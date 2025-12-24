El Ryzen 5 3600 vuelve a ser uno de los procesadores más vendidos

Puede que os sorprenda, pero el Ryzen 5 3600 se ha convertido en el sexto procesador más vendido de Amazon en Estados Unidos, superando al Ryzen 5 7600, y quedando solo un puesto por detrás del Ryzen 5 5500.

El Ryzen 5 3600 fue lanzado en julio de 2019, así que ya tiene más de cinco años. Con esto en mente es inevitable preguntarse qué está ocurriendo, y cómo puede ser que un procesador tan antiguo haya logrado convertirse en un top 10 a nivel de ventas.

No hay una única razón, sino un conjunto de motivos que cuando se combinan nos permite entender a la perfección la importante ganancia de popularidad que está viviendo el Ryzen 5 3600.

Por qué el Ryzen 5 3600 se está vendiendo tan bien

Porque se integra en el socket AM4, y es compatible con un enorme ecosistema de placas base. Su bajo precio también ayuda, y es que se puede comprar por menos de 75 dólares. Tiene una buena relación precio-rendimiento, a pesar de su antigüedad. En juegos, rinde prácticamente igual que un Ryzen 5 5500. Este es más avanzado, ya que utiliza la arquitectura Zen 3 frente a la arquitectura Zen 2 del Ryzen 5 3600, pero este último tiene el doble de caché L3, 32 MB frente a 16 MB, lo que acaba marcando la diferencia en juegos. El Ryzen 5 3600 cumple con el mínimo recomendado de 6 núcleos y 12 hilos para juegos, y mantiene un buen IPC. Se lleva mejor con tarjetas gráficas de gama media económica limitadas a 8 líneas PCIe, porque es compatible con PCIe Gen4, mientras que el Ryzen 5 5500 se limita a PCIe Gen3, un estándar que reduce el ancho de banda máximo a la mitad, lo que puede afectar negativamente al rendimiento de la tarjeta gráfica.

También están influyendo muchísimo los altos precios de la memoria DDR5, que se han disparado en solo un par de meses. Ante esta situación, cada vez más gente está apostando por utilizar DDR4, y para reducir costes están optando por procesadores de generaciones anteriores.

El Ryzen 5 3600 es un procesador perfecto para montar un PC gaming de bajo coste, pero capaz de ofrecer un buen rendimiento, y podemos acompañarlo con tarjetas gráficas como la GeForce RTX 5060 y la Radeon RX 9060 XT de 8 GB sin tener que preocuparnos por un cuello de botella grave.

Como curiosidad, este procesador es uno de los más cercanos como equivalencia al procesador que tienen PS5 y PS5 Pro, ambos basados también en la arquitectura Zen 2, aunque personalizada y con mucha menos caché L3.

La lista de procesadores más vendidos de Amazon en Estados Unidos llama también la atención porque no hay un solo modelo de Intel en ella. Los tres primeros puestos están ocupados por el Ryzen 7 9800X3D, el Ryzen 5 9600X y el Ryzen 7 7800X3D.