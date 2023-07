NVIDIA ya utiliza un nuevo conector de 16 pines, os contamos por qué y vemos los cambios

Hace apenas un par de días os dije que PCI-SIG estaba trabajando en un nuevo conector de 16 pines identificado como 12V2x6, y os comenté que dicho conector podría ser utilizado por NVIDIA en su próxima generación de tarjetas gráficas. No menciono a AMD porque los de Sunnyvale han seguido apostando por los clásicos conectores de 6 y 8 pines.

El caso es que NVIDIA no está dispuesta a esperar al lanzamiento de este nuevo conector de 16 pines, y resulta que desde el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 FE el gigante verde ya empezó a utilizar una versión modificada del conector 12VHPW. Esta versión modificada mantiene el diseño y la interfaz, es decir, no introduce cambios físicos que puedan generar incompatibilidades, algo totalmente lógico, pero sí que trae un cambio muy importante que era, sin duda, imprescindible.

Cuando empezaron a salir casos de conectores de 16 pines quemados en tarjetas gráficas GeForce de NVIDIA se descubrió que, en casi todos los casos, el problema había surgido por una negligencia del usuario, que había introducido de manera incorrecta dicho conector. Es un tema muy fácil de entender, cuando conectamos cualquier cable de alimentación debemos asegurarnos de que este se ha introducido hasta el final, y que no se ha quedado a medias.

Por alguna razón, ciertos usuarios no terminaban de introducir del todo el conector, y esto hacía que el contacto no fuese correcto y que se acumulase una cantidad enorme de calor que, al final, acababa por quemar la zona en la que se producía el contacto, y por extenderse a otros pines. Solo con introducir del todo el conector esto no habría ocurrido.

Pues bien, el nuevo conector de 16 pines que utiliza NVIDIA desde el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 FE tiene unos pines de control (los cuatro de la parte inferior) más cortos, como podéis ver en la imagen adjunta. Este es, precisamente, uno de los cambios más importantes que introducirá el nuevo conector 12V2x6, y podría acabar casi por completo con los problemas de conectores quemados.

Digo casi por completo porque también se identificó otro causante que estaba relacionado con el usuario, una tensión excesiva al doblar el conector en su primer tramo, es decir, justo en la zona más cercana al cabezal de conexión. Esto es algo que debemos evitar porque de genera también una acumulación de calor que puede acabar dando serios problemas. Sé que, por estética y gestión del cableado, siempre tenemos la tentación de forzar algunos cables, pero debemos evitar doblarlos en exceso.