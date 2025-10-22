Xbox Next será una consola premium y de alta gama, está confirmado, ¿sabes qué significa?

Habíamos escuchado rumores de que Xbox Next va a ser una consola mucho más potente que PS6, una información que la presidenta de la división Xbox, Sarah Bond, ha confirmado en una entrevista con Mashable. Son buenas noticias, ¿pero qué implica realmente esto? Vamos a descubrirlo analizando primero con precisión sus palabras exactas.

Sarah Bond ha dicho que Xbox Next ofrecerá una experiencia «muy premium, muy de gama alta, y muy cuidada». Esto quiere decir que esta consola contará con un hardware muy potente, algo básico para poder ofrecer esa experiencia premium y de gama alta.

Esto encaja con los rumores que decían que esta nueva consola será más potente que PS6, pero debemos recordar que también podría ser más cara, porque hemos llegado a un punto en el que ni Sony ni Microsoft parecen estar dispuestas a seguir perdiendo dinero con la venta de consolas para compensarlo después con la venta de software y de servicios.

La referencia a ofrecer una experiencia muy cuidada es un detalle interesante. Microsoft no ha sabido jugar del todo sus cartas con la enorme cantidad de estudios de desarrollo que tiene en su poder, y quiero pensar que con esa referencia Bond podría estar indicando que este tema va a mejorar, y que veremos juegos exclusivos de mayor calidad en su próxima consola.

Otro comentario importante que hizo la ejecutiva fue ya habíamos podido ver una parte del pensamiento que tienen en Xbox con la consola ROG Xbox Ally X. Esto podría significar que no han renunciado a la idea de convertir su próxima consola en una plataforma unificada donde podamos jugar a todos nuestros juegos de PC, pero es un tema complicado por todo lo que supone para el clásico entorno cerrado y de desarrollo de bajo nivel de una consola.

Tener la consola más potente de una generación es importante, pero no es una fórmula mágica que garantice una victoria en dicha generación. Microsoft tendrá que lanzar buenos juegos exclusivos, y también necesitará que los desarrolladores estén dispuestos a aprovechar el mayor rendimiento de su consola.

Si estos se limitan a lanzar títulos multiplataforma desarrollados para el sistema menos potente lo tendrá complicado, porque estos no mostrarán el potencial real de su consola, y no se diferenciará de su rival directa, PS6.

El lanzamiento de Xbox Next se espera para algún momento de 2027. Su precio es un misterio, pero es probable que acabe rondando entre los 600 y los 800 dólares, cifras que al cambio en España deberían convertirse entre 600 y 800 euros.