Steam es un hogar, Epic Games Store es una simple tienda

Recuerdo perfectamente cuando Epic Games Store lanzó una enorme ofensiva contra Steam en la que lo intentó todo, desde desacreditar a la plataforma de Valve con la controvertida polémica del 30% hasta ofrecer juegos gratuitos de una manera que nunca antes habíamos visto.

Al final la jugada no salió como esperaban. Es cierto que la Epic Games Store ha ganado popularidad, y que es una plataforma alternativa que ha sabido atraer a muchos usuarios, pero esta se encuentra todavía muy lejos de Steam, sigue sin ser rentable, y la mayoría de los jugadores de PC prefieren seguir utilizando la plataforma de Valve.

¿Por qué ocurre esto, por qué Steam tiene el cariño de millones de jugadores y Epic Games Store no ha logrado calar de verdad entre los usuarios de PC? Adrian Chmielarz, fundador de The Astronauts, ha comentado en una entrevista que esto se debe a que Steam es un hogar, y la Epic Games Store es una simple tienda.

Sus palabras encajan con lo que os dije hace ya unos años, cuando vimos que la Epic Games Store intentaba pintar a Steam como un villano, cuando en realidad fue la plataforma de Valve la que salvó, y transformó para siempre, la industria del gaming en PC.

Según Adrian Chmielarz, Steam es un hogar para los jugadores porque acoge con los brazos abiertos a los jugadores de PC. Permite la publicación de análisis escritos por los propios jugadores, tiene foros donde se crean comunidades, y ofrece otras opciones y funciones que crean valor, y que refuerzan ese concepto de hogar.

Steam no es una simple tienda, como Adrian Chmielarz, es una plataforma que permite hacer muchas cosas, no solo comprar juegos, un comentario que resume a la perfección la realidad de la tienda de Epic Games.

La verdad es que buena parte de los usuarios de la Epic Games Store, entre los que me incluyo, solo entran en esta tienda para reclamar los juegos gratuitos que van sacando de forma periódica, y para jugarlos.

De todos los juegos que tengo en esta plataforma solo recuerdo haber comprado uno, Lords of the Fallen, porque fue una exclusiva temporal bastante larga de la Epic Games Store. Si hubiera estado disponible en Steam al mismo tiempo lo habría comprado en dicha plataforma.

The Astronauts aceptó en su momento la exclusividad temporal que le ofreció la Epic Games Store por Witchfire, algo que puede hacernos pensar en una doble moral por parte de Adrian Chmielarz, pero en realidad el cofundador de dicho estudio ha sido muy sincero, porque ha dicho que se alegra de que exista la Epic Games Store porque la competencia siempre es buena, y que aceptaron la exclusividad porque necesitaban el dinero para poder sacar el juego adelante y seguir siendo independientes.