El estado de Windows como ecosistema (el mal estado de Windows) no deja indiferente a nadie y el nuevo jefe de GOG no se ha cortado en mostrar su opinión en una entrevista con PC Gamer: «Estoy realmente sorprendido con Windows… es un software y un producto de tan mala calidad, y me sorprende muchísimo que haya pasado tantos años en el mercado. ¡No puedo creerlo!».

Si juegas en PC o eres amante de la tecnología, sabrás que GOG es una tienda digital similar a Steam o Epic Games, pero que ha funcionado desde su creación bajo la apuesta de un modelo sin DRM (sin restricciones digitales). No tiene el número de usuarios ni los ingresos de Steam, pero es una gran alternativa para comprar juegos actuales y especialmente los más antiguos, otro de los apartados potenciados por esta plataforma.

Recientemente, conocimos que Michał Kiciński, cofundador de CD Projekt, adquirió la propiedad total de la tienda de videojuegos comprando el 100% de las acciones y separándola del estudio de videojuegos conocido por el desarrollo de grandes series como The Witcher y Cyberpunk.

Juegos, Linux y el estado de Windows

Kiciński ha asegurado que la tienda seguirá operando de manera independiente bajo la nueva propiedad, manteniendo su filosofía sin DRM y su esfuerzo por mantener la disponibilidad de juegos clásicos en PCs modernos. El ejecutivo también ha concedido varias entrevistas y ha sido preguntado sobre la actualidad del sector, el estado de Windows y la posición de Linux como alternativa en juegos con el impulso de soluciones como el SteamOS de Valve.

Respecto a Windows, críticas gruesas con lo de «es un software y un producto de muy mala calidad». Kiciński, que usa Linux y macOS, dijo que «a veces tengo que arreglar el ordenador de mi madre o el de mi padre con Windows, y es increíble… Así que no me sorprende que la gente se aleje del ecosistema Windows. No es el mejor ecosistema».

Preguntado respecto a Linux y si la tienda tenía interés en la potencial mayor adopción por los jugadores, respondió afirmativamente, anunciando que GOG había incluido a Linux en su estrategia para este año «para examinar la situación con más detalle».

«No quiero comprometerme con nada específico, pero sin duda verán esta tendencia, y también observamos que Linux es muy querido por nuestros usuarios, así que probablemente podríamos mejorar en ese aspecto, y es algo que analizaremos», comentó.

Los comentarios del jefe de GOG sugieren una mejor compatibilidad con Linux para los juegos de su plataforma. Interesante porque hace falta alternativas en el actual estado de Windows.