Galaxy S26 Ultra: especificaciones completas, nuevo diseño, precio y fecha de lanzamiento

Estamos a unas semanas de su presentación oficial, pero gracias a una nueva filtración ya tenemos prácticamente todos los detalles y las características del Galaxy S26 Ultra, el próximo smartphone tope de gama que Samsung lanzará para competir con el iPhone 17 pro Max de Apple, que por categoría y precio es su rival directo.

Ya teníamos bastante información del Galaxy S26 Ultra gracias a filtraciones anteriores, pero ahora sí que podemos decir que lo sabemos prácticamente todo de este nuevo smartphone de Samsung, y os lo vamos a contar en este artículo.

Toda la información que vamos a ver tiene su origen en fuentes de confianza, y es creíble. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al no estar confirmada cabe la posibilidad de que se produzcan cambios. No obstante, tenemos la certeza de que en caso de que esto ocurriese dichos cambios serían mínimos.

Diseño y calidad de construcción del Galaxy S26 Ultra: continuismo

Por las imágenes que se han filtrado sabemos que el Galaxy S26 Ultra adoptará un enfoque continuista, es decir, será muy parecido al Galaxy S25 Ultra. Sin embargo, esto no quiere decir que vaya a ser igual, tendrá algunas diferencias menores que nos permitirán diferenciarlo fácilmente del modelo actual.

El primer gran cambio estará en el frontal. El Galaxy S26 Ultra tendrá unos bordes de pantalla casi idénticos a los del Galaxy S25 Ultra, y utilizará también una isleta circular para albergar la cámara delantera. Sin embargo, esa isleta circular será más grande que la del modelo actual y podría medir hasta 4 mm de diámetro.

Otra diferencia, más fácil de apreciar, la tenemos en las esquinas del Galaxy S26 Ultra, que son más redondeadas que las del Galaxy S25 Ultra. Este cambio de diseño es más importante de lo que parece, ya que unifica un poco más el diseño de la serie Galaxy S y pone fin a ese acabado anguloso tan característico que habían tenido hasta ahora los modelos de la serie Ultra.

No habrán diferencias en el marco del terminal, que seguirá siendo plano. Para encontrar más diferencias nos tenemos que ir a la parte trasera. El chasis del Galaxy S26 Ultra mantendrá también el acabado plano de la generación actual, y las tres cámaras principales estarán colocadas en vertical, pero en este nuevo modelo irán integradas en una isleta ovalada prominente y muy marcada.

Debo decir que este cambio de diseño no me gusta nada, aunque entiendo que Samsung no ha tenido más remedio que implementarlo por una cuestión de espacio para poder integrar los nuevos sensores mejorados de las cámaras traseras. En total hay cuatro cámaras, la cuarta está colocada fuera de la isleta, justo debajo del flash LED.

Se espera que Samsung repita el acabado en aluminio, titanio y cristal, aunque ahora que Apple ha vuelto al aluminio con los iPhone 17 hay dudas sobre lo que podría acabar haciendo Samsung. Como dije lo más probable es eso, que repita aluminio, titanio y cristal con el Galaxy S26 Ultra, y que en caso de que la compañía decida hacer un cambio de materiales esto no ocurra hasta la siguiente generación,

Especificaciones del Galaxy S26 Ultra: sin grandes novedades

Fabricado en aluminio, titanio y cristal.

Medidas: 163,6 x 78,1 x 7,9 mm.

Peso: 214 gramos.

SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en 3 nm con CPU de 8 núcleos Oryon (2 núcleos Prime a 4,6 GHz y 6 núcleos de rendimiento a 3,62 GHz).

GPU Adreno 830 y NPU Hexagon de nueva generación.

Pantalla de 6,9 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED M14 COE con resolución QHD+ y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM LPDDR5X de alta velocidad en la versión base, 16 GB en la versión superior.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base, 512 GB y 1 TB en versiones opcionales.

Cámara principal de 200 MP con apertura f/1.4 y sensor ISOCELL HP2.

Cámara gran angular de 50 MP con sensor Samsung JN3.

Cámara periscopio de 50 MP con zoom 5x f/2.9 y sensor IMX854.

Cámara teleobjetivo de 12 MP con zoom 3x y sensor Samsung S5K3LD.

Cámara frontal de 12 MP con sensor ISOCELL 3LU.

Batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de hasta 60 vatios.

Android 16 como sistema operativo con la capa One UI 8.5.

Soporte completo de lápiz óptico.

Tenemos muy pocas diferencias a nivel de especificaciones entre el Galaxy S25 Ultra y el Galaxy S26 Ultra, y sus medidas también son muy parecidas. Estas son las diferencias más importantes que habrá entre ambos si se cumplen estas especificaciones:

El Galaxy S26 Ultra será un poco más pequeño y ligero (el Galaxy S25 Ultra mide 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y pesa 218 gramos). Este tendrá un SoC más avanzado y potente, lo que significa que ofrecerá mayor rendimiento tanto en CPU como en GPU. La memoria RAM será más rápida en el nuevo terminal de Samsung, lo que le permitirá mejorar el rendimiento y las prestaciones de su IA ejecutada en local, y de las cámaras. Pequeñas mejoras en las cámaras del Galaxy S26 Ultra, fruto sobre todo de los cambios en el nivel de apertura. La carga rápida pasa de 45 vatios a 60 vatios en el nuevo modelo de Samsung. El Galaxy S26 Ultra tendrá una pantalla Dynamic AMOLED M14 COE, más avanzada que la M13 del Galaxy S25 Ultra.

No veremos cambios en la cantidad máxima de memoria ni en las capacidades de almacenamiento, algo que en el fondo es lógico, porque con la crisis de la DRAM y de la memoria NAND Flash aumentar esas especificaciones habría tenido un impacto considerable en los costes de producción, y en el precio de venta de este smartphone.

Mejoras en seguridad: nueva función de pantalla privada

La calidad de las pantallas de los smartphones ha mejorado tanto que ahora son visibles desde casi cualquier ángulo, e incluso desde bastante lejos. Esto es una mejora importante, pero también puede representar un peligro para nuestra privacidad, un problema al que Samsung ha decidido dar solución en el Galaxy S26 Ultra con una nueva tecnología de privacidad de pantalla.

Esta tecnología nos permite controlar el grado de visibilidad de la pantalla para adaptarlo a cada situación. Es totalmente personalizable, lo que significa que también podemos desactivarlo por completo si estamos en un lugar totalmente seguro, como nuestra casa, por ejemplo.

Con este sistema de protección la pantalla se ajustará para que solo pueda ser visible desde una perspectiva totalmente frontal, y a una distancia determinada. De esta manera, si estamos viendo un contenido privado en un lugar público estaremos a salvo de miradas indiscretas, ya que si cualquier desconocido intenta mirar la pantalla de nuestro Galaxy S26 Ultra la verá totalmente oscura.

También esperamos otras mejoras a nivel de software e IA con la llegada de One UI 8.5, una versión personalizada de Android 16 que Samsung lanzará para acompañar a toda la familia Galaxy S26. Esta actualización también estará disponible para terminales de generaciones anteriores, contando a partir del Galaxy S21 FE y de los Galaxy S22.

Fecha de presentación y lanzamiento

El evento de presentación de los Galaxy S26 se celebrará el 25 de febrero, según las últimas informaciones que tenemos al respecto. Esta fecha cuadra con los rumores que hablaban de una presentación ligeramente tardía, y no debemos confundirla con la posible fecha de lanzamiento, ya que ambas son distintas.

¿Por qué se producirá una presentación un poco tardía de los Galaxy S26? En teoría esto se debe a un cambio de planes que Samsung se vio obligado a asumir justo cuando ya tenía definida dicha línea de smartphones. El cambio supuso descartar el Galaxy S26 Edge y recuperar el Galaxy S26+, debido al fracaso en ventas del Galaxy S25 Edge.

Como he dicho anteriormente, fecha de presentación y fecha de lanzamiento no son lo mismo. Si Samsung presenta los Galaxy S26 el 25 de febrero, su lanzamiento se producirá entre una y dos semanas después, es decir, entre el 4 y el 11 de marzo. Como ejemplo tenemos lo ocurrido con los Galaxy S25, que se presentaron el 22 de enero y llegaron al mercado el 3 de febrero de 2025.

Precio y versiones del Galaxy S26 Ultra

Tenemos informaciones contradictorias, una realidad que empeoró todavía más tras la última filtración que vimos en este artículo. Hay tres teorías ahora mismo:

Primera teoría: Samsung mantendrá los precios al mismo nivel que los del Galaxy S25 Ultra en el momento de su lanzamiento. Segunda teoría: el precio del Galaxy S26 Ultra será entre 50 y 100 euros más caro que el del Galaxy S25 Ultra en el momento de su lanzamiento, dependiendo de la versión. Tercera teoría: el precio será más bajo en algunas versiones, e igual en otras.

Precisamente la filtración más reciente es la que sostiene que el Galaxy S26 Ultra en su versión base de 256 GB será 100 euros más bajo que el del Galaxy S25 Ultra equivalente en el momento de su lanzamiento. La versión de 512 GB también costaría un poco menos, y la de 1 TB tendría el mismo precio que el modelo de la generación actual en su lanzamiento.

Esto, que en principio parecen buenas noticias, tendría una contrapartida, y es que en teoría este año Samsung no ofrecería la promoción de doblar el almacenamiento del Galaxy S26 Ultra gracias al hacer la precompra del terminal.

Haciendo una estimación de toda la información que tenemos, así es como podrían quedar los precios del Galaxy S26 Ultra en sus diferentes versiones, si se cumplen esas filtraciones que apuntan a una bajada del precio frente a la generación actual:

Modelo de 256 GB y 12 GB de RAM: 1.359 euros.

Modelo de 512 GB y 12 GB de RAM: 1.529 euros.

Modelo de 1 TB y 16 GB de RAM: 1.809 euros.

No podemos descartar la posibilidad de que, al final, Samsung acabe lanzando el Galaxy S26 Ultra al mismo precio que tuvo la generación actual en su lanzamiento. Sería lo más lógico, sin duda, aunque una bajada de precio como la que hemos visto anteriormente tiene sentido porque mejoraría su valor precio-prestaciones, y lo haría más competitivo con el iPhone 17 Pro Max.