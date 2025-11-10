Valve lanzará Steam Frame y un nuevo mando de control esta semana

Hace un par de meses vimos que Valve había registrado Steam Frame, y ahora un nuevo rumor sugiere que la compañía podría presentar ese nuevo hardware esta misma semana, y que estaría acompañado además de un nuevo mando de control.

Steam Frame es lo que antes conocíamos como Valve Deckard, lo que significa que no se trata de una nueva consola, sino que será un nuevo kit de realidad virtual. No conocemos todos los detalles a nivel de hardware, pero las primeras filtraciones sugieren que será un kit capaz de trabajar de forma independiente y que podría contar con las siguientes especificaciones base:

SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Pantalla con resolución de 2.160 x 2.160 píxeles y tasas de refresco de 120 Hz.

Funciones de seguimiento ocular y SLAM.

Este kit de realidad virtual podría introducir una nueva función llamada «Frames» («Marcos»), que utilizaría ventanas flotantes que nos permitirán interactuar a otro nivel con diferentes aplicaciones. Sería similar a lo que utilizó Apple con el sistema operativo de su kit Vision Pro.

El nuevo mando de control podría tener un diseño más clásico que el modelo anterior, similar a la línea del mando de Xbox, pero con dos almohadillas táctiles colocadas justo debajo de los sticks analógicos. Estas almohadillas marcan la diferencia a la hora de controlar ciertos juegos de PC, sobre todo en aquellos que dependen más del ratón.

Valve Steam Frame y Half-Life 3: ¿un lanzamiento coordinado?

La presentación de este nuevo kit de realidad virtual sería uno de los anuncios de hardware más importantes de la compañía desde el lanzamiento de la Steam Deck, que se produjo en 2022, así que las expectativas están disparadas, no tanto por este kit en sí mismo, sino porque algunos creen que podría venir acompañado de Half-Life 3.

Aunque hay fuentes que refuerzan esta teoría de momento son todo rumores y supuestas filtraciones obtenidas a través del minado de código. No hay nada oficial, y teniendo en cuenta los precedentes que hemos visto es mejor no hacerse ilusiones, porque no sería la primera vez que se habla de un posible lanzamiento y que este finalmente no se cumple.

Con todo, si Half-Life 3 se acaba convirtiendo en realidad podéis estar tranquilos, porque este no será un juego exclusivo para realidad virtual. Para Valve no tendría sentido dar forma a un juego tan importante y tan esperado y limitarlo a aquellos usuarios que tengan un kit de realidad virtual.

No sabemos todavía a qué plataformas llegaría Half-Life 3, pero hay dos grandes posibilidades: que sea exclusivo de PC, como lo fue Half-Life Alyx, o que llegue a PC y a las consolas de la generación actual.