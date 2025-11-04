Noticias
Microsoft tarda una década en arreglar la función de ‘actualizar y apagar’ de Windows 11
Microsoft ha solucionado un error que impedía actuar correctamente a la función de ‘actualizar y apagar’ de Windows 11. El fallo se remonta al lanzamiento de Windows 10, más de una década, otra muestra del preocupante control de calidad del ecosistema.
No son pocas las ocasiones en las que habrás terminado tu jornada laboral o de entretenimiento y al ir al cerrar el PC te has encontrado con opciones adicionales en el botón de encendido. Aparecen cuando hay actualizaciones de sistema pendiente y si los activas deberían hacer justamente lo que su nombre indica: actualizar y apagar.
El problema es que cuando volvías al PC no lo encontrabas apagado. Se había reiniciado y así había estado toda la noche consumiendo energía o gastándote la batería de tu portátil. Es un error conocido que surgió en el lanzamiento de Windows 10 y que formaba parte de la larga lista de fallos sin resolver de Windows. La crítica aquí no es el fallo en sí (que todos cometemos), es que Microsoft haya tardado más de diez años en resolverlo:
«Se ha solucionado un problema subyacente que podía provocar que la opción ‘Actualizar y apagar’ no apagara correctamente el PC después de la actualización», describe la compañía en su página de soporte. La solución se puede instalar con el parche opcional KB5067036, aunque Microsoft lo incluirá de manera general para todos los usuarios en el próximo parche mensual previsto para el 11 de noviembre.
Microsoft no ha informado de la fuente del problema y tampoco el motivo de no solucionarlo en una década. Se cree que se trataba de un problema con la pila de mantenimiento de Windows. Cuando un usuario selecciona la opción de actualizar y apagar de Windows 11, el sistema operativo debe completar dos tareas secuenciales: aplicar todas las actualizaciones pendientes y, a continuación, apagar el equipo.
Este proceso no es sencillo, ya que Windows necesita reiniciarse en una fase de mantenimiento sin conexión para reemplazar los archivos de sistema bloqueados, como indica el habitual mensaje de ‘Trabajando en las actualizaciones’. Tras esta fase, el equipo debería apagarse, pero en su lugar, vuelve a la pantalla de inicio de sesión. La explicación más probable es que la pila de mantenimiento no guarda la instrucción de apagado o no la recibe, y que esta directiva se pierda durante el reinicio debido a un conflicto de sincronización o a la interferencia de funciones como el Inicio rápido.
