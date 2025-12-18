Este ha sido el peor juego de 2025

Este año han llegado bastantes candidatos a peor juego de 2025, pero hay uno que ha hecho muchos méritos para alzarse con la victoria, MindsEye. Antes de su lanzamiento generó muchas expectativas que finalmente no se cumplieron, y esto unido a su terrible optimización le costó una oleada de críticas y de reseñas negativas.

Su lanzamiento fue un auténtico desastre, aunque ha recibido numerosas optimizaciones que han mejorado el rendimiento, han corregido errores y lo han convertido en un juego bastante mejor de lo que fue en su lanzamiento, pero esto no cambia el hecho de que sigue sin estar a la altura, y de que no vale la pena comprarlo.

Tanto jugadores como medios coinciden en que MindsEye es un desastre. Las puntuaciones que podemos encontrar en Metacritic son muy claras, y lo colocan como el peor juego de 2025. La versión para PC registra una puntuación media de 2,5 puntos sobre 10 por parte de los jugadores, y de 37 sobre 100 (3,7 sobre 10) por parte de los análisis de la prensa especializada.

La versión para PS5 tiene una puntuación de 28 sobre 100 (2,8 sobre 10) por parte de la crítica especializada, y la de Xbox Series X ha sido valorada con un 33 sobre 100 (3,3 sobre 10), también por parte de la crítica especializada. Curioso que la versión para Xbox Series X y la de PC esté un poco mejor valorada por la crítica que la de PS5.

Con el lanzamiento de las últimas actualizaciones han empezado a aparecer algunos comentarios positivos en Steam, pero tras probar MindsEye en su estado actual os puedo confirmar que dichos comentarios son demasiado benevolentes, y que este juego sigue sin merecer la pena.

Los problemas más graves que tiene son estructurales, están en la base del juego, y por esa razón no se van a poder resolver con simples parches. Para solucionarlos de verdad sería necesario rehacer prácticamente todo el juego, reoptimizarlo y cambiar muchas de sus mecánicas a nivel jugable.

Si buscáis un juego de acción de tipo mundo abierto hay opciones mucho mejores, como la franquicia Watch Dogs, por ejemplo. Con todo, si queréis darle una oportunidad ahora podéis probar la demo de la campaña que han lanzado los desarrolladores, y que está disponible para todas las plataformas.