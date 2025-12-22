Ya puedes jugar al Resident Evil imposible que acabó siendo cancelado

Resident Evil marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, y tuvo un éxito tan grande que animó a Capcom a desarrollar diferentes versiones del original para distintos sistemas y consolas. El juego llegó primero a PS1 y SEGA Saturn, y después se extendió a otras plataformas, como PC y Nintendo DS.

Posteriormente el original fue «resucitado» en PC gracias a Good Old Games, ¿pero sabías que existió una versión de Resident Evil para Game Boy Color? Si has contestado con un no tranquilo, es normal que no sepas nada de ella, porque acabó siendo cancelada.

Esa versión tuvo un desarrollo bastante avanzado, y se acabó filtrando, lo que permitió a la comunidad continuar con el desarrollo donde lo había dejado HotGen, que fue la encargada de este port, considerado como una adaptación «imposible» por las diferencias técnicas tan enormes que había entre Game Boy Color y PS1.

A pesar de la gran diferencia de potencia que hay entre ambas consolas, y de las limitaciones que tiene Game Boy Color, la verdad es que la versión de Resident Evil para esta consola es espectacular. Se mantiene muy fiel a la versión original del juego, tanto por personajes como por escenarios, enemigos, puzles y también por jugabilidad, puesto que conserva incluso las cámaras fijas.

Esta versión está terminada en un 98%, lo que significa que se puede jugar casi por completo, y cuenta con casi todas las armas de la versión original de PS1 y SEGA Saturn, con la única excepción del lanzacohetes, que en realidad solo utilizábamos en el combate final contra el Tyrant.

Una adaptación sobresaliente que, francamente, me deja pensando cómo podría haber sido una versión de Resident Evil para las consolas de 16 bits de la época, Mega Drive y Super Nintendo. Nunca lo sabremos, pero existe algo bastante parecido, un demake para la consola de SEGA llamado Bio Evil.

Este proyecto para Mega Drive está muy cuidado y tiene mucho potencial, pero que por desgracia no está terminado. Parece que el autor principal del proyecto ha desaparecido, y de momento nadie ha tomado el relevo, así que quizá nunca llegue a estar terminado. Existe una demo, pero es de pago, y por lo que he podido ver presenta algunos errores.

Volviendo a la versión para Game Boy Color, os dejo un vídeo con juego real de la build que está terminada en un 98%. Podéis descargarla en este enlace de forma totalmente gratuita y segura.