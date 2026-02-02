Hardware más fiable de 2025: Intel ha logrado ahuyentar los fantasmas de Raptor Lake

Cuando Intel lanzó los procesadores Arrow Lake-S os dije, tras probar esta nueva generación, que era un paso en la dirección correcta. Es cierto que esta nueva generación no cumplió con las expectativas de rendimiento en gaming, pero superaba todos los problemas de temperatura y alto consumo de Raptor Lake, y lo más importante, era un hardware totalmente fiable.

Intel Arrow Lake no ha dado ningún problema a nivel de estabilidad ni de fiabilidad. Es una generación hecha para funcionar sin complicaciones, y su rendimiento en aplicaciones y herramientas profesionales es excelente. Si hablamos de gaming es cierto que AMD gana la partida con los Ryzen con caché 3D, pero cuando llegamos a resolución 4K las diferencias se reducen notablemente.

Intel Arrow Lake entre el hardware más fiable de 2025

Puget Systems ha publicado un artículo donde recopila cuál ha sido el hardware más fiable de 2025, basándose en los resultados obtenidos a través de sus propias ventas, y los datos son muy interesantes, así que vamos a repasarlos.

En CPUs tenemos dos categorías, consumo y estaciones de trabajo. En consumo destacan que tanto los Ryzen 9000 como los Intel Core Ultra 200 han tenido unos niveles de fiabilidad similares, con una tasa de fallo respectivamente del 2,52% y 2,49%. Sin embargo, si se consideran de forma individualizada, el procesador más fiable fue el Intel Core Ultra 7 265K, con una tasa de fallo de solo un 0,77%, así que Intel gana la partida en esta categoría.

Dentro de la categoría de estaciones de trabajo los Intel Xeon W-2500 y W-3500 que vendieron en 2025 no tuvieron un solo fallo. Venden menos unidades de estos que de los Threadripper de AMD, pero dicen que vendieron suficientes unidades como para determinar que los chips de Intel acabaron siendo más fiables en general, así que ganan también en esta categoría.

Tarjetas gráficas, fuentes, placas base y almacenamiento más fiable de 2025

Si hablamos de tarjetas gráficas, la serie GeForce RTX 50 Founders Edition fue la más fiable según Puget Systems, con una tasa de fallo de solo un 0,25%, seguidas de la serie ASUS GeForce RTX 50 y con la serie PNY GeForce RTX 50 en tercer lugar, aunque esta serie vendió menos unidades, un dato a tener en cuenta, porque vender menos reduce las posibilidades de que se detecten fallos.

En el mercado profesional de tarjetas gráficas la serie NVIDIA RTX Ada Lovelace fue la más fiable, seguida de la serie NVIDIA RTX Pro Blackwell. Ambas registraron tasas de fallo sorprendentemente bajas a pesar de su alto nivel de consumo.

En placas base la GIGABYTE B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE tuvo una tasa de fallo tan baja que fue la ganadora indiscutible. En general, toda la serie AORUS Elite tuvo una tasa de fallo por debajo de la media. La ASUS TUF B850M-PLUS Wi-Fi fue la segunda con un único fallo entre las unidades vendidas en 2025 por parte de Puget Systems.

Pasando a la RAM, Kingston fue el gran ganador con una tasa de fallo de solo un 0,19%, superando claramente a Micron, que registró un 0,27%. El módulo de RAM más fiable de 2025 fue el Kingston ValueRAM DDR5-5600 de 32 GB que, como su propio nombre indica, funciona a 5.600 MT/s.

Vamos ahora con las unidades de almacenamiento, y tenemos un claro ganador, el Samsung 870 QVO de 8 TB SATA, un SSD que no registró ningún fallo en todas las unidades vendidas en 2205. En segunda posición quedan los Kingston KC3000 M.2, que utilizan la interfaz PCIe Gen4.

Terminamos el repaso con las fuentes de alimentación más fiables de 2025, que fueron la Corsair SF1000 Platinum 1000W SFX y la serie Super Flower LEADEX. La fuente de Corsair no registró ningún fallo en las casi 200 unidades vendidas en 2025, y la serie de Super Flower cerró 2025 con una tasa de fallo del 0,47%.