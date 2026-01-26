Esta PlayStation 4 portátil con pantalla OLED es un sueño hecho realidad

PlayStation 4 nunca tuvo una versión portátil, una realidad que un modder ha cambiado por completo con un proyecto personal que, la verdad, le ha salido bastante bien, ya que ha conseguido crear una auténtica PS4 portátil con pantalla OLED. No es la primera PS4 portátil no oficial, pero sí que es una de las más llamativas por su panel OLED.

Es importante dejar claro desde el principio que esta PlayStation 4 portátil no es una versión basada en componentes de PC, sino que utiliza el hardware original de la consola de Sony, y por tanto es capaz de ejecutar sus juegos de forma nativa, sin necesidad de recurrir a un emulador.

La pantalla que monta es de tipo OLED, tiene un tamaño de 7 pulgadas y resolución 1080p con formato 16:9. Este tipo de panel garantiza una alta calidad en la reproducción del color, negros profundos y ángulos de visión de 178 grados.

El hardware de la consola es el mismo que el de una PS4 normal, lo que significa que tiene una CPU AMD Jaguar de 8 núcleos a 1,6 GHz, 8 GB de GDDR5 unificada y una GPU AMD Radeon con 1.152 shaders basada en la arquitectura CGN 2.0.

Para alimentar esta versión portátil de PlayStation 4 el modder ha montado una batería combinada de 130 Wh, que es capaz de ofrecer hasta tres horas de autonomía por cada carga, cifra que no está nada mal teniendo en cuenta el consumo de sus componentes. Y hablando de consumo, el máximo es de 88 vatios, y con un valor de 44 vatios tendríamos esa autonomía media de 3 horas.

El sistema de refrigeración consta de un radiador que recoge el calor de los puntos clave y un ventilador situado en la parte trasera de la consola, que introduce aire frío y empuja el calor por las aperturas que tiene el chasis en su parte superior.

La consola cuenta también con una microcontroladora ESP32 y firmware personalizado para poder monitorizar las temperaturas, y viene con funciones de apagado de emergencia en caso de exceso de temperatura y con supervisión de la carga de la batería. El autor de este proyecto ha pensado en todo, y lo ha compartido en Reddit.

Esta PlayStation 4 portátil viene con una salida HDMI que nos permite conectarla a una pantalla externa, y el sistema de control se ha implementado bastante bien, ya que tenemos todos los botones que necesitamos.

Según el autor del mod, que adaptó e implementó en un formato compacto todo el hardware base de una PS4 Slim, esta consola portátil funcionó sin problemas y de forma segura durante los meses que la estuvo probando.

Interesante, aunque el diseño es muy simple y la ergonomía tiene pinta de ser muy mejorable, ya que el chasis tiene una terminación totalmente rectangular y no parece nada cómoda. No está a la venta, y de momento no parece que el autor vaya a liberar un kit de medios explicando todo el proceso.