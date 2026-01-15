GTA VI online podrá juntar a un máximo de 32 jugadores por sala

La versión online de GTA VI ofrecerá un modo multijugador muy superior a lo que vimos en GTA V Online. Gracias a una serie de documentos judiciales hemos podido descubrir que esta nueva entrega tendrá un modo online para 32 jugadores por instancia.

Esos documentos judiciales forman parte del proceso judicial que está actualmente en marcha contra Rockstar North, a causa del despido de varios empleados a los que acusó de haber divulgado información secreta sobre GTA VI a través de Discord.

Esto es lo que figura, literalmente, en esos documentos, que han sido analizados un vídeo que encontraréis en este enlace. Esto es lo que dijo al respecto la propia Rockstar:

«No tengo ni idea, mencionaron que la larga sesión que hicieron hoy fue difícil, pero que se hizo con 32 jugadores, no estoy seguro de por qué fue tan difícil».

Se refiere a una sesión de prueba de GTA VI en su versión multijugador online con 32 jugadores, y leyendo entre líneas se intuye que aunque fue difícil al final la prueba debió salir adelante.

Esto significa que GTA VI podría llegar con un modo online para un máximo de 32 jugadores, una cifra bastante respetable teniendo en cuenta el nivel de calidad gráfica que tendrá este juego y sus exigencias a nivel de hardware.

Es importante tener en cuenta que Rockstar todavía no ha confirmado nada, y que aunque esta información tiene origen en una fuente oficial, y su credibilidad es por tanto plena, puede que se produzcan cambios en la versión final del juego.

El lanzamiento de GTA VI se espera para el 19 de noviembre. Llegará primero a PS5 y Xbox Series S-Series X, así que entiendo que ese modo online para 32 jugadores llegará a todas esas plataformas, sin ningún tipo de limitación.

Todavía no se ha confirmado oficialmente una versión del juego para PC, pero estamos seguros de que esta será anunciada unos meses después de la llegada de la versión para consolas. Si se cumple la fecha de lanzamiento actual, la versión para PC de GTA VI debería llegar entre la primera y la segunda mitad de 2027.

La versión para PC tendrá un nivel técnico superior, ofrecerá mejores gráficos y lo más seguro es que sea compatible con las últimas tecnologías de reescalado y reconstrucción de la imagen de NVIDIA, AMD e Intel, y también con generación de fotogramas.

Los requisitos de la versión para PC no deberían ser demasiado altos, porque al final se trata de un juego que ha sido desarrollado sobre la base de Xbox Series S, una consola muy modesta con unas especificaciones equivalentes a un PC de gama baja.