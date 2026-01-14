El mercado del PC sigue acusando el MEMOpocalipsis y nos llegan noticias (no confirmadas) que hablan de movimientos estratégicos significativos del mayor vendedor mundial de gráficas dedicadas: NVIDIA priorizará los modelos con menos cantidad de memoria y retrasará el lanzamiento de nuevas variantes.

Hace meses que venimos alertando que la crisis de las memorias (demos gracias a la insaciable IA y la guerra mundial por su control) amenaza con colapsar el mercado tecnológico. Y en ello está… La subida de precios se está generalizando, va más allá de la RAM y las SSD y terminará afectando a cualquier tipo de producto electrónico. Y, sí, lo peor está por llegar.

El mercado gráfico también sufrirá las consecuencias, especialmente las dedicadas que cuentan con memoria propia. Desde China -citando fuentes del canal de producción- dicen que NVIDIA busca aumentar la oferta de las GPU GeForce RTX 5060 y RTX 5060 Ti con 8 GB de memoria, ya que la escasez de VRAM dificulta mantener un buen suministro de las tarjetas gráficas con 16 Gbytes. Se cita que incluso NVIDIA y sus socios tienen dificultades para conseguir módulos GDDR7 de mayor densidad.

El cambio en el flujo logístico con bajada de producción y suministro de los modelos de 16 GB ya sabes lo que va a significar: los modelos de gama alta se volverán más escasos y los precios probablemente se inflarán aún más como resultado de la falta de suministro.

¿RTX 5060 de 8 GB por doquier? Este modelo ya es el más vendido de NVIDIA y del mercado de gráficas dedicadas. Aunque se criticó en su momento que había algunos juegos que (a resoluciones altas y medias 4K-2K) necesitaban más cantidad de memoria gráfica que esos 8 GB, su valor por precio es de los más elevados del mercado.

MEMOpocalipsis ¿Las RTX 50 SUPER se retrasan?

En otra información relacionada se habla de un retraso en el lanzamiento de las variantes destinadas a «refrescar» las versiones originales de las gráficas RTX 50. NVIDIA habría informado del retraso a sus numerosos socios (AIB) que comercializan las versiones personalizadas de estos chips. El argumento es el mismo que con el cambio estratégico de la línea general: «una combinación de consideraciones comerciales y de suministro».

Además de los costes de las memorias, aquí se cita también que NVIDIA tiene controlado por completo el mercado y no necesita lanzar nuevas versiones en 2026, al menos mientras que no se produzcan movimientos de AMD. También se habla que el gigante verde está priorizando la producción de aceleradoras de IA, más rentables que sus modelos de consumo.