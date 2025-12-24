Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD subirán de precio en el primer trimestre de 2026

El precio de las tarjetas gráficas no ha subido en el cuarto trimestre de este año a pesar de la crisis de la DRAM. Esto tiene una explicación, y es que tanto NVIDIA como AMD tienen suscritos contratos anuales de suministro que todavía están vigentes, lo que significa que no se han visto afectadas por la subida de precios de la DRAM.

Sin embargo, esto va a cambiar en 2026. Para el año que viene tanto NVIDIA como AMD tendrán que suscribir nuevos contratos de suministro de VRAM, y en estos se aplicarán los nuevos precios, que serán más altos debido a la citada crisis de la DRAM. Esto se traducirá en un aumento de los costes que afectará al precio de las tarjetas gráficas.

Fuentes bastante fiables aseguran que el aumento de precios será significativo, y se hará efectivo a partir del primer trimestre de 2026. En el caso de AMD, los precios podrían empezar a subir a partir de enero, y en el caso de NVIDIA la subida de precios de sus tarjetas gráficas se empezaría a notar a partir del mes de febrero.

Esa diferencia de tiempos entre ambas tiene también una explicación, y es que el cuarto trimestre fiscal de NVIDIA termina en enero de 2026, mientras que el de AMD finaliza en diciembre de 2025. Los contratos de suministro de VRAM que ambas compañías suscribieron para 2025 termina en meses diferentes, y por esa razón los nuevos contratos empezarán a tener consecuencias en meses diferentes.

Ya os hemos avisado anteriormente, pero lo repetimos una vez más. Si estáis pensando en comprar una nueva tarjeta gráfica este es un buen momento para hacerlo, porque los precios siguen siendo bastante razonables, porque todavía es posible encontrar ofertas interesantes, y porque a partir de 2026 todo esto va a cambiar por completo y los precios empezarán a subir.

¿Qué tarjetas gráficas se verán afectadas por la subida de precio?

La subida de precios afectará a todas las tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD, sin excepciones, aunque no tendrá el mismo alcance en todos los modelos. Las tarjetas gráficas con menos cantidad de VRAM subirán menos de precio que las que tengan más cantidad de VRAM, porque utilizan menos chips de memoria gráfica, y por tanto su coste de producción es menor.

Todavía no tenemos cifras concretas, así que no sabemos cómo de grande podría ser la subida de precios, pero es probable que incluso en modelos de gama media económica, como la GeForce RTX 5060 y la Radeon RX 9060 XT de 8 GB, veamos una subida de precio de entre 25 y 50 euros a partir de 2026. En modelos con más VRAM la subida de precio podría superar los 100 euros.