ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación

ASUS ROG GR70 será el nombre comercial del nuevo PC compacto que la firma taiwanesa ha desarrollado en paralelo a su línea de computadoras NUC. Con este lanzamiento, ASUS confirma que no va a limitar su catálogo de mini-PCs a procesadores de Intel y ofrecerá a los consumidores otro tipo de alternativas.

El ROG GR70 será la versión internacional del ‘Magic 9‘ anunciado para China y se comercializará en pleno despliegue del ROC NUC 2025 ‘Perfomance’. La gran diferencia es conocida: éste usa procesadores Intel y el nuevo ROG apuesta por las CPUs de AMD.

Cómo es el ASUS ROG GR70

Aparentemente, por el vídeo lanzado, el chasis tiene el mismo diseño y dimensiones del NUC con Intel, con un volumen total de unos 3 litros y unas dimensiones de 282 x 187 x 56 mm. Es algo mayor que un mini-PC tipo, pero mantiene un tamaño compacto que permite colocarlo en cualquier parte del escritorio. A ello ayuda un formato de colocación en vertical, que mejora su atractivo visual.

Las grandes novedades llegan de su interior, con un procesador de AMD y no cualquiera, ya que se trata de uno de los mejores de los que se pueden instalar en ordenadores portátiles: el Ryzen 9 9955HX3D con 16 núcleos y 32 hilos, frecuencia de trabajo de hasta 5,4 GHz y tecnología de memoria 3D V-Cache de 2.ª generación. Incluye un sistema de refrigeración especial con tres ventiladores y dos cámaras de vapor.

Para el apartado gráfico ASUS apuesta por una dedicada de NVIDIA, modelo RTX 5070 de la serie portátil. En capacidad de memoria, la firma amplía las posibilidades de la versión NUC con dos SO-DIMM que pueden acoger hasta 96 Gbytes de DDR5-5600. Para almacenamiento, dispone de dos conectores M.2 para montar unidades de estado sólido PCIe.

La conectividad es la conocida de los NUC 2025 con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y USB4 como destacados en una selección de puertos que se reparten en la parte frontal y trasera:

1 USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps)

6 USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps)

2 HDMI 2.1

2 DisplayPort 2.1

Ethernet LAN

Conector de audio de 3,5 mm

Candado Kensington

Entrada de alimentación de CC

El ASUS ROG GR70 preinstalará Windows 11 y estará muy pronto disponible en el mercado internacional. No se ha facilitado precio oficial. La variante china se vende por 14.999 CNY (aproximadamente 2.100 dólares).