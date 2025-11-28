Los juegos gratis para PC siempre han generado un gran interés, y es comprensible, ya que además de ser gratuitos suelen tener unos requisitos contenidos, y son muy divertidos cuando no entran en la categoría de «pay to win». Es una cuestión muy importante, ya que de nada sirve descargar juegos gratis si estos nos van a salir, al final, más caros que un juego estándar por los micropagos que llevan integrados.

En este artículo queremos compartir con vosotros una selección de 40 juegos gratis para PC que no solo tienen unos requisitos bastante asequibles, sino que además se dejan jugar bastante bien incluso aunque no queramos gastar ni un solo céntimo en ellos. En algunos casos la experiencia será perfecta, mientras que en otros puede que tengamos que asumir un pequeño esfuerzo extra para avanzar sin pagar, pero sin caer en excesos que arruinen la diversión.

Antes de entrar a ver la selección de juegos gratis que hemos realizado quiero destacar una cuestión importante, y es que todos los juegos que hemos recogido en este artículo funcionan bien en un PC de gama media de 2012 compuesto, al menos, por los siguientes componentes:

El coste aproximado de un PC con esas especificaciones a día de hoy no supera los 100 euros de media, así que sí, cumplimos con lo prometido, son juegos gratis que podemos disfrutar bien sin gastar dinero en micropagos y que funcionan bien en cualquier PC de gama media montado en los últimos doce años.

Hemos publicado una actualización de esta guía con una selección de 40 juegos gratis para PC. Hay novedades, y la mayoría de los que hemos elegido tienen unos requisitos muy asequibles, así que no te la pierdas. Con todo, si te preocupa el tema de los requisitos porque tienes un PC poco potente quédate en este artículo, ya que en ningún caso superaremos el límite que hemos fijado en ese equipo de referencia de 2012.

Juegos gratis para PC: 40 títulos que no deberías perderte

1.- Destiny 2

Un título de acción en primera persona con pequeños toques de rol muy divertido al que he dedicado incontables horas, de hecho empecé a jugarlo cuando había que comprarlo y me hice con todas sus expansiones.

Es uno de los mejores juegos de su clase, ideal para los que no quieren complicaciones y prefieren disfrutar de sus ratos de ocio sin tener que lidiar con grandes dosis de frustración, ya que la penalización es mínima.

Sin duda uno de los mejores juegos gratis que existen ahora mismo, ya que ofrece una gran cantidad de contenido y se deja jugar a la perfección sin micropagos. Deberías darle una oportunidad, si aún no lo has hecho. Puedes descargarlo en Steam.

Requisitos mínimos

Windows 10.

Intel Core i3-3250 o AMD FX 4350.

6 GB de RAM.

GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850.

2.- Let it Die

Muy recomendable, de hecho es uno de los juegos gratis para PC de nueva hornada que más me ha gustado, y también uno de los más exigentes. A nivel técnico y jugable combina conceptos de Dark Souls y de Code Vein, pero ha sabido construir su propia personalidad y presenta un concepto original y bien ejecutado.

Es un juego de acción, pero el componente rolero tiene un peso importante, y lo mismo ocurre con el cansancio, que en este caso se representa a través de los latidos del corazón del protagonista. Si nuestro personaje se cansa acabará quedando expuesto a los ataques de los enemigos, así que no podemos ir atacando a lo loco, tenemos que planear y ejecutar bien nuestros movimientos.

Si te gustó la franquicia Dark Souls y buscas algo similar pero con un toque de originalidad muy marcado no lo dudes, Let it Die es tu mejor opción. Puedes descargarlo gratis a través de Steam.

Requisitos mínimos

Windows 10.

Intel Core i3 Gen 2 o AMD FX 4000.

6 GB de RAM.

GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 7770.

3.- Guild Wars 2

Otro de los mejores juegos gratis para PC que existen actualmente para PC, en este caso dentro del género MMORPG. Llegó al mercado en 2012, pero gracias a las mejoras que ha ido introduciendo ArenaNet ha vivido una evolución muy positiva, tanto a nivel técnico como de contenidos y de jugabilidad.

No hay duda de que la calidad gráfica de Guild Wars 2 sigue siendo soberbia, y es algo que impresiona, no solo por el tiempo que tiene encima, sino porque además está limitado a DirectX 9. Esto tiene una ventaja y una desventaja: funciona muy bien incluso en equipos antiguos, como la configuración que hemos indicado de base, pero no es capaz de aprovechar el hardware actual.

En su versión gratuita permite acceder a una gran cantidad de contenidos y puede teneros enganchados durante mucho tiempo. Podemos adquirir mejoras con gemas, una moneda de pago que podemos conseguir con oro (divisa del juego), sin tener que recurrir a dinero real. Los micropagos no tienen un impacto importante en Guild Wars 2. Podéis descargarlo desde la web oficial de ArenaNet.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Core 2 Duo o Athlon X2 64.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon 2600 XT con 512 MB.

4.- Path of Exile

Un título que no necesita presentación, y sin duda uno de los mejores juegos gratis de rol de acción. Estamos ante una auténtica obra de arte que ha mejorado enormemente con el paso de los años, y que ha ido acumulando muchísimo contenido.

Su enfoque es el mismo que podemos encontrar en la franquicia Diablo, de hecho la perspectiva es idéntica (isométrica), pero Path of Exile es mucho más que un simple clon de la conocida saga de Blizzard. Ha sabido desarrollar una esencia propia gracias a su excelente apartado técnico y a su diseño, que apuesta por una estética mucho más seria y lúgubre.

Ofrece escenarios muy amplios, muchas aventuras y diferentes personajes (duelista, bruja, cazadora, templario, guerrero, sombra y heredera) con muchas opciones de personalización. El botín es muy importante, pero por suerte los micropagos solo afectan a contenidos estéticos. También está disponible en Steam.

Requisitos mínimos

Windows 7.

CPU de cuatro núcleos Intel o AMD.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 7770.

5.- League of Legends

Otro de los mejores juegos gratis que existen y que tampoco necesita presentación. A estas alturas todos conocemos de sobra este juego, pero es un imprescindible que no puede faltar en ninguna selección de los mejores juegos gratis para PC.

En mi caso empecé a jugarlo poco después de que diera el salto al formato gratuito, pero tardé varios meses en conseguir la práctica necesaria para disfrutarlo de verdad, algo totalmente normal, ya que es un MOBA y hasta que no empiezas a adquirir habilidad no comienza a gustarte.

La idea base detrás de League of Legends es simple: guardianes contra guardianes en la Grieta del Invocador con un único objetivo, destruir el Nexo del equipo rival. Riot Games ha introducido una gran cantidad de personajes nuevos durante los últimos años, y también nuevos mapas, modos y elementos que afectan al juego, pero los micropagos siguen teniendo un impacto mínimo y puedes disfrutarlo sin gastar un céntimo.

Para empezar a jugar solo tienes que crearte una cuenta y descargarlo en la web oficial de Riot Games. Como única nota negativa destaca la fuerte presencia de usuarios tóxicos. Si eres un recién llegado tenlo en cuenta, necesitarás paciencia para disfrutar de League of Legends.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Core i3 o AMD A-3650.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 400 o Radeon HD 6570.

16 GB de espacio libre.

6.- Warframe

Es un gran clásico por el que parece que no pasa el tiempo. Las actualizaciones que ha recibido, tanto a nivel técnico como de contenidos, lo han mantenido como uno de los mejores juegos de rol de acción cooperativo que podemos encontrar ahora mismo bajo el modelo «free to play».

Sus posibilidades, tanto por contenido como a nivel jugable, son tan enormes que si empiezas ahora mismo tendrás por delante meses de aventuras y de diversión. Al contrario que otros títulos gratuitos la comunidad de Warframe es bastante buena, me atrevería a decir que incluso mejor que la de Guild Wars 2.

Puedes descargarlo gratis a través de Steam, y no te preocupes, funcionará a la perfección en tu PC si cumples el mínimo que hemos indicado al inicio.

Requisitos mínimos

Windows 7.

Core i5 750 o AMD FX 4100.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.

7.- Star Wars: The Old Republic

Ha sufrido el paso del tiempo, eso está claro, pero sigue ofreciendo un valor muy sólido, sobre todo para los amantes de la franquicia Star Wars. Su factura técnica ha mejorado gracias a las actualizaciones que ha recibido, pero brilla sobre todo por el contenido que ofrece, por su ambientación y por su jugabilidad.

Un título muy asequible que podrás disfrutar incluso con un equipo inferior al que hemos tomado como base, y que se deja jugar a la perfección aunque no gastes un céntimo.

¿Quieres empezar a jugarlo? Pues paciencia, primero debes crearte una cuenta a través de este enlace.

Requisitos mínimos

Windows 10.

AMD Athlon 64 X2 o Core 2 Duo.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 610 o Radeon HD 7450.

8.- CrossOut

Estamos ante un juego MMO que trae un soplo de aire fresco al género. Nos encontramos con una ambientación posapocalíptica que recuerda mucho al universo Mad Max donde nuestro coche es el protagonista y la acción alcanza cotas verdaderamente frenéticas.

Tenemos la posibilidad de crear coches únicos utilizando una gran cantidad de piezas, mejorarlos y acceder a un armamento muy rico y variado que incluye desde las clásicas armas de fuego hasta taladros, motosierras y drones. El componente social también está bastante marcado, ya que podemos comerciar y colaborar con otros jugadores.

A nivel de hardware no es nada exigente y sin embargo tiene un apartado técnico bastante bueno. Los micropagos no te limitarán de una manera importante, pero debes tener en cuenta que tendrás que dedicarle tiempo si quieres avanzar. También podemos encontrarlo en Steam.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU de cuatro núcleos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.

9.- Starcraft II

Uno de los grandes clásicos de Blizzard. Ofrece una buena cantidad de contenido de forma totalmente gratuita y sigue siendo tan divertido y tan desafiante como el primer día.

Si todavía no lo has jugado no sabes lo que te pierdes. No solo es uno de los mejores juegos gratis para PC que existen actualmente, también es uno de los mejores de su género (estrategia en tiempo real).

La versión gratuita de este juego incluye la campaña Wings of Liberty (modo historia), modo multijugador y la posibilidad de llegar al rango cinco de comandante.

Funciona a la perfección en el PC tipo que hemos descrito y cuenta con una comunidad muy sólida. Para jugar a Starcraft II necesitamos una cuenta de Blizzard y la aplicación Battle.net.

Requisitos mínimos

Windows 10.

AMD Athlon 64 X2 o Core 2 Duo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 7600 GT o Radeon HD 2600 XT.

10.- Counter-Strike 2

Es un juego que no necesita presentación. Es cierto que a nivel de hardware es bastante más exigente que la entrega anterior, pero lo compensa con un apartado gráfico superior y se deja jugar bastante bien con el equipo de referencia, siempre que ajustemos los niveles de calidad gráfica a bajo para dar prioridad a la fluidez, que al final es lo más importante en este título.

Lo ideal si tenemos la configuración base del PC que hemos utilizado como referencia es jugarlo en 1080p con calidad baja y FSR 2 en modo calidad. Si jugamos en resoluciones inferiores podemos eliminar el uso de FSR 2 y subir ligeramente la calidad gráfica. Al final lo ideal es que vosotros mismos probéis diferentes configuraciones y que escojáis la que mejor se ajuste a vuestras preferencias.

La dependencia de este juego con respecto a la CPU es importante, así que tener un procesador más potente puede marcar una diferencia importante en el nivel de fluidez. Un Core i5-2000 y un FX 6300 están por encima de los requisitos mínimos.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU de cuatro núcleos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 y 1 GB de memoria gráfica.

11.- Team Fortress 2

Un viejo conocido que nos ha dado ya no horas ni semanas, sino años de diversión. No pasa de moda, eso está claro, y es posible porque sigue siendo muy divertido y adictivo.

Está centrado en la acción desenfrenada y desenfadada. Muy bueno, sobre todo si lo jugamos con amigos, y muy asequible incluso para los recién llegados.

Si tienes un equipo a la altura del PC que hemos indicado podrás moverlo de forma totalmente óptima. Está disponible en Steam.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU a 1,7 GHz.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 8.1.

12.- DOTA 2

Para muchos es el MOBA por antonomasia, es decir, superior a League of Legends. Qué puedo decir, es cuestión de gustos, aunque en mi caso es cierto que disfruto más con el título de RIOT.

Si buscas un MOBA con una base clásica, bien terminado y lleno de posibilidades pero estás cansado de League of Legends, o simplemente quieres probar algo nuevo, no lo dudes, DOTA 2 es tu mejor opción.

Puedes descargarlo gratis en Steam, y sí, funciona a la perfección en el equipo que hemos indicado al inicio del artículo. Los micropagos no afectan para nada a la jugabilidad.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU de dos núcleos.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

13.- Smite

Es una reinterpretación muy curiosa del género MOBA, ya que se juega en tercera persona con una perspectiva que muestra a nuestro campeón (o «héroe») desde detrás de su espalda.

Un juego muy divertido y concurrido que ofrece una experiencia bastante recomendable, incluso aunque no seas fan del género y no hayas tocado un MOBA nunca.

Actualmente tiene una enorme comunidad de jugadores, funciona a la perfección en el equipo base y no tiene micropagos que afecten a la jugabilidad. Eso sí, mejor empezarlo con amigos.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

14.- Shadow Warrior Classic Complete

Una revisión del clásico de finales de los noventa que trae todos los contenidos del original y mantiene todo su encanto. Uno de los mejores juegos gratis de su clase, ya que ofrece un aspecto retro perfecto, una jugabilidad frenética y nos garantiza horas y horas de diversión.

A nivel técnico este es probablemente el título menos exigente de todos los juegos gratis que hemos recogido en este artículo, ya que funcionará sin problema incluso en configuraciones sin tarjeta gráfica dedicada.

Podemos conseguirlo gratis, y sin DRM, en Good Old Games.

Requisitos mínimos

Windows XP.

CPU a 1,7 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c.

15.- Killer Instinct

También hay juegos gratis dentro del género de lucha uno contra uno, y este es uno de los mejores de su tipo. A nivel técnico es una auténtica gozada, tanto por el modelado de los personajes como por el grado de detalles de los escenarios.

Es cierto que presenta algunas carencias más marcadas que otros juegos gratis que hemos listado hasta el momento, como la limitación de selección de personajes, pero podemos disfrutarlo un tiempo, ir jugado todos los personajes gracias a las rotaciones y finalmente comprar sólo aquellos que nos interesen o que nos gusten.

Ofrece rendimiento bueno si cumplimos con la configuración que os hemos dado al inicio, y podemos conseguirlo en la Microsoft Store.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5 750 o AMD Phenom II X4 965.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 480 o Radeon HD 5870.

16.- World of Tanks

Es uno de los juegos gratis más populares de esta lista, y también uno de los más completos y más concurridos. Ahora mismo cuenta con una base de usuarios aproximada de 110 millones de jugadores. Impresionante, ¿verdad?

La calidad gráfica, tanto de los tanques como de los escenarios, ha mejorado mucho con el paso del tiempo y la llegada de los últimos parches, y la acción (con tintes de rol) es bastante fluida y está muy conseguida. Divertido y recomendable.

Los micropagos han ganado importancia con el paso del tiempo, pero no llegan a molestar. Se juega perfectamente en el equipo base y podemos conseguirlo en Steam.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 3 o AMD FX 4000.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 6790.

17.- Fortnite

Otro juego que no necesita presentación. Epic Games ha encontrado en Fortnite a su «gallina de los huevos de oro», y la verdad es que nos guste más o menos debemos reconocer que es adictivo, divertido y que está lleno de posibilidades.

El rendimiento de este juego en el equipo base es bueno, incluso en resolución 1080p, así que no tendréis nada de lo que preocuparos.

Los micropagos son muy marcados, pero se centran sobre todo en el plano estético y podemos disfrutar de Fortnite de forma aceptable sin tener que hacer ningún tipo de gasto. Está disponible a través de la Epic Games Store.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 2 o AMD FX 4000.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Intel HD 4000, Radeon Vega 8 o GeForce GT 630.

18.- Paladins

Una excelente alternativa a Overwatch, de Blizzard. Acción a raudales con un apartado técnico bien resuelto, lleno de color y de detalles con personajes muy carismáticos.

Se deja jugar a la perfección con el equipo que hemos indicado, de hecho encaja casi por completo en sus requisitos recomendados, y los micropagos tienen un impacto mínimo.

Como muchos de los otros juegos gratis que hemos indicado está disponible en Steam. Podemos jugarlo a la perfección solos, pero si empezamos ahora mismo es más divertido hacerlo con amigos.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

19.- Albion Online

Un juego MMORPG de tipo mundo abierto que nos propone una ambientación medieval de fantasía donde la espada y la magia se dan la mano. A nivel técnico no es nada revolucionario, pero su diseño y su dirección artística lo compensan y le dan un toque de tipo dibujo animado que al final queda bastante resultón.

Lo mejor de este juego es que resulta muy divertido, y que parte de un estilo de juego que ha sido verdaderamente único, ya que a diferencia de lo que nos encontramos en otros títulos de este género no tenemos un sistema de clases rígido que nos obligue a ser una única cosa. Podemos ser lo que queramos, cuando queramos.

Es muy poco exigente a nivel de hardware y la verdad es que se deja jugar de maravilla. Ofrece una enorme cantidad de horas de juego, es muy divertido y adictivo, y tiene un sistema PvP muy cuidado que lo convierte en uno de los mejores juegos de su clase.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel o AMD con instrucciones SSE2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10.

20.- Lost Ark

Es un juego que probé en su momento y la verdad es que me gustó, pero tenía tantos juegos acumulados que lo acabé dejando un poco de lado. No porque sea un mal juego, sino porque llegó en un momento en el que yo tenía otras prioridades.

Haciendo un resumen, es un RPG de acción bastante sencillo y fácil de jugar que tiene una calidad gráfica muy buena y es poco exigente. El diseño tampoco desentona, y los combates son espectaculares, y lo mismo aplica a los conjuntos de armadura y armas.

Si te gusta el género te gustará este título, y podrás jugarlo muy bien con el equipo de referencia de este artículo. Tiene bastantes micropagos que ofrecen ventajas específicas, pero se puede jugar bien sin tener que gastar un céntimo, solo tendrás que tener más paciencia y que dedicarle más tiempo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o Ryzen 3.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o Radeon HD 6790.

21.- Los Sims 4

Un título que no necesita presentación. Este simulador de vida nos permitirá dar rienda suelta a nuestra imaginación y crear todo un mundo a nuestro antojo donde nuestros Sims podrán vivir e interactuar entre sí como nosotros queramos. Las posibilidades son casi infinitas, y tendremos muchas horas de diversión.

El juego básico, que es el que podemos conseguir de forma gratuita, incluye una gran cantidad de contenido y merece mucho la pena. Si queremos acceder a más cosas tendremos que pasar por caja, pero esto no es imprescindible, este título se deja jugar a la perfección en su versión gratuita.

Por lo que respecta a los requisitos, es un juego muy sencillo a nivel técnico y funciona de maravilla con el equipo de referencia. Los gráficos no son nada del otro mundo, pero cumplen y al tener una estética de tipo dibujo animado hacen que todo luzca mejor de lo que veríamos si apostara por un enfoque más realista.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 2 o AMD Ryzen 3.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o Radeon HD X1300.

22.-Eternium

Este juego no es muy conocido, pero la verdad es que es muy asequible a nivel de hardware y resulta muy divertido. Tenemos un título de rol de acción con un enfoque clásico que nos permite elegir entre tres clases: mago, guerrero y cazador de recompensas. Cada clase tiene sus habilidades y puede utilizar diferente equipamiento.

Se parece a la saga Diablo en muchos aspectos, pero tiene personalidad propia y ofrece una gran cantidad de contenido que nos mantendrá enganchados durante muchas horas. A nivel técnico es sencillo pero resultó, tiene zonas donde la ambientación está muy cuidada y los combates son bastante espectaculares a pesar de sus limitaciones.

No es nada exigente a nivel de hardware, y se deja jugar de maravilla con el PC tipo. Si te gusta el género deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Pentium D o AMD Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

23.- Conqueror´s Blade

Estamos ante un juego de tipo MMO centrado en la acción táctica que, francamente, ha mejorado bastante con el paso del tiempo y resulta espectacular. La jugabilidad se centra alrededor de nuestro héroe, pero también tendremos que dirigir batallones de unidades para alzarnos con la victoria.

La defensa de castillos y fortalezas, el uso de armas y la enorme cantidad de posibilidades que ofrece este juego lo convierten en una auténtica delicia, sobre todo para los amantes de este tipo de títulos. Los micropagos están presentes y son bastante amplios, pero se puede jugar de manera aceptable sin tener que recurrir a ellos.

A nivel gráfico raya a un nivel bueno y esto se deja notar en los requisitos del juego, pero no os preocupéis, se puede jugar con el PC de referencia ajustando la calidad gráfica y la resolución.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 3 o Ryzen 3.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 7770.

24.- Brawlhalla

Este juego nos ofrece una propuesta muy simple y divertida, acción a tope para un máximo de 8 jugadores tanto en local como en red. Podemos elegir a diferentes personajes, y la última actualización ha introducido a algunos de los más míticos de la franquicia Star Wars.

La jugabilidad es bastante frenética, y esto hace que los combates sean muy rápidos y divertidos. Por otro lado, el juego se encuentra en constante evolución, y esto se traduce en actualizaciones frecuentes y en nuevos personajes, así como en correcciones de errores y mejoras diversas.

Se deja jugar de maravilla y no tiene micropagos abusivos. A nivel técnico es sencillo pero resultón con su estética de tipo dibujo animado, y funciona sin problemas en el PC de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel o AMD.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.

25.- The Lord of the Rings Online

Uno de los juegos gratis más veteranos que encontraremos en esta lista, y también uno de los mejores dentro de su género. Es cierto que el tiempo no pasa en balde, y esto podemos apreciarlo claramente en este juego, pero mantiene intacta su esencia y sigue siendo muy recomendable.

Rol en formato MMO del bueno con una enorme cantidad de opciones de personalización, diferentes razas, clases, profesiones y habilidades, y una enorme cantidad de cosas por hacer en un gran mundo que podremos explorar con total libertad. Muy recomendable, sin duda.

Sus requisitos son muy bajos, así que con el PC de referencia iremos sobrados y podremos jugarlo al máximo y con resolución 1080p o superior con total fluidez.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Pentium 4 o AMD Athlon.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 3 o AMD Radeon 8500.

26.- Valorant

Riot Games se marcó un tanto con este juego y demostró que hay vida más allá de League of Legends. Un shooter en primera persona con un intenso espíritu competitivo que sigue atrayendo a millones de jugadores en todo el mundo.

Valorant adopta un enfoque «hero shooter», lo que significa que podemos elegir entre diferentes personajes y que cada uno tiene unas habilidades específicas, lo que hace que cada combate sea diferente, algo que está claramente inspirado en League of Legends.

Tiene unos requisitos mínimos muy bajos, así que funcionará sin problemas en el equipo de referencia de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core 2 Duo E8400 o AMD Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce Intel HD 4000, AMD Radeon R5 200 o GeForce GT 630.

27.- Overwatch 2

Un «hero shooter» multijugador competitivo muy adictivo y fácil de jugar que ofrece horas y horas de diversión que podrás disfrutar con tus amigos o con otros jugadores, aunque ya te digo por experiencia que lo ideal es la primera opción.

Contiene micropagos, pero estos no te impedirán disfrutarlo sin tener que gastar un céntimo, porque no tienen un impacto importante en el juego.

Se puede jugar de maravilla con el PC tipo de este artículo, y a pesar de su bajo nivel de exigencia ofrece un diseño artístico y una calidad gráfica muy buena.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 3 o AMD Phenom.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce serie 600 o AMD Radeon HD 7000.

28.- Game of Thrones Winter is Coming

Un juego de estrategia basado en la conocida serie de televisión que tiene unas cinemáticas muy cuidadas, unos gráficos sencillos pero bien resueltos y una jugabilidad bien plateada, desafiante y que encaja bien con el espíritu de la serie.

Tiene unos micropagos un poco más agresivos de lo que sería deseable, pero se puede disfrutar sin tener que gastar dinero si no nos obsesionamos con ser el mejor lo antes posible. Esto aplica a la mayoría de juegos gratuitos con micropagos.

Funcionará sin problemas en el PC de referencia de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o AMD Phenom.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10 con 512 MB.

29.- Once Human

Se ha convertido en un auténtico fenómeno por su excelente ambientación, su cuidada jugabilidad y su enfoque multijugador en un mundo posapocalíptico lleno de posibilidades que combina acción con toques de rol y de construcción.

Tiene un sistema de control muy sencillo e intuitivo, es adictivo, tiene una buena evolución del personaje y una jugabilidad rica y variada gracias a la exploración y a la construcción de bases. De lo mejor en su género.

Los requisitos de este juego son más elevados, pero es tan bueno que merece estar en esta lista. Funcionará de forma aceptable con el PC de referencia.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5 Gen 4 o AMD Ryzen 3.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o Radeon RX 550.

30.- Phantasy Star Online 2 New Genesis

Este MMO de acción es la entrega más reciente de una de las franquicias más queridas en el mundo del rol que nació en la veterana Master System de SEGA. Puede poner en pantalla a un máximo de 32 jugadores simultáneos, es muy entretenido y tiene unos gráficos muy cuidados.

La jugabilidad también está muy cuidada, hay una gran variedad de clases y a pesar de los micropagos el juego es muy disfrutable.

Los requisitos son muy modestos, y funciona sin problemas en el PC de referencia de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 3 o AMD FX 4300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 430 o Radeon HD 4670.

31.- Apex Legends

Un clásico dentro del género de acción multijugador en primera persona que sigue con un gran público, y que ofrece un buen apartado gráfico y una jugabilidad a prueba de bomba. Muy divertido, y muy recomendable.

A pesar de su acabado gráfico es asequible a nivel de requisitos, y funcionará sin problemas en el PC tipo de este artículo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 6 o AMD FX 4300.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 600 o Radeon HD 7000.

75 GB de espacio libre.

32.- Strinova

Este juego táctico de acción en tercera persona adopta una jugabilidad similar a la que hemos visto en otros títulos, como Overwatch y Valorant, pero tiene su propia esencia y una estética anime con gráficos muy cuidados a pesar de sus bajos requisitos.

Muy divertido, se puede jugar perfectamente si pagar un céntimo y además rinde de maravilla en el PC tipo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 Gen 4 o AMD FX 4300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 730 o AMD Radeon R7 240.

25 GB de espacio libre.

33.- World of Sea Battle

Si te gustan las batallas navales y eres un amante del rol online estás de suerte, porque este juego combina ambas cosas y además tiene una excelente factura técnica, pero no dispara los requisitos, así que podrás disfrutarlo sin problema con el PC de este artículo.

Está en fase de acceso anticipado, así que puede que te encuentres con pequeños fallos, pero el equipo de desarrollo está haciendo un buen trabajo.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5 Gen 2 o AMD Phenom II X4.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5850.

2 GB de espacio libre.

34.- Dungeons & Dragons Online

Un clásico dentro del rol online multijugador masivo con unos gráficos retro que le dan un toque único, y que sin duda gustarán a los jugadores más veteranos. Su sistema de combate está muy cuidado, y no tiene micropagos abusivos.

Muy divertido, sobre todo si jugamos con amigos, y sus requisitos son muy bajos. Solo tiene una pega, y es que hay que comprar algunas cosas para poder avanzar, pero podemos conseguirlas utilizando tokens del juego si tenemos paciencia.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Pentium 4 o AMD Athlon.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica con T&L compatible con DirectX 9.0c.

11 GB de espacio libre.

35.- Unturned

Un juego online posapocalíptico en el que lucharemos contra zombis, y contra otros jugadores. Es verdaderamente único por su diseño y apartado gráfico, ya que utiliza gráficos al estilo Minecraft. Esto reduce mucho sus requisitos, y le permite ofrecer un gran mundo abierto con muchas posibilidades e interacciones a nivel jugable.

Muy divertido y con una enorme cantidad de mapas para explorar. También es altamente modificable, y nos permite añadir contenido creado por otros jugadores.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Pentium 4 o AMD Athlon a 3 GHz.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10.

4 GB de espacio libre.

36.- Dragon Ball GEKISHIN SQUADRA

Si te gusta Dragon Ball pero no quieres, o no puedes, gastar dinero en juegos este título es justo lo que necesitas. Está enfocado en el modo multijugador, tiene buenos gráficos y su jugabilidad es de tipo MOBA con toques de acción, lo que lo aleja de otros títulos basados en la franquicia de Toriyama.

Muy disfrutable y asequible técnicamente, aunque los micropagos influyen en nuestra progresión, así que tendremos que tomárnoslo con calma y avanzar poco a poco si no queremos tener que pagar.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i3 o AMD FX 4300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 5830.

9 GB de espacio libre.

37.- Unnamed Space Idle

Un guiño a Space Invaders que parte de la misma premisa, destruir naves alienígenas. En este título podemos personalizar nuestras naves, ampliar nuestra flota y adaptar nuestra estrategia para poder hacer frente a los distintos ataques alienígenas.

Técnicamente es modesto, pero resulta muy divertido y tiene un componente estratégico bastante profundo donde nuestras decisiones tendrán mucho peso.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU a 2 GHz.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10.

200 MB de espacio libre.

38.- Death Rally

Un clásico imperecedero que sigue siendo tan divertido como el primer día, gracias a su jugabilidad simple pero desafiante. En este título competiremos en carreras a muerte en diferentes circuitos bajo una perspectiva aérea, y podremos comprar nuevos vehículos y mejorarlos con el dinero que ganemos.

Que no te engañen sus gráficos, es tremendamente adictivo, y realmente vale la pena jugarlo, sobre todo ahora que es gratuito. No tiene micropagos.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.

1 GB de espacio libre.

39.- Sonic Rumble

Un Battle Royale con los personajes de la franquicia Sonic. Gráficos muy cuidados y coloridos, modo jugador contra jugador que se disfruta sobre todo con amigos y muy asequible técnicamente. Recomendable, sobre todo si eres fan del erizo azul.

No tiene micropagos abusivos, algo que es un «plus», sin duda, y que nos permitirá disfrutarlo sin tener que gastar dinero.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

CPU de doble núcleo Intel Pentium G o AMD Athlon 3000G.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GT 630 o AMD Radeon R7 240.

7 GB de espacio libre.

40.- RaceRoom Racing Experience

Un simulador de conducción bien terminado que cuenta con un buen apartado gráfico, y que a pesar de todo tiene unos requisitos muy bajos, lo que significa que funcionará sin problemas en el PC tipo de este artículo.

Se puede jugar tanto en modo estándar como con un kit de realidad virtual, y hace poco recibió nuevo contenido gratuito, así que está en uno de sus mejores momentos.

Requisitos mínimos