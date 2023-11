Epic Games sigue perdiendo dinero con la tienda

Ayer te contábamos que se iniciaba el juicio entre Epic Games y Google por la expulsión de Fortnite de Google Play en agosto de 2020, en respuesta a la violación de los términos de uso de la tienda de apps de Android llevada a cabo por Epic. Como ya recordábamos ayer, la compañía decidió incluir, en el launcher de su juego, la opción de pagar o mediante el servicio de pagos de la tienda o directamente a Epic, ofreciendo además en ese caso un precio más económico.

Este tipo de causas judiciales pueden llegar a ser tremendamente trascendentes, pues el resultado de las mismas puede traducirse en cambios importantes en el funcionamiento de servicios y plataformas, pues pueden marcar un precedente que de lugar a regulaciones, además de establecer jurisprudencia para posteriores causas similares. O, como mínimo, pueden suponer un varapalo para las políticas concretas de alguna de las empresas implicadas, como podría terminar siendo el caso de la causa paralela, que enfrenta a Epic Games con Apple, cuya sentencia ha sido apelada por parte de los de Cupertino.

No obstante, esto no es lo único que hace interesantes estos juicios. Para sostener sus posturas, las compañías implicadas deben exponer bastante información que, de no ser por el juicio, permanecería alejada del ojo público. Parte de dicha documentación es presentada por las mismas para argumentar sus posturas, pero otra es exigida por la parte contraria, forzando de este modo a que su rival no tenga más remedio que exponerla públicamente. Dicho de otro modo: gracias a los juicios averiguamos mucha información interesante.

Solo ha pasado un día desde el inicio del juicio y ya nos encontramos con una revelación en este sentido. Según podemos leer en The Verge, la tienda de Epic Games sigue sin ser rentable cinco años después de su lanzamiento (recordemos que su lanzamiento se produjo el 6 de diciembre de 2018). Este dato fue confirmado por Steve Allison, gerente general de Epic Games Store, por lo que hablamos de un dato más que acreditado, no de una filtración o de algún documento antiguo que pudiera haber perdido vigencia en la actualidad.

Lejos quedan, sin duda, los triunfalistas planes de la compañía, allá por 2019, cuando apostaban por un crecimiento del 50% en tan solo un año, un plan excesivamente ambicioso que, evidentemente, no llegó a cumplirse. Muy al contrario, a principios de 2021 supimos que sus pérdidas entre 2019 y 2020 alcanzaron los 453 millones de dólares y que, según estimaciones basadas en dichos resultados, la tienda podría no ser rentable, como mínimo, hasta 2027. Revelaciones como la de hoy apuntan en este sentido, y nos hacen preguntarnos qué pasaría con la tienda si descendieran los ingresos de Fortnite que, a día de hoy, es quien está «pagando la fiesta».