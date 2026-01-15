PSSR 2.0 para PS5 Pro: que es, cuándo llega y qué supone para la futura PS6

Sony ha completado el desarrollo de PSSR 2.0, una actualización de la tecnología conocida como PlayStation Spectral Super Resolution, y gracias a una nueva información que ha dado una fuente japonesa bastante fiable (filtró acertadamente cosas como el rediseño de PS5 Slim) tenemos claro qué novedades traerá esa nueva versión, y cuándo llegará.

¿Qué es, y qué no es, PSSR 2.0?

Es una actualización de la tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que Sony lanzó originalmente para PS5 Pro. Esta nueva versión también será exclusiva para dicha consola, y seguirá utilizando su hardware dedicado para IA, que es compatible con INT8 y ofrece una potencia de 300 TOPs.

PSSR 2.0 no será FSR 4. Según la fuente de esta nueva información Sony ha podido incorporar funciones similares a esta tecnología, pero esto no quiere decir que vaya a estar a su mismo nivel, de hecho esto es, por cuestiones técnicas, algo imposible, porque FSR 4 ha sido diseñado para la arquitectura RDNA 4, y PS5 Pro monta una GPU cuya base es RDNA 2

FSR 4, en su versión original, utiliza FP8, un tipo de operaciones que solo cuentan con soporte en la arquitectura RDNA 4. Por esa razón FSR 4 no es compatible, de forma oficial, con las tarjetas gráficas RDNA 3 y anteriores. No obstante, existe una versión de FSR 4 compatible con INT8, que sí funciona con RDNA 3 y RDNA 2.

La versión de FSR 4 basada en INT8 mejora mucho la calidad de imagen frente a FSR 3, pero queda por debajo de la versión basada en FP8. Esta sencilla comparativa nos da pistas de lo que podemos esperar de PSSR 2.0: que esté por encima de FSR 3, pero por debajo de FSR 4 en su versión FP8, que es la oficial.

¿Qué mejoras traerá PSSR 2.0 y cuándo llegará?

Mayor rendimiento: en teoría podrá mejorar la tasa de fotogramas por segundo en muchos juegos, sobre todo en aquellos que normalmente alcanzaban los 70 u 80 FPS.

Mayor calidad de imagen en general, es decir, tanto en lo que respecta a la nitidez de la imagen como a la estabilidad de la misma, y reducción de problemas y fallos gráficos.

Mayor resolución en juegos clásicos de baja resolución.

Nuevas funciones similares a las de FSR 4 de AMD.

Nuevas herramientas de depuración para desarrolladores, que facilitarán la implementación de esta tecnología.

El lanzamiento de PSSR 2.0 se espera para el primer trimestre de este año, lo que significa que llegará entre enero y marzo. En teoría, los juegos que ya hayan implementado PSSR deberían poder actualizarse fácilmente a esta nueva versión.

¿Qué supone para el futuro de PS6?

En general, PSSR ha servido como primera prueba de fuego para que Sony experimente con las bases de la tecnología de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen que va a utilizar en PS6, esto es algo de lo que no tenemos la más mínima duda.

Las tecnologías de IA aplicada a gaming que utilizará PS6 forman parte de lo que se conoce como Project Amethyst, un proyecto conjunto con AMD del que ya pudimos ver detalles concretos en este artículo, donde se confirmó que la IA tendrá un papel clave en la consola de Sony, y que esta contará con nuevo hardware para ofrecer aceleración de última generación.

PSSR 2.0 es un primer atisbo, una mirada temprana a la futura tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen por IA que Sony implementará en PS6. Dicha consola contará con una versión mucho más avanzada que, en general, debería estar al nivel o por encima de FSR 4 en su versión FP8.