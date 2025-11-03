GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares

El precio de GTA VI sigue siendo uno de los temas más polémicos de todos los que rodean a la nueva entrega de la conocida franquicia de Rockstar. Llevamos varios meses viendo rumores que dicen que podría llegar con un precio de 100 dólares-euros, y también hemos visto diferentes opiniones a favor y en contra de ese precio.

Jay Klaitz, actor de doblaje que dio vida a Lester Crest en GTA V, ha dicho que 100 dólares sería un precio justo por GTA VI, porque es un juego que tiene detrás una gran inversión, y por que requiere de años y años de desarrollo.

El actor también ha comentado que comprar GTA VI será como adquirir varios juegos en uno. No le falta razón, y es que esta entrega promete ofrecer una experiencia muy rica a nivel jugable, combinando diferentes géneros y estilos a nivel de jugabilidad.

Qué hace que GTA VI sea como tener varios juegos en uno

La campaña principal estará centrada en la exploración, la aventura y la acción . Tendremos que completar misiones y cumplir objetivos concretos mientras descubrimos nuevas zonas e interactuamos con nuevos personajes.

. Tendremos que completar misiones y cumplir objetivos concretos mientras descubrimos nuevas zonas e interactuamos con nuevos personajes. En la campaña principal también tendremos fases de conducción, podremos acceder a una gran variedad de vehículos y disfrutaremos de una mayor inmersión con los eventos, las tiendas y los NPCs de la ciudad. Podremos comprar una casa, ropa y más cosas.

podremos acceder a una gran variedad de vehículos y disfrutaremos de una mayor inmersión con los eventos, las tiendas y los NPCs de la ciudad. En el modo online el componente rolero adquiere una dimensión mayor, y también el competitivo con otros jugadores, lo que hace que la experiencia sea diferente y que se aleje de la base del modo campaña.

Otro tema importante es el soporte que Rockstar da al modo online en sus juegos. El online de GTA V ha recibido actualizaciones y mejoras desde su lanzamiento, lo que ha alargado enormemente su vida útil. Podemos esperar que ocurra lo mismo con GTA VI, lo que significa que tendrá una longevidad enorme y que recibirá soporte durante muchos años.

¿Es suficiente todo esto para convencer al jugador de que tiene que pagar 100 dólares-euros por un juego? Si el resultado final y la experiencia que ofrece GTA VI está a la altura quizá logre generar el interés suficiente para hacer que muchos estén dispuestos a pagar esa cifra por este juego, pero es complicado.

Las últimas subidas del precio de los juegos a 80 e incluso a 90 euros han generado mucho rechazo, y muchos analistas creen que a Rockstar lo que realmente le interesaría es lanzar este juego a un precio razonable para aumentar el pico de ventas en sus primeros días poslanzamiento, y para maximizar los ingresos obtenidos posteriormente a través de los micropagos del modo online.