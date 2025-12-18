Malas noticias sobre The Elder Scrolls VI, y sobre Fallout 5

Si esperas con ganas el lanzamiento de The Elder Scrolls VI, o el de Fallout 5, lamento tener que darte malas noticias, porque ambos juegos van a llegar más tarde de lo esperado.

Os pongo en situación, en un primer momento se esperaba que The Elder Scrolls VI llegase al mercado en 2026, una información que tenía su origen en documentación filtrada durante el proceso que tuvo que afrontar Microsoft para poder comprar Activision Blizzard.

La propia Bethesda confirmó que Fallout 5 llegaría después de The Elder Scrolls VI, así que resultaba lógico pensar que este podría llegar entre 2028 y 2029 si todo iba según lo previsto. Por desgracia, ninguna de esas dos fechas se va a cumplir.

Una nueva información asegura que The Elder Scrolls VI no llegará hasta 2028, y esta fecha es la «mejor posible», porque cabe la posibilidad de que el juego se retrase a 2029. Esto tiene sentido, porque Bethesda tendría más tiempo para pulir este importante lanzamiento, y porque le permitiría preparar una versión para las consolas de próxima generación.

El problema añadido está en lo que esto supone de cara al lanzamiento de otro juego muy esperado, Fallout 5. Su desarrollo no tendrá prioridad absoluta hasta que Bethesda no termine con The Elder Scrolls VI, lo que significa que un retraso de este supondrá un retraso en la fecha de lanzamiento de Fallout 5.

Teniendo en cuenta esa nueva fecha de lanzamiento, podemos sacar en claro que Fallout 5 no va a llegar hasta 2030 como mínimo, y que su llegada podría retrasarse incluso hasta 2031 o 2032, todo dependiendo de lo rápido que sean capaces de trabajar los desarrolladores.

La espera se va a hacer muy larga, y el tiempo que pasará entre la llegada de Fallout 4 y Fallout 5 va a ser uno de los más largos que recuerdo en una franquicia de éxito, ya que el primero llegó en 2015, lo que significa que el segundo podría llegar entre 15 y 17 años después. Bethesda, creo que no hace falta que te diga que esto es demasiado tiempo.

Se rumorea que para calmar un poco los ánimos, y hacer que la espera sea más llevadera entre los fans de la franquicia, Bethesda está preparando un remaster de Fallout 3, un juego que tendría el mismo enfoque que el remaster de The Elder Scrolls IV Oblivion, y que al igual que este estaría basado en el Unreal Engine 5.

Como fan de la franquicia Fallout solo puedo deciros que tengáis paciencia, no nos queda otra. Espero que al menos toda esta espera valga la pena, y que los próximos lanzamientos de Bethesda estén a la altura.