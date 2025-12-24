PS6 portátil dará una segunda vida a los procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos

Con la introducción del modo de bajo consumo Sony ha confirmado, a su manera, que está trabajando en una PS6 portátil. Hace poco compartimos con vosotros un especial donde vimos sus posibles especificaciones, y uno de los detalles más interesantes fue sin duda su procesador.

Una fuente bastante fiable, porque ya demostró en el pasado que tenía acceso a información filtrada de origen oficial, asegura que el procesador de PS6 portátil tendrá solo cuatro núcleos Zen 6c y ocho hilos disponibles para juegos, y dos núcleos Zen 6c de consumo ultrabajo para sistema operativo y aplicaciones del sistema.

Esa misma fuente ha tenido acceso a una nueva documentación filtrada en la que se indica que Sony está presionando todavía más para que los desarrolladores abracen el modo de bajo consumo de PS5, y les ha indicado que deben ser capaces de hacer que sus juegos funcionen en un procesador con solo cuatro núcleos y ocho hilos.

Todo esto apunta claramente a un trabajo de adaptación y compatibilidad de los juegos de PS5 para que funcionen sin problemas en esa rumoreada PS6 portátil. Os recuerdo que los juegos de PS5 están diseñados para funcionar sobre su CPU de 8 núcleos y 16 hilos, aunque en realidad solo quedan libres 6,5 núcleos para juegos, porque el resto se reservan al sistema operativo y a las aplicaciones del sistema.

Sony quiere que los desarrolladores optimicen sus juegos para que necesiten la menor potencia CPU posible. Esto permitiría dar prioridad a la GPU, y reduciría el consumo del chip, dos cosas que son muy importantes en cualquier consola portátil.

Para el mundo del PC también tendría consecuencias importantes, y es que impulsar la optimización de juegos para que funcionen sobre una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos supone dar una segunda vida a este tipo de procesadores, que ya llevan un tiempo dando síntomas claros de agotamiento.

PS6 portátil podría no ser compatible con juegos de PS6

La optimización siempre es una buena noticia en el mundo del gaming, sin embargo, en este caso también indica algo muy importante, y es que PS6 portátil podría no ser compatible con juegos de PS6 porque su CPU no sería lo bastante potente.

Tiene sentido. Se espera que la CPU de PS6 tenga 8 núcleos Zen 6c y 16 hilos para juegos y 1 núcleo Zen 6 de bajo consumo para sistema operativo y aplicaciones, lo que significa que doblará el número de núcleos e hilos de la CPU de PS6 portátil.

Esa diferencia a nivel de CPU es la que podría generar la incompatibilidad, salvo que los desarrolladores hagan un trabajo titánico de optimización y logren crear versiones de sus juegos de PS6 adaptadas a las capacidades de la nueva portátil de Sony, una posibilidad que no podemos descartar.