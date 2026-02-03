Microsoft reducirá la presencia de la IA en Windows 11, dando marcha atrás a su estrategia de «AI Everywhere» para centrarse en las necesidades principales y urgentes que no son otras que arreglar el sistema operativo. Es la primera noticia positiva sobre Windows 11 en mucho meses…

Lo cuenta Windows Central en un artículo donde aseguran que los ingenieros de Microsoft se están centrando en reducir la integración forzada de las funciones de inteligencia artificial. En su lugar, están abordando lo que realmente importa a los consumidores, como corregir los múltiples errores del sistema operativo y mejorar las funciones principales para conseguir una experiencia de usuario más fluida.

IA en Windows 11

La actualización mensual de enero para Windows 11 ha sido la gota que ha colmado el vaso. Una de las peores de la historia de Microsoft por la cantidad y gravedad de errores que ha generado y confirmación que el control de calidad del sistema está fuera de control. La confianza en el desarrollo líder del escritorio informático está bajo mínimos y los usuarios han pedido soluciones urgentes mientras exploran otras alternativas. Sea bienvenido el cambio de rumbo de Microsoft.

La obsesión por introducir funciones de IA en Windows 11 no ha sido bien recibida por los usuarios y ha complicado la situación del ecosistema de Windows. Ha hecho perder miles de horas de desarrollo que deberían haber sido utilizadas en otras tareas más urgentes. Como ejemplo de implementación fallida, podemos mencionar la presentación de Windows Recall en 2024, una función que generó tal rechazo que Microsoft se vio obligado a posponerla un año entero mientras solucionaba importantes fallos de seguridad y privacidad.

Durante el último año, Microsoft ha ido colocando botones de Copilot (el asistente de IA de Microsoft) en todas partes del sistema, especialmente en las aplicaciones integradas como el Explorador de archivos y el Bloc de notas. Y lo ha ido desplegando incluso si la implementación era deficiente o simplemente innecesaria.

Todo este despliegue forzado ha empañado los esfuerzos de Microsoft en torno a la IA y ha provocado un importante rechazo de unos usuarios que no pueden entender cómo el gigante del software se ha centrado en ello cuando la gran prioridad es primero arreglar el sistema. La situación llegó a su punto álgido cuando el jefe de Windows, Pavan Davuluri, tuiteó que Windows evolucionaría hacia un sistema operativo agente, lo que generó miles de respuestas abrumadoramente negativas que rechazaban el plan.

¿Cambio de rumbo?

Parece que este rechazo ha resonado en los equipos internos de Microsoft y fuentes familiarizadas con los planes de la compañía citadas por Windows Central, aseguran que están reevaluando su estrategia de IA en Windows 11 y planean cambios para simplificar o incluso eliminar ciertas funciones donde no tengan sentido.

Los detalles sobre cómo la compañía está abordando todo ello son escasos, pero se apuntan que las integraciones de Copilot en el Bloc de notas o en el editor de imágenes Paint, están en revisión. Microsoft eliminaría ciertas integraciones de Copilot de estas aplicaciones para lograr una experiencia más optimizada. Al mismo tiempo, Microsoft ha pausado el desarrollo previsto para integrar Copilot en más aplicaciones.

Windows Recall es otra experiencia de IA que, según dicen, está en revisión. Según fuentes, Microsoft cree que Recall, en su implementación actual, ha fracasado, aunque había planes para explorar otras maneras de evolucionar el concepto en lugar de descartarlo por completo, posiblemente eliminando el nombre Recall en el proceso, aunque esto no está confirmado.

Otras iniciativas de IA en Windows 11, como la Búsqueda Semántica, Agentic Workspace, Windows ML y las API de IA de Windows, siguen adelante según lo previsto. Microsoft cree que estos esfuerzos de IA en segundo plano siguen siendo importantes para los desarrolladores de aplicaciones, lo que posiciona a Windows como un competidor viable entre otros sistemas operativos que también están integrando marcos de IA en sus plataformas.

Aunque, cuidado… Las acciones de Microsoft se desplomaron casi un 12% la semana pasada tras la presentación de resultados financieros correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2026. Se trata de la segunda mayor caída diaria de su historia y la primera teniendo en cuenta su valor: 440.000 millones de dólares de pérdida en capitalización de mercado. Una muestra de que los inversores se muestran cada vez más escépticos sobre la estrategia de Microsoft (y otras compañías) en inteligencia artificial.

¿Es suficiente?

La marcha atrás de Microsoft con la IA en Windows es obligada. No va a ninguna parte en la situación actual. Además, si Windows 11 se encuentra hoy en un estado lamentable hablando de calidad de software, imagina lo que podría suponer la implementación de agentes autónomos que al día de hoy pueden alucinar, producir errores de salida y potencialmente representar importantes amenazas para la seguridad.

La parada en IA solo es el comienzo porque hay otras urgencias, principalmente mejorar la calidad de software, limitar la entrega de actualizaciones fallidas y solucionar todos los errores acumulados para lograr la estabilidad del sistema. La mejora en el rendimiento, aligerando aplicaciones instaladas, el bloatware y la gran cantidad de anuncios, recomendaciones y sugerencias del sistema, es otra de las tareas a acometer.

Ex-ingenieros de Microsoft apuestan por la vuelta a los Service Pack, con un desarrollo centrado en la estabilidad y en el rendimiento, y dejando a un lado el lanzamiento de nuevas funciones que complicarían aún más la situación. Los usuarios no queremos más características, ni tampoco IA forzada que no reporta utilidad, sino soluciones a la grave problemática que tiene Windows hoy.

* Imágenes generadas con IA