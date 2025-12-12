A Fondo
The Game Awards: un GOTY esperado, otros ganadores y los mejores juegos para 2026
La industria de los videojuegos ha celebrado esta madrugada su mayor evento anual, con permiso de la Gamescom. Y no ha defraudado. Han sido numerosas las presentaciones de nuevos títulos o de otros ya conocidos en desarrollo que te mostraremos a modo de selección como los mejores juegos para 2026.
Por supuesto, el motivo primigenio de los Game Awards es premiar los mejores títulos de este año y aquí, después de batir el récord de más nominaciones en la historia del evento, no ha habido sorpresas y el GOTY (‘mejor juego del año’) ha sido para Clair Obscur: Expedition 33, un juego de rol de fantasía oscura creado por un estudio independiente que ha sorprendido a propios y extraños y que simplemente ha arrasado con varios premios más.
Los mejores juegos para 2026
Entramos en materia sin más dilación porque hay mucho que contar. Los Game Awards, más allá de los premios, se significan por las novedades que presentan los grandes estudios, con títulos que marcar el calendario de lanzamientos para el nuevo año y siguientes, porque no todos se lanzarán en 2026. Te dejamos una amplia selección de lo presentado a modo de tráiler.
Clair Obscur: Expedition 33. Arrancamos con el GOTY de este año a modo de homenaje, porque su estudio ha anunciado una «actualización de agradecimiento» a los más de 5 millones de fieles que lo estamos jugando. La actualización ya está disponible e incluye una nueva zona jugable accesible desde el Acto III, un modo foto, compatibilidad con AMD FSR 4, certificación para Steam Deck y Xbox Ally, y mucho más.
Diablo 4: Lord of Hatred. Quitando el GOTY, la gran estrella del evento. Estaba cantado y los chicos de Blizzard han anunciado una nueva expansión para la última entrada de la franquicia de rol y acción. Incluirá no una, sino dos nuevas clases jugables (con el Paladin al frente jugable desde ya), una nueva región de mundo y el regreso del Cubo Horádrico y Lilith. Además, se ha anunciado una futura revisión de todas las mecánicas del juego, algo que ha comenzado hoy mismo con la temporada 11. Siempre lo decimos, pero qué bien viene la competencia. En este caso el Path of Exile 2 que aprieta y mucho. Para PCs y consolas, la nueva expansión llegará el 28 de abril. Hay una «trampa», como casi siempre en Blizzard, el Paladín es exclusivo para los jugadores que pre-compren la próxima expansión Señor del Odio, que se lanzará el 28 de abril de 2026.
Star Wars Fate of the Old Republic. Por fin tenemos noticias de uno de los remakes más esperados. El título desarrollado por Arcanaut Studios en colaboración con Lucasfilm Games es un nuevo juego de rol de acción narrativo para un solo jugador y sucesor espiritual del gran KOTOR. El desarrollo está liderado por Casey Hudson, director del juego original Star Wars: Knight of the Old Republic y la trilogía Mass Effect, junto a otros veteranos. Toda una garantía para un título esperadísimo. No hay fecha de lanzamiento, pero sí un primer vistazo.
Resident Evil Requiem. Aunque pudimos disfrutar del próximo gran juego de terror de Capcom en el Summer Game Fest, solo vimos un adelanto de la jugabilidad más aterradora de Grace Ashcroft, perseguida por poderosos monstruos. Pero este tráiler de los Game Awards nos da la posibilidad de echar un vistazo a la otra mitad del juego, donde el favorito de la serie, Leon Kennedy, regresa para darlo todo.
Total War: Warhammer 40.000. Creative Assembly ha llegado a los Game Awards con varios títulos bajo el brazo. Total War: Warhammer 40K trae una fusión brutal de estrategia galáctica y guerra oscura a los PCs y ya está disponible en Steam, mientras que se anuncia la llegada a consolas en una primicia de esta franquicia. Otro de sus equipos continúa trabajando en el Total War: Warhammer 3 y otro en el Total War: Medieval 3, aunque este juego se encuentra explícitamente en una etapa extremadamente temprana de desarrollo.
Tomb Raider: Catalyst. Nuestra aventurera favorita regresa por partida doble. Primero con una entrega completamente nueva de la serie de acción, la duodécima, que lleva a Lara al norte de la India mientras compite contra otros cazadores de tesoros para encontrar los secretos de un mundo antiguo perdido. Llegará a Xbox Series X|S, Steam y PS5 en 2027.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis. El segundo título presentado de la franquicia será una «reinvención» de un juego ya mítico, el primer Tomb Raider que algunos privilegiados jugamos en MS-DOS antes del nuevo siglo. El remake modernizará el original con gráficos de alta definición, controles modernos y otras optimizaciones, y llegará a Xbox Series X|S, PCs en Steam y PS5 un año antes que Catalyst, en 2026, cuando la serie se prepara para celebrar su trigésimo aniversario.
Lords of the Fallen II. 2026 estará repleto de Soulslikes, lo cual no sorprende considerando la continua popularidad del género. Junto a títulos como Nioh 3 y Code Vein II, llegará el nuevo Lords of the Fallen, la tercera entrega de la serie, que busca expandir algunas de sus mejores características, incluyendo el sistema de mundo dual que lo distingue de otros juegos similares.
Divinity. Larian Studios ganó el GOTY en 2023 con el excepcional Baldur’s Gate III, pero no se duerme en los laureles y dos años después ha anunciado su próximo gran proyecto. Llamado, por ahora, igual que su otra gran franquicia, Divinity, será «el juego más grande del estudio hasta la fecha, con más amplitud y profundidad que nunca». No hay ventana de lanzamiento para el nuevo juego de rol de Larian.
Pragmata. El shooter de ciencia ficción de Capcom se ha retrasado muchísimo sobre lo previsto, pero por fin tiene fecha de lanzamiento. Llegará el 24 de abril de 2026 a Steam, PS5, Xbox Series X/S y, como novedad, también a la Nintendo Switch 2.
EXODUS. El RPG de acción y aventuras al estilo Mass Effect, estrena nuevo tráiler y fecha de lanzamiento para principios de 2027 en PCs, Xbox y PS5. Está siendo desarrollado por Archetype Entertainment, un estudio creado por dos grandes veteranos de BioWare. Tiene muy buena pinta.
Highguard. Antiguos desarrolladores de Apex Legends y Titanfall, han desarrollado un nuevo FPS multijugador gratuito que llegará muy, muy pronto: el 26 de enero de 2026, para ser exactos. Cuando se lance, podrás jugarlo en Xbox Series X|S, Windows PC y PS5.
Phantom Blade Zero. El emocionante ARPG de S-GAME Studio llegará a PCs y PS5 el 9 de septiembre de 2026 y promete ser el juego perfecto para los amantes de los juegos de acción desafiantes. Además de la fecha concreta de lanzamiento, en los Game Award hemos podido echarle un vistazo a su jugabilidad.
Warlock: Dungeons and Dragons. La reina de Battlestar Galactica, Tricia Helfer, presentó el próximo juego ambientado en los mundos de Dungeons & Dragons: Warlock, que sigue a una guerrera que hizo un pacto oscuro para cambiar su destino.
007 First Light. Lenny Kravitz asumirá el papel de Bawma, y parece ser el principal antagonista al que se enfrentará James Bond en el próximo videojuego de acción y aventura desarrollado y publicado por IO Interactive bajo la licencia de Amazon y la Metro-Goldwyn-Mayer. Llegará a PCs, PS5 y Xbox Series X/S el 27 de marzo de 2026.
Star Wars: Galactic Racer. Otro título en desarrollo en el universo de Star Wars es un juego de carreras que se desarrolla tras la caída del Imperio. Habrá una campaña para un jugador con historia, además de modos PvP. Responsabilidad de Fuse Games, un estudio creado por integrantes de Burnout y Need for Speed, su lanzamiento está previsto para PS5, Xbox Series X/S y PC en 2026.
The Game Awards, ganadores
Los premios estaban casi cantados y poco hay que decir aquí, ya que han sido eclipsados por todas las novedades presentadas. Clair Obscur: Expedition 33 simplemente arrasa con el GOTY y con otros premios más, tan importante como el de mejor juego de rol, la dirección, la narrativa o los relativos a los de juego independiente e indie. Otros grandes se tienen que conformar con premios menores, como Battlefield 6 con el diseño del audio; DOOM: The Dark Ages el de innovación en accesibilidad o el Baldurs Gate 3 en soporte de la comunidad. Te los dejamos a continuación:
Juego del año
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
Dirección
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Dirección artística
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Música y canción
- Christopher Larkin for Hollow Knight: Silkson
- Darren Korb for Hades 2
- Lorien Testard for Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Toma Otowa for Ghost of Yotei
- Woodkid & Ludvig Forsell for Death Stranding 2: On the Beach
Diseño de audio
- Battlefield 6 – Ganador
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Rendimiento
- Ben Starr as Verso in Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox as Gustave in Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii as Atsu in Ghost of Yotei
- Jennifer English as Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Konatsu Kato as Hinako in Silent Hill f
- Troy Baker as Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle
Innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- DOOM: The Dark Ages – Ganador
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Impacto
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight – Ganador
- Wanderstop
Best Ongoing
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky – Ganador
Apoyo comunitario
- Baldur’s Gate 3 – Ganador
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Independiente
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Debut en Indie
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Despelote
- Dispatch
Mejor juego móvil
- Destiny Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamasume: Pretty Derby – Ganador
- Wuthering Waves
Mejor VR/AR
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk – Ganador
Acción
- Battlefield 6
- DOOM: The Dark Ages
- Hades 2 – Ganador
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Aventura
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong – Ganador
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Rol
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Familiar
- Donkey Kong Bananza – Ganador
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing CrossWorlds
- Split Fiction
Lucha
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves – Ganador
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Simulador / Estrategia
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Ganador
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Deporte
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World – Ganador
- Rematch
- Sonic Racing CrossWorlds
Multijugador
- ARC Raiders – Ganador
- Battlefield 6
- Elden Ring: Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
Adaptación
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us Season 2 – Ganador
- Until Dawn
Más esperado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto 6 – Ganador
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
Creador de contenido
- Caedral
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL – Ganador
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Deporte electrónico
- Counter-Strike 2 – Ganador
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Atletas
- Brawk
- Chovy – Ganador
- Forsaken
- Kekaru
- Menard
- Zywoo
Equipo eSports
- GEN.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid PH
- Team Vitality – Ganador
The Game Awards: un GOTY esperado, otros ganadores y los mejores juegos para 2026
Comprar licencias de software usadas en oferta en ESD Codes: qué son y qué ventajas ofrecen
Disney lleva sus personajes a OpenAI y denuncia a Google por violación masiva de copyright
ASUS presenta su monitor 5K para juegos
OpenAI responde con GPT-5.2 a Gemini 3
Operación Bluebird, ¿volverá Twitter?
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
Cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de Windows para evitar el desastre
Windhawk 1.7 reúne los mejores MODs gratuitos para personalizar Windows
Netflix compra Warner Bros
Subaru Forester 2025, terrenos
Qué es MCP y por qué marcará el futuro del software
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
The Game Awards: un GOTY esperado, otros ganadores y los mejores juegos para 2026
Del creador de Grand Theft Auto: La IA es como la enfermedad de vacas locas, se devorará a sí misma
Netflix compra Warner Bros
Un nuevo ataque zero-click amenaza a Drive en Comet
Windows 11 prueba el soporte de MCP, ¿por qué es importante?
Lo más leído
-
GuíasHace 1 día
Cómo recuperar equipos con el Google ChromeOS Flex
-
PrácticosHace 7 días
Cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de Windows para evitar el desastre
-
NoticiasHace 6 días
Windhawk 1.7 reúne los mejores MODs gratuitos para personalizar Windows
-
NoticiasHace 7 días
Netflix compra Warner Bros