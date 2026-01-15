Doblan el rendimiento de Monster Hunter Wilds con un simple mod

Monster Hunter Wilds es, sin duda, uno de los juegos peor optimizados de 2025. Desde su lanzamiento, este título ha recibido diferentes parches que han mejorado su rendimiento, pero todavía está lejos de lo que debería ser y sigue sin funcionar realmente bien en todas las plataformas para las que está disponible.

El caso es que un modder, conocido como «de_Tylmarande», ha descubierto dónde está uno de los problemas más importantes que afectan al rendimiento de Monster Hunter Wilds, y es que el juego está constantemente buscando si tenemos instalados los DLCs disponibles, una rutina que dispara el consumo de CPU y RAM, y que acaba hundiendo el rendimiento.

Con un mod que permite eliminar esa comprobación, el rendimiento de Monster Hunter Wilds mejora tanto que llega prácticamente a doblarse, según las pruebas de rendimiento que ha realizado «de_Tylmarande», y que ha compartido en un vídeo que encontraréis adjunto al final de esta noticia.

La diferencia es grande. Sin el mod que elimina esa rutina de comprobaciones el rendimiento llega a caer por debajo de los 25 FPS, y con el mod activado en ocasiones tenemos 60 FPS, y el rendimiento nunca baja de los 42 FPS durante la prueba. Son resultados muy buenos que confirman que esa rutina de comprobaciones supone un problema importante.

Por desgracia, este mod no está disponible de forma pública, así que no podemos probarlo. El autor del mod ha confirmado que ha comunicado sus hallazgos a Capcom, y ha dicho que si la compañía no implementa estos cambios en las dos próximas actualizaciones que recibirá Monster Hunter Wilds lo liberará para que podamos utilizarlo.

La pelota queda en el tejado de Capcom. Veremos si la compañía japonesa reconoce su error y decide implementar, a su manera, los cambios que introduce este mod. Viendo la diferencia de rendimiento que marca desde luego tiene razones para hacerlo, ya que convierte una experiencia casi injugable en una experiencia mucho más fluida y estable.

Monster Hunter Wilds es muy exigente con la CPU y con la GPU, y tiene un consumo de memoria gráfica considerable cuando lo configuramos con calidad máxima. Capcom ha introducido optimizaciones con los últimos parches, pero sigue siendo un juego exigente, como os dije al principio.