Noticias
GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares
El precio de GTA VI sigue siendo uno de los temas más polémicos de todos los que rodean a la nueva entrega de la conocida franquicia de Rockstar. Llevamos varios meses viendo rumores que dicen que podría llegar con un precio de 100 dólares-euros, y también hemos visto diferentes opiniones a favor y en contra de ese precio.
Jay Klaitz, actor de doblaje que dio vida a Lester Crest en GTA V, ha dicho que 100 dólares sería un precio justo por GTA VI, porque es un juego que tiene detrás una gran inversión, y por que requiere de años y años de desarrollo.
El actor también ha comentado que comprar GTA VI será como adquirir varios juegos en uno. No le falta razón, y es que esta entrega promete ofrecer una experiencia muy rica a nivel jugable, combinando diferentes géneros y estilos a nivel de jugabilidad.
Qué hace que GTA VI sea como tener varios juegos en uno
- La campaña principal estará centrada en la exploración, la aventura y la acción. Tendremos que completar misiones y cumplir objetivos concretos mientras descubrimos nuevas zonas e interactuamos con nuevos personajes.
- En la campaña principal también tendremos fases de conducción, podremos acceder a una gran variedad de vehículos y disfrutaremos de una mayor inmersión con los eventos, las tiendas y los NPCs de la ciudad. Podremos comprar una casa, ropa y más cosas.
- En el modo online el componente rolero adquiere una dimensión mayor, y también el competitivo con otros jugadores, lo que hace que la experiencia sea diferente y que se aleje de la base del modo campaña.
Otro tema importante es el soporte que Rockstar da al modo online en sus juegos. El online de GTA V ha recibido actualizaciones y mejoras desde su lanzamiento, lo que ha alargado enormemente su vida útil. Podemos esperar que ocurra lo mismo con GTA VI, lo que significa que tendrá una longevidad enorme y que recibirá soporte durante muchos años.
¿Es suficiente todo esto para convencer al jugador de que tiene que pagar 100 dólares-euros por un juego? Si el resultado final y la experiencia que ofrece GTA VI está a la altura quizá logre generar el interés suficiente para hacer que muchos estén dispuestos a pagar esa cifra por este juego, pero es complicado.
Las últimas subidas del precio de los juegos a 80 e incluso a 90 euros han generado mucho rechazo, y muchos analistas creen que a Rockstar lo que realmente le interesaría es lanzar este juego a un precio razonable para aumentar el pico de ventas en sus primeros días poslanzamiento, y para maximizar los ingresos obtenidos posteriormente a través de los micropagos del modo online.
GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares
Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
Las Radeon RX 5000 y RX 6000 seguirán recibiendo optimizaciones y soporte
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Llega la Anbernic RG DS, el ‘regreso’ de la Nintendo DS
Migrar a la nube sin perder el rumbo: todo lo que debes saber en este webinar
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor
Half-Life 3: los indicios se acumulan y ya se habla de un posible tráiler
GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares
Elon Musk da un paso más para acabar con Twitter
Xbox Magnus será un híbrido entre consola y PC
LG presenta las Smart TV que te acompañan donde vayas
Así es el Galaxy Z TriFold de Samsung
MSI Inspire ITX, cuando necesitas una gráfica dedicada en un PC compacto
Lo más leído
-
NoticiasHace 5 días
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
-
AnálisisHace 6 días
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
-
NoticiasHace 4 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
-
A FondoHace 5 días
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween