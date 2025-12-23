Noticias
Steam es un hogar, Epic Games Store es una simple tienda
Recuerdo perfectamente cuando Epic Games Store lanzó una enorme ofensiva contra Steam en la que lo intentó todo, desde desacreditar a la plataforma de Valve con la controvertida polémica del 30% hasta ofrecer juegos gratuitos de una manera que nunca antes habíamos visto.
Al final la jugada no salió como esperaban. Es cierto que la Epic Games Store ha ganado popularidad, y que es una plataforma alternativa que ha sabido atraer a muchos usuarios, pero esta se encuentra todavía muy lejos de Steam, sigue sin ser rentable, y la mayoría de los jugadores de PC prefieren seguir utilizando la plataforma de Valve.
¿Por qué ocurre esto, por qué Steam tiene el cariño de millones de jugadores y Epic Games Store no ha logrado calar de verdad entre los usuarios de PC? Adrian Chmielarz, fundador de The Astronauts, ha comentado en una entrevista que esto se debe a que Steam es un hogar, y la Epic Games Store es una simple tienda.
Sus palabras encajan con lo que os dije hace ya unos años, cuando vimos que la Epic Games Store intentaba pintar a Steam como un villano, cuando en realidad fue la plataforma de Valve la que salvó, y transformó para siempre, la industria del gaming en PC.
Según Adrian Chmielarz, Steam es un hogar para los jugadores porque acoge con los brazos abiertos a los jugadores de PC. Permite la publicación de análisis escritos por los propios jugadores, tiene foros donde se crean comunidades, y ofrece otras opciones y funciones que crean valor, y que refuerzan ese concepto de hogar.
Steam no es una simple tienda, como Adrian Chmielarz, es una plataforma que permite hacer muchas cosas, no solo comprar juegos, un comentario que resume a la perfección la realidad de la tienda de Epic Games.
La verdad es que buena parte de los usuarios de la Epic Games Store, entre los que me incluyo, solo entran en esta tienda para reclamar los juegos gratuitos que van sacando de forma periódica, y para jugarlos.
De todos los juegos que tengo en esta plataforma solo recuerdo haber comprado uno, Lords of the Fallen, porque fue una exclusiva temporal bastante larga de la Epic Games Store. Si hubiera estado disponible en Steam al mismo tiempo lo habría comprado en dicha plataforma.
The Astronauts aceptó en su momento la exclusividad temporal que le ofreció la Epic Games Store por Witchfire, algo que puede hacernos pensar en una doble moral por parte de Adrian Chmielarz, pero en realidad el cofundador de dicho estudio ha sido muy sincero, porque ha dicho que se alegra de que exista la Epic Games Store porque la competencia siempre es buena, y que aceptaron la exclusividad porque necesitaban el dinero para poder sacar el juego adelante y seguir siendo independientes.
Steam es un hogar, Epic Games Store es una simple tienda
GTA VI no va acostar 100 dólares, este será su precio
Cómo reducir el consumo de RAM de Windows 11 de manera fácil y segura
Call of Duty Black Ops 7 llegará a Nintendo Switch 2 en 2026
Ofertas de Navidad en MSI con descuentos de hasta el 30%: no te lo puedes perder
Cuando la creatividad artificial suena a música de ascensor
Bloodborne se ha convertido por fin en el remaster que nos merecíamos en PC
Windows 12 no te va a gustar: requisitos más altos, todo por la IA y lanzamiento en 2027
MacBook barato de Apple: especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
Cómo usar la memoria virtual para superar la crisis de la RAM
El nuevo CEO de Mozilla apuesta por un Firefox con IA y las redes arden
Microsoft aclara el funcionamiento de los agentes de IA en Windows 11
Steam es un hogar, Epic Games Store es una simple tienda
Cuidado, se están disparando las estafas de memoria RAM: venden DDR2 como DDR5
NVIDIA presenta su familia de modelos Nemotron 3
Mucho cuidado con los enlaces en WhatsApp
GIGABYTE lanza el PC para juegos, AORUS PRIME 5
El nuevo CEO de Mozilla apuesta por un Firefox con IA y las redes arden
Lo más leído
-
NoticiasHace 6 días
Bloodborne se ha convertido por fin en el remaster que nos merecíamos en PC
-
A FondoHace 6 días
Windows 12 no te va a gustar: requisitos más altos, todo por la IA y lanzamiento en 2027
-
A FondoHace 5 días
MacBook barato de Apple: especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
-
PrácticosHace 3 días
Cómo usar la memoria virtual para superar la crisis de la RAM