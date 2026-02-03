El precio de la RAM y de los SSDs va a subir más de lo esperado: hasta un 110%

Ya os hemos dicho anteriormente que el precio de la RAM, y el de los SSDs, va a seguir subiendo durante el primer y el segundo trimestre de 2026, y que estos todavía no han alcanzado sus picos máximos, pero las previsiones de TrendForce para el primer trimestre del año nos pintan un panorama peor de lo que imaginábamos.

En las predicciones iniciales de TrendForce vimos que el precio total de los contratos de DRAM podría subir entre un 55% y un 60% durante el primer trimestre de 2026, y el de los contratos de memoria NAND Flash aumentaría entre un 33% y un 38%.

Esos porcentajes no son nada buenos, pero las predicciones actualizadas y revisadas que ha publicado dicha firma son todavía peores. Vamos a verlas con detalle:

Previsión de precio de los contratos de DRAM para el T1 de 2026

DRAM para PC: se espera una subida de precio de entre un 105% y un 110% combinado para DDR4 y DDR5.

combinado para DDR4 y DDR5. DRAM para servidores: se espera una subida de entre un 88% y un 93% combinado para DDR4 y DDR5.

combinado para DDR4 y DDR5. DRAM móvil: se espera una subida de precio de entre un 88% y un 93% para LPDDR4X y LPDDR5X.

En total, la subida de precio combinada en el mercado de la DRAM (uniendo todos los tipos) que se espera para el primer trimestre de 2026 es de entre un 90% y un 95%. Combinado con la HBM la subida estimada es de entre un 80% y un 85%.

Previsión de precio de los contratos de NAND Flash para el T1 de 2026

SSDs empresariales: subida de entre un 53% y un 58%.

Subida total de precio de la memoria NAND Flash: entre un 55% y un 60%.

En este caso la subida de precios no será tan grande como en el caso de la memoria DRAM, pero aún así estamos ante un aumento muy marcado que afectará en gran medida al precio de las soluciones de almacenamiento y de los dispositivos y sistemas que utilicen memoria NAND Flash, incluidos los smartphones.

¿Qué quiere decir todo lo que acabamos de ver?

Pues que el precio de la memoria RAM podría subir hasta en un 110%, ya que los chips de memoria son el componente más caro, y es precisamente el que se ve afectado por el aumento de precio de estos contratos. También subirá el precio de la VRAM utilizada en tarjetas gráficas, puesto que la DRAM se utiliza para fabricar memoria gráfica.

En el caso de la memoria NAND Flash, este es un componente fundamental en unidades de almacenamiento SSD, y también en otros tipos de almacenamiento, como las soluciones UFS y los pendrive USB, así que podemos esperar que el precio de estas suba bastante en el primer trimestre del año.

¿Por qué ha subido tanto el precio de los contratos de DRAM y de memoria NAND Flash?

Porque existe un gran desequilibrio entre la demanda y la oferta. Debido a la creciente adopción de la IA la demanda de RAM y de unidades SSD se ha disparado hasta tal punto que el nivel de oferta es insuficiente, lo que ha provocado una escasez importante que está afectando también al mercado de consumo general.

Los grandes fabricantes de DRAM y de memoria NAND Flash no están aumentando la producción de manera significativa, así que todo parece indicar que la situación no va a mejorar durante 2026, y que tendremos que esperar a 2027 para empezar a ver atisbos de recuperación. La normalización total podría extenderse más allá de 2027.