Pon a punto tu Wi-Fi para esta Navidad con estos tres sencillos trucos

Esta noche daremos la bienvenida de forma oficial a la Navidad, y para celebrarlo te hemos preparado un especial donde te vamos a dar tres sencillos trucos para que puedas poner a punto tu red Wi-Fi de cara a estas fechas tan señaladas.

¿Qué cambia en Navidad y cómo afecta a mi Wi-Fi?

La Navidad es una época del año en la que solemos compartir muchos momentos en familia, lo que hace que tengamos más visitas que en otras fechas. Esto puede ser todo un desafío para nuestra red Wi-Fi, sobre todo si somos los anfitriones de Nochebuena o de Nochevieja.

Por esa razón, es recomendable tomar algunas medidas específicas para asegurarnos de que nuestra red Wi-Fi será capaz de salir airosa de esos desafíos que tendrá que afrontar en estas fechas tan señaladas.

En este artículo os vamos a mostrar tres trucos que os serán de gran ayuda, y que podréis poner en práctica de una manera muy sencilla.

1.- Repasa el estado de tu red Wi-Fi, y de tu router

Y haz los cambios que sean necesarios en función de lo que te encuentres en la configuración. Lo más recomendable en este sentido es que sigas estos pasos:

Comprueba que el router esté actualizado. Lo último que queremos es que en pleno evento con la familia se ponga a actualizar y que nos pueda dejar sin conexión.

Haz una revisión de seguridad para buscar posibles intrusos en la red Wi-Fi . Si encuentras alguno, cambia la contraseña de la red y listo, lo habrás echado. Tampoco queremos que un intruso nos deje sin ancho de banda en Navidad.

. Si encuentras alguno, cambia la contraseña de la red y listo, lo habrás echado. Tampoco queremos que un intruso nos deje sin ancho de banda en Navidad. Deja que el router gestione automáticamente canales y bandas Wi-Fi. Es la mejor opción, sobre todo si tienes un router FRITZ!Box, ya que estos gestionan de forma inteligente la conexión y utilizan los canales menos saturados de forma automática.

2.- Crea una red de invitados con un código QR

Es la manera más sencilla y más segura de compartir tu Wi-Fi con tus seres queridos esta Navidad. Crear una red para invitados nos permitirá separarla de nuestra red principal, con todas las ventajas que esto tiene a nivel de seguridad, y podremos personalizar la disponibilidad y los límites de la misma, tanto por ancho de banda como por horas activas.

Para crear una red para invitados solo tenemos que entrar en la interfaz de nuestro router con nuestro usuario y contraseña y seguir estos pasos:

En la sección correspondiente, normalmente redes o ajustes WLAN o Wi-Fi, buscamos la opción crear red de invitados. También puede aparecer en diferentes subsecciones, e identificarse como «nuevo perfil» o «punto de acceso», y si tenemos el menú en inglés como «access point» o «guest network». Una vez que hemos entrado en la sección correspondiente debemos introducir el nombre de la red que queremos crear, la contraseña de dicha red y podremos configurar a nuestro gusto las opciones que tengamos disponibles, como la limitación de ancho de banda, las horas activas y otras, aunque esto puede variar en función de cada router. Podremos eliminar o modificar la red de acceso para invitados en cualquier momento, y de una manera muy sencilla, a través del mismo menú al que entramos para crearla.

Con los routers FRITZ!Box también podemos crear códigos QR para compartir fácilmente nuestra red Wi-Fi, y cualquier red de invitados. Esos códigos se pueden imprimir o generar directamente en nuestro smartphone con las aplicaciones gratuitas de FRITZ!.

3.- Cuidado con las interferencias

En Navidad solemos redecorar la casa con diferentes detalles y elementos que pueden contar con iluminación LED, funciones inteligentes e integración en nuestra red Wi-Fi. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque podemos crear un ambiente cargado de interferencias y generar un impacto negativo en el rendimiento y la calidad de nuestro Wi-Fi.

Para evitarlo, os recomendamos: