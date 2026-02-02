Los packs de CPU, placa base y RAM son la mejor opción para superar la crisis de la DRAM

Algunos minoristas han dado con una solución para reducir el impacto de la crisis de la DRAM en los consumidores: ofrecer packs de hardware con CPU, placa base y kit de RAM a precios que realmente son asequibles.

En España no es habitual encontrar este tipo de packs, al menos de momento, pero en otros mercados, como el estadounidense, son algo bastante habitual, y los precios que estamos viendo son tan buenos que la verdad estaría genial que esto se trasladase tal cual al mercado español.

Os pongo un ejemplo. Un kit de RAM de 32 GB de DDR5 en dos módulos a 6.000 MT/s puede costar en España casi 500 euros. Pues bien, el minorista Micro Center ofrece un pack con una CPU Ryzen 7 9850X3D, que ya cuesta en España 519 euros, una placa base ASUS X870-P Prime WiFi y un kit de 32 GB de DDR5 Crucial Pro por 699,99 dólares, que al cambio, y con un 21% de IVA incluido, equivale a 714,33 euros.

Es un precio fantástico. Si compramos esos mismos componentes en España de forma individual, y a su precio actual, tendríamos que pagar casi 1.250 euros. La diferencia es enorme, aunque es cierto que en este caso en concreto se trata de un pack que, además, está en una oferta temporal.

Este mismo minorista tiene disponibles otros packs en oferta a precios todavía más asequibles. Por ejemplo, para montar un PC de gama media ofrece un pack con el Ryzen 5 7600X, una placa base ASUS B650E Max Gaming WiFi y un módulo de 16 GB de DDR5 a 6.000 MT/s por 349,99 dólares, y también tiene un kit con un Ryzen 5 7600X3D, una placa base MSI B850 Gaming Pro WiFi y un módulo de 16 GB de DDR5 a 6.000 MT/s por 429,99 dólares.

El pack más interesante, por todo lo que ofrece y por la cantidad de RAM que trae, es el primero, sin ningún tipo de duda. Los otros solo incluyen un módulo de RAM, así que no podremos activar el doble canal.

En España ahora mismo la mejor opción que tenemos para reducir el impacto de la subida del precio de la RAM es recurrir a los PCs premontados, ya que estos tienen normalmente precios más bajos comparados con lo que nos costaría montar ese mismo PC por piezas. Otra opción es comprar la RAM en el mercado de segunda mano, algo que puede ayudarnos también a ahorrar bastante dinero.