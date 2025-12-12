La industria de los videojuegos ha celebrado esta madrugada su mayor evento anual, con permiso de la Gamescom. Y no ha defraudado. Han sido numerosas las presentaciones de nuevos títulos o de otros ya conocidos en desarrollo que te mostraremos a modo de selección como los mejores juegos para 2026.

Por supuesto, el motivo primigenio de los Game Awards es premiar los mejores títulos de este año y aquí, después de batir el récord de más nominaciones en la historia del evento, no ha habido sorpresas y el GOTY (‘mejor juego del año’) ha sido para Clair Obscur: Expedition 33, un juego de rol de fantasía oscura creado por un estudio independiente que ha sorprendido a propios y extraños y que simplemente ha arrasado con varios premios más.

Los mejores juegos para 2026

Entramos en materia sin más dilación porque hay mucho que contar. Los Game Awards, más allá de los premios, se significan por las novedades que presentan los grandes estudios, con títulos que marcar el calendario de lanzamientos para el nuevo año y siguientes, porque no todos se lanzarán en 2026. Te dejamos una amplia selección de lo presentado a modo de tráiler.

Clair Obscur: Expedition 33. Arrancamos con el GOTY de este año a modo de homenaje, porque su estudio ha anunciado una «actualización de agradecimiento» a los más de 5 millones de fieles que lo estamos jugando. La actualización ya está disponible e incluye una nueva zona jugable accesible desde el Acto III, un modo foto, compatibilidad con AMD FSR 4, certificación para Steam Deck y Xbox Ally, y mucho más.

Diablo 4: Lord of Hatred. Quitando el GOTY, la gran estrella del evento. Estaba cantado y los chicos de Blizzard han anunciado una nueva expansión para la última entrada de la franquicia de rol y acción. Incluirá no una, sino dos nuevas clases jugables (con el Paladin al frente jugable desde ya), una nueva región de mundo y el regreso del Cubo Horádrico y Lilith. Además, se ha anunciado una futura revisión de todas las mecánicas del juego, algo que ha comenzado hoy mismo con la temporada 11. Siempre lo decimos, pero qué bien viene la competencia. En este caso el Path of Exile 2 que aprieta y mucho. Para PCs y consolas, la nueva expansión llegará el 28 de abril. Hay una «trampa», como casi siempre en Blizzard, el Paladín es exclusivo para los jugadores que pre-compren la próxima expansión Señor del Odio, que se lanzará el 28 de abril de 2026.

Star Wars Fate of the Old Republic. Por fin tenemos noticias de uno de los remakes más esperados. El título desarrollado por Arcanaut Studios en colaboración con Lucasfilm Games es un nuevo juego de rol de acción narrativo para un solo jugador y sucesor espiritual del gran KOTOR. El desarrollo está liderado por Casey Hudson, director del juego original Star Wars: Knight of the Old Republic y la trilogía Mass Effect, junto a otros veteranos. Toda una garantía para un título esperadísimo. No hay fecha de lanzamiento, pero sí un primer vistazo.

Resident Evil Requiem. Aunque pudimos disfrutar del próximo gran juego de terror de Capcom en el Summer Game Fest, solo vimos un adelanto de la jugabilidad más aterradora de Grace Ashcroft, perseguida por poderosos monstruos. Pero este tráiler de los Game Awards nos da la posibilidad de echar un vistazo a la otra mitad del juego, donde el favorito de la serie, Leon Kennedy, regresa para darlo todo.

Total War: Warhammer 40.000. Creative Assembly ha llegado a los Game Awards con varios títulos bajo el brazo. Total War: Warhammer 40K trae una fusión brutal de estrategia galáctica y guerra oscura a los PCs y ya está disponible en Steam, mientras que se anuncia la llegada a consolas en una primicia de esta franquicia. Otro de sus equipos continúa trabajando en el Total War: Warhammer 3 y otro en el Total War: Medieval 3, aunque este juego se encuentra explícitamente en una etapa extremadamente temprana de desarrollo.

Tomb Raider: Catalyst. Nuestra aventurera favorita regresa por partida doble. Primero con una entrega completamente nueva de la serie de acción, la duodécima, que lleva a Lara al norte de la India mientras compite contra otros cazadores de tesoros para encontrar los secretos de un mundo antiguo perdido. Llegará a Xbox Series X|S, Steam y PS5 en 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis. El segundo título presentado de la franquicia será una «reinvención» de un juego ya mítico, el primer Tomb Raider que algunos privilegiados jugamos en MS-DOS antes del nuevo siglo. El remake modernizará el original con gráficos de alta definición, controles modernos y otras optimizaciones, y llegará a Xbox Series X|S, PCs en Steam y PS5 un año antes que Catalyst, en 2026, cuando la serie se prepara para celebrar su trigésimo aniversario.

Lords of the Fallen II. 2026 estará repleto de Soulslikes, lo cual no sorprende considerando la continua popularidad del género. Junto a títulos como Nioh 3 y Code Vein II, llegará el nuevo Lords of the Fallen, la tercera entrega de la serie, que busca expandir algunas de sus mejores características, incluyendo el sistema de mundo dual que lo distingue de otros juegos similares.

Divinity. Larian Studios ganó el GOTY en 2023 con el excepcional Baldur’s Gate III, pero no se duerme en los laureles y dos años después ha anunciado su próximo gran proyecto. Llamado, por ahora, igual que su otra gran franquicia, Divinity, será «el juego más grande del estudio hasta la fecha, con más amplitud y profundidad que nunca». No hay ventana de lanzamiento para el nuevo juego de rol de Larian.

Pragmata. El shooter de ciencia ficción de Capcom se ha retrasado muchísimo sobre lo previsto, pero por fin tiene fecha de lanzamiento. Llegará el 24 de abril de 2026 a Steam, PS5, Xbox Series X/S y, como novedad, también a la Nintendo Switch 2.

EXODUS. El RPG de acción y aventuras al estilo Mass Effect, estrena nuevo tráiler y fecha de lanzamiento para principios de 2027 en PCs, Xbox y PS5. Está siendo desarrollado por Archetype Entertainment, un estudio creado por dos grandes veteranos de BioWare. Tiene muy buena pinta.

Highguard. Antiguos desarrolladores de Apex Legends y Titanfall, han desarrollado un nuevo FPS multijugador gratuito que llegará muy, muy pronto: el 26 de enero de 2026, para ser exactos. Cuando se lance, podrás jugarlo en Xbox Series X|S, Windows PC y PS5.

Phantom Blade Zero. El emocionante ARPG de S-GAME Studio llegará a PCs y PS5 el 9 de septiembre de 2026 y promete ser el juego perfecto para los amantes de los juegos de acción desafiantes. Además de la fecha concreta de lanzamiento, en los Game Award hemos podido echarle un vistazo a su jugabilidad.

Warlock: Dungeons and Dragons. La reina de Battlestar Galactica, Tricia Helfer, presentó el próximo juego ambientado en los mundos de Dungeons & Dragons: Warlock, que sigue a una guerrera que hizo un pacto oscuro para cambiar su destino.

007 First Light. Lenny Kravitz asumirá el papel de Bawma, y ​​parece ser el principal antagonista al que se enfrentará James Bond en el próximo videojuego de acción y aventura desarrollado y publicado por IO Interactive bajo la licencia de Amazon y la Metro-Goldwyn-Mayer. Llegará a PCs, PS5 y Xbox Series X/S el 27 de marzo de 2026.

Star Wars: Galactic Racer. Otro título en desarrollo en el universo de Star Wars es un juego de carreras que se desarrolla tras la caída del Imperio. Habrá una campaña para un jugador con historia, además de modos PvP. Responsabilidad de Fuse Games, un estudio creado por integrantes de Burnout y Need for Speed, su lanzamiento está previsto para PS5, Xbox Series X/S y PC en 2026.

The Game Awards, ganadores

Los premios estaban casi cantados y poco hay que decir aquí, ya que han sido eclipsados por todas las novedades presentadas. Clair Obscur: Expedition 33 simplemente arrasa con el GOTY y con otros premios más, tan importante como el de mejor juego de rol, la dirección, la narrativa o los relativos a los de juego independiente e indie. Otros grandes se tienen que conformar con premios menores, como Battlefield 6 con el diseño del audio; DOOM: The Dark Ages el de innovación en accesibilidad o el Baldurs Gate 3 en soporte de la comunidad. Te los dejamos a continuación:

Juego del año

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Dirección

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Narrativa

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Dirección artística

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Música y canción

Christopher Larkin for Hollow Knight: Silkson

Darren Korb for Hades 2

Lorien Testard for Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Toma Otowa for Ghost of Yotei

Woodkid & Ludvig Forsell for Death Stranding 2: On the Beach

Diseño de audio

Battlefield 6 – Ganador

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Rendimiento

Ben Starr as Verso in Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox as Gustave in Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii as Atsu in Ghost of Yotei

Jennifer English as Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Konatsu Kato as Hinako in Silent Hill f

Troy Baker as Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle

Innovación en accesibilidad

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

DOOM: The Dark Ages – Ganador

EA Sports FC 26

South of Midnight

Impacto

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom & Rage

South of Midnight – Ganador

Wanderstop

Best Ongoing

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky – Ganador

Apoyo comunitario

Baldur’s Gate 3 – Ganador

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Independiente

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Debut en Indie

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Despelote

Dispatch

Mejor juego móvil

Destiny Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamasume: Pretty Derby – Ganador

Wuthering Waves

Mejor VR/AR

Alien: Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk – Ganador

Acción

Battlefield 6

DOOM: The Dark Ages

Hades 2 – Ganador

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Aventura

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong – Ganador

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Rol

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33 – Ganador

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Familiar

Donkey Kong Bananza – Ganador

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing CrossWorlds

Split Fiction

Lucha

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves – Ganador

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Simulador / Estrategia

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Ganador

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Deporte

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World – Ganador

Rematch

Sonic Racing CrossWorlds

Multijugador

ARC Raiders – Ganador

Battlefield 6

Elden Ring: Nightreign

PEAK

Split Fiction

Adaptación

A Minecraft Movie

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us Season 2 – Ganador

Until Dawn

Más esperado

007 First Light

Grand Theft Auto 6 – Ganador

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher 4

Creador de contenido

Caedral

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL – Ganador

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Deporte electrónico

Counter-Strike 2 – Ganador

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Atletas

Brawk

Chovy – Ganador

Forsaken

Kekaru

Menard

Zywoo

Equipo eSports