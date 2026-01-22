Red en malla Wi-Fi: ¿cuántos dispositivos necesito?

Crear una red en malla, también conocida como Wi-Fi Mesh en inglés, es la manera más sencilla, eficiente y económica de ampliar el alcance de nuestra conexión Wi-Fi de forma segunda y sin tener que hacer ningún tipo de sacrificio.

Podemos crear una red en malla de muchas formas diferentes, pero si queremos ahorrar dinero una de las mejores opciones es recurrir a los packs que incluyen varios dispositivos, ya que estos tienen un precio mucho más bajo del que tendríamos que pagar si los compramos por separado.

Os pongo un ejemplo, el FRITZ!Mesh Set 1600 en su versión de tres unidades tiene un precio de 209 euros. Este kit incluye tres FRITZ!Repeater 1200 AX, si quisiéramos comprarlas por separado tendríamos que pagar 75 euros por cada una, lo que nos dejaría un coste total de 225 euros. Al comprar el kit FRITZ!Mesh Set 1600 nos ahorramos 16 euros.

Vamos con otro ejemplo, el FRITZ!Mesh Set 1700, que tiene un precio de 289 euros en su versión con tres repetidores FRITZ!Repeater 1700. Cada unidad del FRITZ!Repeater 1700 tiene un precio individual de 119 euros, lo que significa que comprarlos por separado nos costaría 357 euros, así que nos ahorramos 68 euros.

Kits de 2 o 3 repetidores para crear una red en malla: ¿qué opción elegir?

Ya hemos comprobado que los kits de repetidores Wi-Fi nos permiten ahorrar, y que por tanto son una buena opción, ¿pero cuántos repetidores necesito? Esta es una duda muy habitual, y es lógico, porque es una pregunta muy importante para acertar en la compra del kit.

La respuesta es que depende del espacio que necesites cubrir, es decir, del tamaño de tu casa, comercio u oficina:

Si solo quieres ampliar tu conexión Wi-Fi en una zona muy concreta, como por ejemplo el salón o tu despacho, un repetidor Wi-Fi como el FRITZ!Repeater 1200 AX será una buena elección.

Por contra, si necesitas ampliar el alcance de tu conexión Wi-Fi en un espacio de entre 3 y 5 habitaciones lo ideal es utilizar un kit de 2 repetidores.

En viviendas o negocios de dos plantas, o en caso de que tengamos más de cinco habitaciones o salas a las que queramos llevar nuestra conexión Wi-Fi, lo mejor sería elegir un kit de 3 repetidores.

Si tienes un presupuesto ajustado el FRITZ!Mesh Set 1600 es el kit que te recomiendo, porque por solo 209 euros podrás cubrir una gran superficie de forma óptima, tu Wi-Fi llegará sin problema a estancias concretas en una vivienda o negocio de dos plantas, y disfrutarás de todas las ventajas de una red mallada avanzada compatible con el estándar Wi-Fi 6.