PS5 tendrá un ciclo de vida de más de 10 años

Durante una ronda de preguntas y respuestas Sony ha confirmado que PS5 se encuentra en la mitad de su ciclo de vida, y que por esa razón siguen trabajando duro para mejorar las ventas, la rentabilidad de la consola, el valor de la misma de cara al usuario y su posición en el mercado.

PS5 se lanzó en noviembre de 2020, así que la consola tiene cinco años. Si Sony ha dicho que se encuentra en la mitad de su ciclo de vida esto quiere decir que tendrá soporte durante un mínimo de 10 años, y que seguirá recibiendo juegos y actualizaciones en 2030.

Sin embargo, lo más probable es que su ciclo de vida se extienda más allá de los 10 años. Solo tenemos que ver lo que ha ocurrido con PS4, una consola muy inferior técnicamente y más complicada de mantener con vida por sus limitaciones que, sin embargo, sigue recibiendo juegos 12 años después de su lanzamiento.

El ciclo de vida real de PS5 va a ser mucho mayor, y no solo lo digo yo, muchos medios especializados estamos de acuerdo en que esta va a ser una de las transiciones generacionales más largas y complicadas de la historia, y que PS5 y PS6 van a coexistir durante bastantes años.

Sony dijo abiertamente que no podía hacer ningún comentario sobre la sucesora de PS5, ni tampoco sobre futuros lanzamientos, así que seguimos sin tener información oficial en este sentido. No obstante, las filtraciones más recientes indican que PS6 podría llegar en 2027, un poco antes de lo previsto para no dejar sola en el mercado a Xbox Next.

Durante los dos primeros años de coexistencia de PS5 y PS6 lo más seguro es que ambas reciban prácticamente los mismos juegos, y que la segunda reciba algunas remasterizaciones exclusivas de juegos de PS5 con mejoras gráficas y de rendimiento.

Una vez que la base de usuarios de PS6 sea lo bastante alta como para que resulte rentable lanzar juegos exclusivos para esta se empezará a distanciar de su antecesora, y PS5 empezará a perder soporte a nivel de nuevos lanzamientos de forma gradual, hasta que finalmente acabe siendo abandonada.

Si tienes una PS5, o si vas a comprar una, tranquilo, porque esta consola todavía tiene muchos años de vida por delante, y si en un futuro decides saltar a PS6 podrás aprovechar los juegos de la anterior, porque esta será retrocompatible, como lo ha sido PS5 con los juegos de PS4.