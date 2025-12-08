Noticias
PS6 será una consola 4K, pero utilizará reescalado
Los primeros rumores sobre PS6 decían que esta iba a ser una consola 8K, un rumor que también surgió en su momento sobre PS5 y que al final no se cumplió. Lo único que PS5 puede mover en 8K son juegos tan sencillos que técnicamente están muy por detrás de lo normal dentro de su generación.
¿Será capaz PS6 de mover juegos en 8K? Depende de a qué tipo de juegos nos estemos refiriendo. Si hablamos de juegos complejos dentro de su generación la respuesta es un no rotundo, pero si se trata de juegos simples y poco exigentes la cosa cambia, y en este caso sí que podría ser capaz de moverlos.
No obstante, la verdad es que no tiene ningún sentido crear una consola 8K, porque esta resolución se mantiene como una opción elitista y alejada del consumidor medio, y sería algo que solo unos pocos podrían aprovechar realmente.
La resolución objetivo de PS6 será 4K
Y por varias razones. La primera es la más evidente, la falta de potencia. Siendo realistas, al mover juegos actuales basados en el Unreal Engine 5 en 8K incluso una GeForce RTX 5090 tiene problemas salvo que activemos DLSS en modo rendimiento. Esta tecnología reduce la resolución de renderizado al 50%, así que en realidad estamos renderizando en 4K y reescalando a 8K.
PS6 no va a tener potencia para mover juegos en 8K, pero es que tampoco lo necesita. Aquí es donde entra en juego la segunda razón, y es que la resolución 8K está muy poco extendida, y no tiene sentido en un producto como PS6, que se dirige al público general y que busca vender el mayor número posible de consolas.
Pensad en cuántas personas tienen un televisor con resolución 8K, y ahora pensad en cuantos tienen un modelo con resolución 4K. A esto debemos añadir una tercera razón, y es que la resolución 4K ofrece un mayor equilibrio entre calidad de imagen y rendimiento, sobre todo si utilizamos alguna tecnología de reescalado.
¿Podrá mover juegos en 4K de forma nativa?
En la última comparativa de PS6 frente a PC que hicimos vimos que esta consola tendrá una potencia aproximada de casi 40 TFLOPs en FP32. Haciendo una comparativa con las tarjetas gráficas actuales esta cifra la coloca un poco por encima de la Radeon RX 9070, una tarjeta gráfica que tiene una potencia de 36,13 TFLOPs en FP32, y que con un poco de overclock puede superar los 40 TFLOPs.
La Radeon RX 9070 es una tarjeta gráfica capaz de mover juegos exigentes en 4K de forma nativa y con calidad máxima, pero no siempre consigue 60 FPS. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077 en 4K nativo y calidad ultra consigue una media de 54 FPS, y en Alan Wake 2 en 4K con calidad máxima ronda los 36 FPS de media.
PS6 va a utilizar una GPU basada en una arquitectura más avanzada que la Radeon RX 9070, así que esto podría ayudarle a ofrecer un mejor rendimiento, pero sin duda lo más importante en este sentido estará en las nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming que tendrá PS6.
Ya lo dijo en su momento Mark Cerny, ingeniero jefe de hardware de PS4, PS5 y PS6, el mayor avance de esta nueva consola no va a estar en la potencia bruta en rasterización, sino en las nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming para superar las limitaciones del renderizado tradicional.
El reescalado será clave para conseguir 60 FPS o más en PS6
PS6 va a contar con una nueva tecnología de reescalado basada en algoritmos de IA que será fundamental para mejorar el rendimiento. La idea base es la misma que vimos en PSSR de PS5 Pro, pero con una ejecución muy superior tanto por rendimiento como por facilidad de implementación, y también por calidad de imagen.
El reescalado de PS6 podría tener la misma base que FSR 4, lo que significa que dependería de operaciones FP8. Estas permiten un mayor grado de precisión y un reescalado de mayor calidad comparado con PSSR, que utiliza operaciones INT8. La diferencia ya la hemos visto al comparar FSR 4 en su versión INT8 para las Radeon RX 7000 y RX 6000 y la versión bajo FP8 para las Radeon RX 9000.
También hemos visto en la generación actual de consolas que el reescalado marca la diferencia entre jugar a 30 FPS y hacerlo a 60 FPS, y estoy convencido de que eso mismo es lo que ocurrirá en PS6, sobre todo cuando se complete la transición a los juegos de nueva generación, como la próxima versión del Unreal Engine.
