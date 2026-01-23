Noticias
PS6 en problemas: las previsiones son muy malas
La crisis de la DRAM ha afectado a numerosos sectores de la industria tecnológica, y las consolas no son una excepción. Una de las grandes perjudicadas es Sony, quien podría verse obligada a retrasar el lanzamiento de PS6 para evitar los altos costes de componentes tan básicos como la memoria y las unidades SSD.
No es la primera vez que hablamos de este tema, pero los últimos comentarios de Sony durante su conferencia de resultados, y la previsión del analista senior David Gibson, de la firma MST Financial, nos pintan un futuro más negro de lo que imaginábamos.
Gibson cree que Sony podría extender el ciclo de vida de PS5 por los buenos resultados que está obteniendo esta consola, y que esto le permitiría retrasar el lanzamiento de PS6 más allá de lo que imaginábamos. No tenemos una fecha exacta, pero lo último que sabíamos es que esta consola se iba a lanzar entre 2027 y 2028.
Si hablamos de un retraso importante estamos diciendo, de manera implícita, que el lanzamiento de PS6 podría demorarse a 2029 o incluso a 2030. La razón principal de ese retraso no sería otra que esquivar los altos costes de muchos de los componentes básicos para fabricar esa consola, pero especialmente la memoria, que en esta consola sería de tipo GDDR7, como vimos al hablar de sus posibles especificaciones, y la unidad SSD.
Tiene sentido, pero por desgracia no es la única mala noticia. Varias fuentes mantienen que el precio de PS6 está «en constante evolución», y que esta costará bastante más que PS5 en el momento de su lanzamiento.
Es algo que también habíamos escuchado en rumores anteriores, pero ahora se dice con una mayor contundencia, como dando a entender que la diferencia de precio entre PS5 y PS6, en el momento de su lanzamiento, será mucho más grande de lo que imaginábamos.
PS5 llegó al mercado en noviembre de 2020 con un precio de 499,99 euros en su versión con unidad óptica, pero subió de precio a 549,99 euros por el aumento de los costes de fabricación, según Sony. Dicho precio no ha bajado de forma permanente, solo en ofertas temporales.
Un ciclo de vida de 10 años para esta consola no es ninguna locura. Lo más preocupante no es tanto el retraso de PS6, sino su posible precio. Hasta ahora habíamos comentado que esta consola podría costar entre 100 y 200 euros más que PS5, lo que supondría un precio de lanzamiento aproximado de entre 599,99 y 699,99 euros.
Sin embargo, con la situación actual y las previsiones que estamos viendo es imposible descartar la posibilidad de que PS6 acabe llegando al mercado con un precio de 799,99 euros o incluso de 899,99 euros.
En el caso de Microsoft ya sabemos que la Xbox Next va a ser una consola más enfocada a su lado PC con un carácter premium, y que podría costar 1.000 dólares-euros. Si esto se cumple, una PS6 por 899,99 euros no estaría fuera de lugar.
PS6 en problemas: las previsiones son muy malas
Intel Nova Lake tiene fecha de lanzamiento definitiva
Seis valores que definen a las impresoras HP Smart Tank
NexPhone ya disponible para reserva, un smartphone todo en uno que soporta Android, Linux y Windows 11
Requisitos de Forza Horizon 6 y fecha de lanzamiento
Por qué a los usuarios no les gusta Windows 11 Home: ahora puedes conseguirlo por solo 18,2 euros
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber
Windows 11 se ha roto en dos, ¿qué supone esto para el usuario?
Cuando los GHz lo eran todo: Intel quiso fabricar un Pentium 5 capaz de llegar a los 7 GHz
Los mejores DNS para navegar por Internet
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
De vergüenza, xAI sigue sin arreglar Grok
PS6 en problemas: las previsiones son muy malas
Raspberry Pi mejora sus soluciones para desarrollo de IA local
Las pestañas verticales de Chrome, mas cerca que nunca
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
Los mejores DNS para navegar por Internet
-
GuíasHace 3 días
35 juegos interesantes que funcionan con una gráfica integrada Intel
-
PrácticosHace 1 día
Cómo mejorar el rendimiento al usar las redes BitTorrent
-
GuíasHace 5 días
PC antiguo con DDR3 y CPU obsoleta en 2026: todo lo que debes saber