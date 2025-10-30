Noticias
ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación
ASUS ROG GR70 será el nombre comercial del nuevo PC compacto que la firma taiwanesa ha desarrollado en paralelo a su línea de computadoras NUC. Con este lanzamiento, ASUS confirma que no va a limitar su catálogo de mini-PCs a procesadores de Intel y ofrecerá a los consumidores otro tipo de alternativas.
El ROG GR70 será la versión internacional del ‘Magic 9‘ anunciado para China y se comercializará en pleno despliegue del ROC NUC 2025 ‘Perfomance’. La gran diferencia es conocida: éste usa procesadores Intel y el nuevo ROG apuesta por las CPUs de AMD.
Cómo es el ASUS ROG GR70
Aparentemente, por el vídeo lanzado, el chasis tiene el mismo diseño y dimensiones del NUC con Intel, con un volumen total de unos 3 litros y unas dimensiones de 282 x 187 x 56 mm. Es algo mayor que un mini-PC tipo, pero mantiene un tamaño compacto que permite colocarlo en cualquier parte del escritorio. A ello ayuda un formato de colocación en vertical, que mejora su atractivo visual.
Las grandes novedades llegan de su interior, con un procesador de AMD y no cualquiera, ya que se trata de uno de los mejores de los que se pueden instalar en ordenadores portátiles: el Ryzen 9 9955HX3D con 16 núcleos y 32 hilos, frecuencia de trabajo de hasta 5,4 GHz y tecnología de memoria 3D V-Cache de 2.ª generación. Incluye un sistema de refrigeración especial con tres ventiladores y dos cámaras de vapor.
Para el apartado gráfico ASUS apuesta por una dedicada de NVIDIA, modelo RTX 5070 de la serie portátil. En capacidad de memoria, la firma amplía las posibilidades de la versión NUC con dos SO-DIMM que pueden acoger hasta 96 Gbytes de DDR5-5600. Para almacenamiento, dispone de dos conectores M.2 para montar unidades de estado sólido PCIe.
La conectividad es la conocida de los NUC 2025 con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y USB4 como destacados en una selección de puertos que se reparten en la parte frontal y trasera:
- 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps)
- 6 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps)
- 2 HDMI 2.1
- 2 DisplayPort 2.1
- Ethernet LAN
- Conector de audio de 3,5 mm
- Candado Kensington
- Entrada de alimentación de CC
El ASUS ROG GR70 preinstalará Windows 11 y estará muy pronto disponible en el mercado internacional. No se ha facilitado precio oficial. La variante china se vende por 14.999 CNY (aproximadamente 2.100 dólares).
ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación
Samsung Express P9, otro nivel para las tarjetas microSD
YouTube usará IA para escalar tus vídeos hasta 4K
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween
Xbox Next podría acabar con uno de los grandes problemas de las consolas
Escritorio remoto de Chrome, activación y uso
Hazte con Windows 10 Enterprise LTSC desde 10,8 euros en las ofertas de Halloween
GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: cuál es mejor compra
Corsair EX400U SURVIVOR análisis completo
Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento
Ya disponible shadPS4 0.11.1, nueva versión del emulador de PS4
ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación
El Apple Vision Pro fue un fracaso tan grande que ni Apple lo quiere
Adiós a las consolas subvencionadas y a los juegos exclusivos en Xbox
Cinco razones por las que vale la pena saltar a Wi-Fi 7
Corsair EX400U SURVIVOR análisis completo
GeForce Now suma nueve nuevos juegos esta semana
Lo más leído
-
PrácticosHace 3 días
Escritorio remoto de Chrome, activación y uso
-
NoticiasHace 6 días
Hazte con Windows 10 Enterprise LTSC desde 10,8 euros en las ofertas de Halloween
-
GuíasHace 4 días
GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: cuál es mejor compra
-
AnálisisHace 7 días
Corsair EX400U SURVIVOR análisis completo