PS5 supera en 2,5 veces las ventas combinadas de Xbox Series S y Series X

Sony ha confirmado en sus últimos resultados trimestrales que las ventas de PS5 han alcanzado los 84,2 millones de unidades. Durante el segundo trimestre del año la compañía japonesa vendió 3,9 millones de consolas PS5, lo que supone un pequeño crecimiento frente al mismo periodo del año anterior, en el que se vendieron 3,8 millones de unidades.

Estos resultados tan positivos contrastan con las cifras que maneja Microsoft con Xbox Series S y Series X. Los informes más recientes indican que ambas consolas han caído un 29% en ventas, y cada vez se alejan más de PS5, una consola que se mantiene como la más vendida de esta generación, y que está consiguiendo resultados muy parecidos a los de PS4.

Durante el mismo periodo de tiempo tras su lanzamiento, PS4 había cumulado 86,4 millones de unidades vendidas, y PS5 registra 84,2 millones de unidades vendidas. La diferencia es de 2,2 millones de unidades, pero teniendo en cuenta que cinco años después de su lanzamiento PS4 ya había bajado mucho de precio, y que PS5 ha subido de precio, es un resultado muy positivo, porque se ha vendido bien a pesar de ser más cara que hace cinco años.

Si comparamos las ventas de Xbox Series S y Series X con la generación anterior, Xbox One, se estima que ambas están un 19% por debajo durante el mismo periodo tras su lanzamiento. En definitiva, la nueva generación de Microsoft se está vendiendo peor que la generación anterior a pesar de tener dos modelos diferentes.

Sony también puede celebrar el crecimiento de la base de usuarios de PS Network, que asciende a 119 millones de usuarios, un aumento de 3 millones frente al mismo periodo del año anterior. Las ventas de juegos de PS4 y PS5 también crecieron en 2,6 millones de unidades frente al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 80,3 millones de unidades.

La distancia entre PS5 y Xbox Series S y Series X a nivel de ventas no hace más que crecer. Las consolas de Microsoft acumulan unas ventas aproximadas de 33,68 millones de unidades, a falta de recibir una última actualización, y las ventas confirmadas de PS5 ascienden a 84,2 millones de unidades. Esto quiere decir que PS5 se ha vendido 2,5 veces más, a pesar de que Xbox tiene dos consolas diferentes desde el principio de la generación.

Si solo tuviéramos en cuenta las ventas de Xbox Series X y las comparásemos con las de PS5 la diferencia sería mucho más grande. Suponiendo que esta consola represente el 50% de las ventas totales tendríamos 16,84 millones de unidades vendidas de Xbox Series X, lo que supondría que PS5 se habría vendido cuatro veces más que esa consola.