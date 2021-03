La presentación de Diablo II Resurrected fue una de las sorpresas más importantes que nos ha dado Blizzard este año, y también es uno de los anuncios más interesantes de lo que llevamos de 2021, aunque su fecha de lanzamiento definitiva todavía no ha sido confirmada.

Diablo II fue algo más que un digno sucesor de Diablo, se convirtió en uno de los mejores juegos de su clase, y en todo un referente dentro del género de rol de acción en tercera persona. Tiene un encanto verdaderamente único, y ofrece una jugabilidad tan buena que todavía hoy cuenta con una cantidad considerable de jugadores que siguen disfrutando tanto de su modo offline como de su modo online.

Tuve la suerte de disfrutar de Diablo II desde el momento en el que llegó al mercado, aunque mi experiencia inicial no fue óptima porque mi PC no cumplía, en aquel momento, con los requisitos mínimos. Cuando por fin pude comprar un equipo nuevo, el juego ya había recibido múltiples parches, y se encontraba disponible la expansión Lord of Destruction, así que pude disfrutar de la experiencia completa.

Le dediqué tantos años que acabé perdiendo la cuenta, aunque es cierto que viví una recta final en la que ya solo entraba de forma esporádica por el mecanismo de caducidad de los personajes multijugador que tiene Diablo II. Al final lo acabé dejando por completo después de muchísimos años, pero hace poco decidí volver, y me encontré un poco desubicado.

Había pasado tanto tiempo que, al final, había olvidado algunas cosas muy importantes, y eso que tengo una memoria bastante buena, como pudisteis comprobar recientemente en este especial dedicado a la saga Diablo. Sé que más de uno aprovechará para volver a Diablo II tras el anuncio de Diablo II Resurrected, y por ello he decidido compartir con vosotros este artículo que os ayudará a afrontar esa vuelta al clásico de Blizzard.

Los consejos que voy a compartir con vosotros en este artículo se centran en Diablo II, pero lo más probable es que se puedan trasladar tal cual a Diablo II Resurrected, ya que este va a ser una versión remasterizada del original, y mantendrá, por tanto, las bases de aquel, así que os serán de gran ayuda también si tenéis previsto comprar esa nueva entrega.

1.-Ten claro cómo quieres jugar a Diablo II

Sé que puede sonar extraño, pero Diablo II es un juego que, a pesar de su aparente simplicidad a nivel jugable, se puede jugar de formas muy distintas, y no me refiero únicamente a la clásica división entre personajes de clasificación y no clasificatorios, ni a la posibilidad de crear personajes en incondicional, me refiero también a la intensidad y seriedad con la que quieres jugar, es decir, a tus propias aspiraciones.

Crear un personaje de clasificación te permitirá disfrutar de palabras rúnicas exclusivas que solo se pueden hacer bajo dicha modalidad, podrás competir en el ránking de la temporada y conservarás todos los objetos y el nivel obtenido con él cuando pase a ser un personaje de «no clasificación», cosa que ocurre al finalizar la temporada. En esencia es la misma base que tenemos en Diablo III.

Los personajes incondicionales no son aptos para cardíacos, ya que si mueren una vez, habrán muerto para siempre. No hay margen de error, y teniendo en cuenta lo complicado que pueden resultar ciertas zonas en dificultad «Infierno», debemos tener mucho cuidado a la hora de lanzarnos a invertir tiempo en un personaje de este tipo.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que Diablo II es un juego con muchas opciones tanto a nivel de construcciones de personajes como de equipamiento. Jugarlo por diversión de forma ocasional no te permitirá acceder a los objetos más poderosos, ni conseguir runas de alto nivel para crear palabras tan deseadas como «Fe» o «Aliento de los Muertos». Tendrás que dedicarle muchas horas, y farmear con frecuencia, para lograr las mejores runas y para conseguir los objetos más poderosos.

2.-¿Cuál debería ser mi primer personaje en Diablo II?

Es una pregunta muy importante, y viendo el abanico de personajes que ofrece Diablo II, parece difícil de contestar, pero la verdad es que en el fondo es más sencilla de lo que parece. Cada personaje tiene sus virtudes y sus carencias, y obviamente no todos son igual de fáciles de jugar en las diferentes etapas del juego.

Por ejemplo, la hechicera es algo más pesada al principio por su dependencia del maná, algo que se extiende a otros personajes como el nigromante y el druida, pero a partir de la segunda etapa, cuando tienen una mayor reserva de maná y una menor dependencia de las pociones, se dejan jugar muy bien y resultan muy cómodos y divertidos.

Si vas a jugar en serio, y quieres poder empezar a farmear de una manera relativamente sencilla, económica y eficiente en poco tiempo, lo mejor es hacer una hechicera, ya que tiene de forma natural el hechizo teletransporte, que nos permite movernos rápidamente por el mapa y llegar en menos tiempo a los jefes y zonas que queremos farmear, es efectiva con un equipamiento barato y podemos construirla con habilidades de frío y de fuego, lo que nos libra casi por completo de los enemigos inmunes que encontraremos en dificultad «Infierno».

El paladín de martillo también es muy efectivo farmeando, pero para conseguir un buen resultado necesitamos equipamiento más caro, como la palabra rúnica «Enigma», por ejemplo, que va montada en una armadura y le dará acceso a la habilidad «Teletransporte». A título personal lo tengo claro, para empezar a jugar en serio lo mejor es una hechicera de fuego y frío en clasificatoria.

3.- No te obsesiones: Tómate las cosas con calma y aprovecha los recursos

Las prisas nunca son buenas, y en Diablo 2 pueden acabar por agobiarte de una manera innecesaria. Cuando empieces un personaje, tómate tu tiempo en descubrir sus habilidades, mira las sinergias que estas tienen, y hazte un plan mental de cómo vas a construirlo. En diversas webs especializadas encontrarás builds concretas dedicadas a cada personaje que te servirán de referencia para saber cómo puedes subir un personaje de forma óptima, y a elegir las habilidades correctas.

Verás que, normalmente, se recomienda limitar la fuerza y la destreza a lo justo para el equipo, y que lo ideal es subir la vitalidad lo máximo posible. También descubrirás, conforme vayas jugando, que algunas habilidades no se suben en una build concreta, pero pueden serte muy útiles para superar ciertas etapas del juego. No te preocupes, sube lo que necesites sin miedo, y utiliza de forma inteligente los tres reseteos de habilidades y atributos que conseguirás de forma gratuita con Akara tras completar la primera misión del acto 1 en cada dificulta.

En mi caso, que estoy subiendo una asesina de trampas, utilicé las trampas de fuego para terminar la dificultad normal porque son mucho más efectivas en términos de daño de área que la primera trampa eléctrica, y más equilibradas que la segunda trampa eléctrica en sus primeros niveles (puede hacer mucho daño, pero tiene un daño mínimo de «1», cosa que no ocurre con la primera trampa de fuego). También subí la fuerza, la destreza y la energía para poder llevar ciertos objetos, y para no tener problemas de maná.

Una vez que terminé el nivel de dificultad normal y entré en «Pesadilla», subí de nivel y aproveché el reseteo de atributos y habilidades que tenía disponible en dificultad normal para ajustar la asesina al nuevo equipamiento, y a la nueva configuración de habilidades. Planeo hacer lo mismo con los otros reseteos cuando esté listo paralanzarme a por la dificultad «Infierno». No te agobies, sube tranquilo a tu personaje en Diablo II y aprovecha esos reseteos de forma inteligente.

4.-No subestimes el potencial de las palabras rúnicas de bajo coste en Diablo II

El equipo es muy importante en Diablo II, tanto que puede marcar la diferencia entre un personaje capaz de arrasar el juego en «Infierno» y otro que a duras penas sobrevive en dicha modalidad. Pero su importancia no se limita a los niveles superiores, se deja notar desde el principio, y esto hace que gestionar bien todos los objetos que nos caen sea fundamental.

Las runas son uno de los objetos más importantes, y se dividen en tres grandes grupos: las de nivel bajo, (El, Eld, Ith, Thir, étc), las de nivel medio (Io, Ko, Lem, Pul, Um, étc) y las de nivel alto (Gul, Vex, Cham, Sur, Jah, Ber, étc). Para formar las palabras rúnicas más poderosas, necesitaremos runas de nivel alto que son muy caras y muy difíciles de conseguir, pero también podemos crear palabras rúnicas muy útiles con runas de nivel bajo.

Por ejemplo, para empezar a subir una hechicera de fuego y frío podemos utilizar palabras rúnicas tan económicas como «Hoja», que utiliza las runas «Tir» y «Ral», dos runas de nivel bajo, y un bastón de dos huecos. En caso de que tengamos un personaje de daño físico, la palabra rúnica «Malicia» también nos será de gran ayuda en nuestra primera etapa, y es muy barata, ya que requiere un arma de melé con tres huecos y las runas «Ith + El + Eth». Si el drenaje de vida es un problema, crea la palabra «Acero» con las runas «Tir + El».

También podemos encontrar otras palabras rúnicas muy efectivas para niveles bajos y medios que llegan, incluso, a ser viables en niveles altos, como «Espíritu«, por ejemplo, que utiliza las runas «Tal + Thul + Ort + Amn». Es ideal para personajes basados en hechizos y trampas, y que puede hacerse tanto en armas de una mano como en escudos. Aprende las palabras rúnicas más importantes, y utilízalas para facilitarte el camino hacia la dificultad «Infierno».

5.-Ten una idea básica de la economía, y del valor de las cosas en Diablo II

Es, sin duda, un punto complicado porque hay muchas cosas que debes aprender (o recordar, en su defecto), pero es importante, ya que de lo contrario no podrás comerciar de forma efectiva y quedarás a merced de timadores y de jugadores poco honestos.

No puedo ofreceros una lista exacta con todos los precios de todos los objetos, runas y demás elementos de Diablo II, pero quiero compartir con vosotros una base que os será de gran ayuda para empezar a disfrutar del multijugador sin demasiados problemas.

La unidad básica del comercio son las gemas perfectas. Con gemas perfectas podemos comprar objetos únicos de bajo nivel, y también objetos de set de bajo nivel. Si juntamos diez gemas perfectas, podremos comprar una runa Pul, y con 40 gemas perfectas tendremos acceso a una runa Ist. Esa runa Ist podremos dividirla en dos runas Mal, cada runa Mal en dos runas Um, y cada runa Um en dos runas Pul. Las runas de nivel alto más importantes, como Ber y Jah, se consiguen por entre 6 y 9 runas Ist.

Normalmente, la mayoría de los objetos únicos de Diablo II de utilidad, como «El Chacó», la «Piel del Mago Viperino» y demás, que son clave en construcciones definitivas, se pueden comprar en versiones con atributos imperfectos a partir de una modesta runa Pul. Los objetos con atributos perfectos son muy caros, así que para empezar es mejor conformarse con esas versiones imperfectas, que son perfectamente funcionales. Por ejemplo, «Piel del Mago Viperino» puede dar +35 a todas las resistencias en su versión perfecta, que costaría una runa Mal, y +20 en su versión imperfecta que costaría una runa Lem (tres Lem compran una runa Pul).

Entiendo que solo con lo que os he dicho es probable que estéis abrumados. Es normal, la economía de Diablo II es compleja, siempre lo ha sido, pero además esa complejidad se ve agravada por los distintos precios que puede tener un mismo objeto debido a la aleatoriedad de sus atributos. Tomáoslo con calma, y si tenéis dudas, preguntad a alguien de confianza antes de comercia.

Por otro lado, tened en cuenta que ha cosas que pueden parecer «basura», como las joyas identificadas con malos atributos, pero la realidad es totalmente distinta. Estas se utilizan en recetas del cubo horádrico, y si juntamos packs de 40 unidades podremos cambiarlas por una runa Ist.

6.-Aprende los mejores lugares para farmear, y para subir de nivel, en Diablo II

Jugando a Diablo II irás subiendo de nivel, y también te irán cayendo objetos de forma aleatoria. Es fácil conseguir runas de nivel bajo en dificultad normal solo con ir avanzando en la historia, pero podrás farmear runas y objetos, y subir de nivel más rápido, en ciertas localizaciones.

Si lo que necesitas son runas, lo ideal es farmear «La Condesa», que se encuentra en la «Torre Olvidada», en el acto 1 («Pantano Negro»). Por contra, si quieres farmear objetos únicos y de set, lo mejor es que te centres en jefes finales, como Mefisto y Diablo, ya que se puede llegar a ellos con bastante rapidez. Tener los teletransportadores o puntos de acceso rápido te ayudará a llegar en menos tiempo a esas zonas en las que quieres farmear o subir de nivel, así que cuando estés avanzando en la historia, intenta conseguirlos todos.

Con todo, el farmeo en Diablo II es muy curioso, ya que aunque es cierto que se puede mejorar la obtención de botín con el atributo de «% de encontrar objeto mágico», al final la suerte juega un papel fundamental. Recuerdo haber pasado semanas farmeando zonas de alto nivel y no haber conseguido ni una runa alta, y tiempo después obtuve una runa Vex (se vende por tres runas Ist) de un monstruo en la «Torre Olvidada», y sin embargo «La Condesa» en ese mismo momento me dio una Lem. También obtuve una runa Lo de forma inesperada de camino a Diablo hace ya unos años.

Al final la suerte influye, y lo mejor para farmear en Diablo II es coger una franja de tiempo concreta (una hora por ejemplo), y dedicarla a «machacar» una misma zona. No desesperes si no te cae nada en los primeros intentos, al final acabarás consiguiendo algo interesante.

Por lo que respecta a subir nivel en Diablo II, la primera etapa puede hacerse algo pesada. Las mejores zonas para subir de nivel rápido son «Tristram» caída, las catacumbas (zona previa a Andariel), las Siete Tumbas de Tal Rasha, el Santuario del Caos y la zona final donde Baal nos lanza a sus esbirros en intervalos. Os los he ordenado de menor a mayor nivel, así que tenedlo en cuenta, y recordad que es mejor hacer esos recorridos de experiencia en partidas públicas con mucha gente, ya que es más divertido y se obtiene más experiencia.