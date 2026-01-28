Doomsday Clock 2026, más cerca del fin del mundo

La organización científica que monitoriza el «reloj del juicio final» ha publicado el Doomsday Clock 2026, un indicador universalmente reconocido, entendido como metáfora, recordatorio y advertencia de la distancia temporal a la que nos encontramos de un cataclismo global. Y no hay buenas noticias ya que el reloj ha bajado a 85 segundos, lo más cerca que hemos estado nunca de acabar con el mundo que conocemos.

Ya sabes que este reloj fue creado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago por científicos como Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer y otros investigadores que habían ayudado a desarrollar las primeras armas atómicas bajo el Proyecto Manhattan. Desde entonces, el «Reloj del Juicio Final» se atrasa o adelanta cada año según la valoración de la Junta de Ciencia y seguridad de un grupo que incluye el asesoramiento de científicos de prestigio, incluyendo una docena de premios Nobel.

Doomsday Clock 2026, a solo 85 segundos

No hace falta mucho reloj para concluir que el mundo no anda nada bien… Dictadores, autócratas y desquiciados gobiernan un mundo que se acerca a la catástrofe. Los responsables de este panel-boletín siguen alertando que -a pesar de las señales inequívocas de peligro- los líderes mundiales y sus sociedades no han hecho lo necesario para cambiar el rumbo y los cuatro segundos de adelanto de la edición de este año indican que vamos a peor.

«Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de prestar atención a esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, antagónicos y nacionalistas. Los entendimientos globales, ganados con tanto esfuerzo, se están derrumbando, acelerando una competencia entre grandes potencias donde el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, crucial para reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el mal uso de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos», señalan desde el boletín.

«Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes, adoptando en muchos casos retórica y políticas que aceleran, en lugar de mitigar, estos riesgos existenciales. Debido a esta falta de liderazgo, el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos fija hoy el Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado de una catástrofe».

¿Catastrofistas o advertencia de una realidad palpable?

El Doomsday Clock 2026 cita las principales amenazas que a su juicio indican un aumento del riesgo. Alguna, como la guerra nuclear, se repite desde hace décadas y otra como el cambio climático, sigue a la cabeza. Este año y como gran ‘estreno’, la IA descontrolada entra en el top de las amenazas.

La humanidad continúa enfrentándose a estos peligros existenciales. La guerra nuclear, producto de la carrera armamentística que está aumentado incomprensiblemente, sigue en el primer plano cuando décadas atrás parecía más controlada. Los líderes mundiales hablan abiertamente sobre la prueba y el uso de armas nucleares.

A lo largo de 2025, las tendencias negativas, antiguas y nuevas, se intensificaron, con tres conflictos regionales que involucran a potencias nucleares que amenazan con escalar. «La competencia entre las principales potencias se ha convertido en una auténtica carrera armamentista, como lo demuestra el creciente número de ojivas y plataformas nucleares en China, y también la modernización de los sistemas de lanzamiento nuclear en Estados Unidos y Rusia», explican.

Estados Unidos planea desplegar un nuevo sistema de defensa antimisiles multicapa, la Cúpula Dorada, que incluirá interceptores espaciales, lo que aumentará la probabilidad de conflicto en el espacio y probablemente impulsará una nueva carrera armamentista espacial. «Mientras estas preocupantes tendencias persistían, los países con armas nucleares no hablaron de estabilidad estratégica ni de control de armamentos, y mucho menos de desarme nuclear», alertan los científicos.

En cuanto al cambio climático, la mayor emergencia global humana según la ONU, seguimos en la fase de mucha palabrería y muy pocas acciones concretas. Incluso han aumentado los negacionistas irresponsables que lo niegan cuando todas las evidencias científicas hablan de graves repercusiones en el desarrollo socioeconómico del mundo; las migraciones y los desplazamientos; la seguridad alimentaria; los ecosistemas terrestres y marinos y el empeoramiento de enfermedades humanas.

Una serie de tendencias adversas también dominaron las perspectivas del cambio climático durante el último año, según el boletín que define el Doomsday Clock 2026. «El nivel de dióxido de carbono atmosférico —el gas de efecto invernadero más responsable del cambio climático antropogénico— alcanzó un nuevo máximo, alcanzando el 150 % de los niveles preindustriales. La temperatura media global en 2024 fue la más cálida en los últimos 175 años registrados, y las temperaturas en 2025 fueron similares. Con la incorporación de agua dulce procedente del deshielo de los glaciares y la expansión térmica, el nivel medio global del mar alcanzó un máximo histórico. Impulsado por las temperaturas cálidas, el ciclo hidrológico se volvió más errático, con diluvios y sequías que se extendieron por todo el planeta».

Las respuestas nacionales e internacionales a la emergencia climática «pasaron de ser totalmente insuficientes a profundamente destructivas», explican. Ninguna de las tres cumbres climáticas más recientes de la ONU hizo hincapié en la eliminación gradual de los combustibles fósiles ni en el monitoreo de las emisiones de dióxido de carbono. «En Estados Unidos, la administración Trump prácticamente ha declarado la guerra a las energías renovables y a las políticas climáticas sensatas, socavando implacablemente los esfuerzos nacionales para combatir el cambio climático», alertan.

Y ahora la IA

Los científicos han añadido este año otra amenaza existencial creada por nosotros mismos: una inteligencia artificial fuera de control que termine acabando con el mundo. Daniel Holz, presidente del Comité de Ciencia y Seguridad del Boletín y profesor de física en la Universidad de Chicago habla de la falta de cooperación para mantener bajo control estas tecnologías y su problemática por la aceleración de deepfakes y la erosión de la confianza en los sistemas de información.

«La IA es una tecnología disruptiva significativa y en constante crecimiento, pero también está potenciando la desinformación, lo que dificulta aún más abordar todas las demás amenazas que consideramos. En lugar de trabajar para lograr estándares internacionales que regulen la seguridad de la IA, nos estamos adentrando en una carrera armamentística de la IA con posibles consecuencias nefastas».

La IA y las redes sociales contribuyen a lo que la periodista y Premio Nobel de la Paz, Maria Ressa, denominó un «armagedón informativo». Sin información fiable, carecemos de la «realidad compartida» necesaria para afrontar amenazas existenciales como el cambio climático y las armas nucleares. La IA generativa permite la creación de desinformación prácticamente sin coste y en grandes cantidades, junto con estafas cada vez más convincentes. «La integridad de la información es la madre de todos los modelos, porque no se puede ejecutar la democracia en un sistema operativo corrupto», afirmó Ressa.

Y otro riesgo asociado. Los científicos señalan que la acelerada evolución de la inteligencia artificial plantea un tipo diferente de amenaza biológica: la posibilidad de diseñar, mediante IA, nuevos patógenos contra los cuales los humanos no tienen defensas efectivas. «Además, la preocupación por los programas de armas biológicas patrocinados por estados se ha intensificado debido al debilitamiento, durante el último año, de las normas internacionales y los mecanismos para una participación productiva, lo que reduce peligrosamente la capacidad para responder a pandemias y otras amenazas biológicas».

Qué mundo se nos está quedando… Nada que no supiéramos, pero otra alerta más de donde se dirige el mundo. ¿Podemos revertir las amenazas agravadas en este Doomsday Clock 2026? De nosotros depende.