para este lote de aniversario.

que ya está disponible para reserva e incluye una caja de estilo clásico para coleccionistas, figura de Víctor de PVC de 20 cm, láminas de evaluación del doctor Mitchell de 8 x 8, pin esmaltado del Vault Boy de 3,8 cm, parches del Mojave Express y del batallón de la RNC, y una caja grande de coleccionista. Una caja con un estilo clásico creada exclusivamente para este lote de aniversario. La llegada de las temporadas a Fallout 76, el título MMORPG de la franquicia.

Que Bethesda esté renovando y reaprovechando Fallout 4, que llegó hace 10 años, y Fallout New Vegas, que llegó hace 15 años, solo demuestra la falta que hace Fallout 5, un proyecto ya estaría en desarrollo, pero que llegará después de The Elder Scrolls VI.

Qué sabemos sobre Fallout 5

Lo único que está confirmado oficialmente es que:

Fallout 5 está en desarrollo.

Llegará después de The Elder Scrolls VI, lo que nos llevaría más allá de 2027.

Por su posible fecha de lanzamiento podemos sacar en claro otras cosas muy importantes que, a pesar de no estar confirmadas, se cumplirán sin ningún tipo de duda:

No llegará a PS4 y Xbox One, así que será exclusivo de PS5, Xbox Series S-X y PC.

Podría tener una versión para las consolas de próxima generación, sobre todo si su lanzamiento se va más allá de 2028.

Debería utilizar el Creation Engine 2 como motor gráfico.

Representará una mejora gráfica importante frente a Fallout 4, gracias al cambio de generación.

La ambientación de Fallout 5 sigue siendo un misterio. Hay rumores que dicen que podría llevarnos a San Francisco, pero la verdad es que todo lo que corre por Internet sobre este tema ahora mismo es pura especulación, y no hay nada confirmado.

Podemos estar seguros de que esta nueva entrega mantendrá la ambientación futurista con toques retro clásica que la caracteriza, y que la jugabilidad no recibirá cambios importantes, ya que esto podría afectar negativamente a su esencia.

Con esto quiero decir que el sistema VATS seguirá estando presente, al igual que el combate en tiempo real, el desarrollo del personaje con distintas habilidades y el sistema de karma que afectará a nuestro personaje en función de las decisiones que tomemos.

Fallout 5 estará centrado en el modo para un jugador, pero puede que su base sirva a Bethesda para crear una versión multijugador que se acabe convirtiendo en la sucesora de Fallout 76. Si quieres saber más echa un vistazo a este artículo, donde encontrarás también información sobre sus posibles requisitos para PC.