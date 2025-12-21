Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (DIII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Por qué es tan útil el Administrador de tareas de Windows. En este artículo te contamos por qué el Administrador de tareas sigue siendo una de las herramientas más valiosas de Windows. Más allá de cerrar programas, repasamos cómo ayuda a entender qué ocurre en el sistema y a detectar problemas de rendimiento de forma rápida y directa.

Apple Watch Series 11: análisis, precio y características. Hemos analizado a fondo el Apple Watch Series 11 para valorar qué ofrece realmente esta nueva generación en el uso diario. En el artículo repasamos su diseño, rendimiento, funciones de salud y autonomía, y lo situamos frente a modelos anteriores para entender si merece la pena el salto.

Premios MC 2025: estos son los ganadores. Aquí recopilamos todos los ganadores de los Premios MC 2025, la tradicional entrega de MuyComputer que reconoce a los productos y tecnologías que más han destacado este año. En el artículo puedes repasar las principales categorías y galardonados que han marcado tendencia en 2025.

Windows 12 no te va a gustar: requisitos más altos, todo por la IA y lanzamiento en 2027. En este artículo analizamos las últimas informaciones sobre Windows 12 y el rumbo que está tomando Microsoft con su próxima gran versión del sistema operativo. Un planteamiento muy centrado en la inteligencia artificial que apunta a cambios importantes y no necesariamente bien recibidos por todos los usuarios.

Microsoft aclara el funcionamiento de los agentes de IA en Windows 11. Aquí te contamos qué ha aclarado Microsoft sobre los agentes de IA que prepara para Windows 11 y por qué han generado tanta inquietud desde su anuncio. Repasamos cómo funcionarán, qué control tendrá el usuario y hasta qué punto estas nuevas funciones plantean retos reales en seguridad y privacidad.

MacBook barato de Apple: especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos. Recopilamos la información disponible sobre el supuesto MacBook económico que Apple tendría en preparación, desde posibles especificaciones técnicas hasta estimaciones de precio y lanzamiento. Analizamos las pistas más recientes para que tengas una idea de qué podría ofrecer este modelo de entrada de gama.

Apple iPhone 17 Pro, análisis: ocho lentes en tu bolsillo y capacidades de cine profesional. Hemos analizado a fondo el iPhone 17 Pro para comprobar hasta dónde llega la apuesta de Apple por la fotografía y el vídeo móvil. En el artículo repasamos su diseño, rendimiento y, sobre todo, el papel de su avanzado sistema de cámaras en el uso real del dispositivo.

Cómo usar la memoria virtual para superar la crisis de la RAM. En este práctico te contamos cómo la memoria virtual puede convertirse en una aliada para seguir usando tu PC cuando ampliar la RAM ya no es una opción viable. Explicamos qué es, cuándo tiene sentido recurrir a ella y cómo configurarla correctamente en Windows para capear la actual subida de precios de la memoria.

Inteligencia artificial: por qué ya no podemos fiarnos de lo que vemos. Reflexionamos sobre cómo la inteligencia artificial ha roto la relación tradicional entre ver y creer en el entorno digital. Analizamos por qué distinguir lo real de lo sintético ya no es trivial y qué implicaciones tiene este cambio para la información, la confianza y nuestra forma de movernos en la red.

Preguntas y respuestas sobre PS6 portátil: especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio. En este artículo recopilamos las dudas más habituales sobre la supuesta PS6 portátil y lo que se ha filtrado o especulado hasta ahora sobre sus posibles especificaciones y rendimiento. También repasamos lo que apuntan las estimaciones de lanzamiento y precio para ayudarte a formarte una idea lo más clara posible.

