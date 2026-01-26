No veremos GPUs integradas RDNA 4, AMD saltará directamente a RDNA 5

Una hoja de ruta filtrada indica que AMD va a seguir utilizando GPUs integradas basadas en RDNA 3.5 más allá de 2028. Esto significa que dicha arquitectura tendrá una larga vida útil, pero sin duda lo más importante es que no veremos GPUs integradas basadas en la arquitectura RDNA 4.

No sabemos por qué AMD ha decidido no utilizar la arquitectura RDNA 4 en una nueva generación de GPUs integradas, pero es muy curioso, sobre todo teniendo en cuenta que, según las últimas informaciones, el SoC Exynos 2600 de Samsung monta una GPU Xclipse basada en la arquitectura RDNA 4.

Durante todo 2026 la estrategia de AMD se va a centrar en reutilizar la arquitectura RDNA 3.5 en sus APUs, y esta arquitectura se seguirá utilizando en los próximos años, y su sucesora será RDNA 5, una arquitectura que, si todo va según lo previsto, será anunciada oficialmente en algún momento de 2027.

La arquitectura RDNA 3.5 se seguirá utilizando hasta 2029, pero de forma cada vez más limitada. Cuando llegue RDNA 5, AMD utilizará GPUs basadas en esta arquitectura en sus APUs más potentes, y dejará los modelos basados en RDNA 3.5 para las APUs de consumo general más económicas.

Esa transición me recuerda a lo ocurrido con las GPUs integradas basadas en la arquitectura Vega, que tuvieron una vida útil bastante larga, y se siguieron utilizando durante bastante tiempo en una etapa de transición y coexistencia con las primeras GPUs integradas basadas en RDNA 2.

Imagino que, para AMD, esta estrategia es la más rentable, y es cierto que ahora mismo la compañía no tiene una competencia en el sector de GPUs integradas que le haga tener prisa por lanzar nuevas arquitecturas o soluciones gráficas más potentes.

La Radeon 8060s se mantiene como la gráfica integrada más potente que existe, y esto no va a cambiar ni a corto ni a largo plazo, porque Intel no va a lanzar ninguna gráfica integrada basada en la arquitectura Xe3 lo bastante potente como para superarla.

Teniendo esto en mente, es más fácil entender por qué AMD ha decidido seguir este camino. La arquitectura RDNA 3.5 debutó en 2024, y es una revisión menor de la arquitectura RDNA 3. Si no se produce ningún cambio en esa hoja de ruta, dicha arquitectura tendrá una vida útil de más de cinco años.