AMD sugiere que la nueva generación de Xbox llegará en 2027

La nueva generación de Xbox, la próxima consola de videojuegos de Microsoft, podría llegar al mercado muy pronto, en 2027. La información llega de AMD, la compañía que está desarrollando uno de sus componentes principales, el SoC semipersonalizado ‘AMD Magnus’ responsable del procesamiento y los gráficos de la máquina.

La CEO de AMD, Lisa Su, dejó unos cuantos titulares en la presentación de los resultados financieros trimestrales de la compañía. Resultados que, por cierto, son tan buenos como se esperaban, con fuerte subida de ingresos (+ 34%) y beneficios (+ 52% bruto) en todas las áreas de negocio. A pocos puede extrañar, como sucede con su principal rival NVIDIA, que la división de centros de datos sea hoy la más importante en valor económico. Ya sabes que los gigantes tecnológicos se han embarcado en una guerra abierta por el control de la IA y necesitan infraestructuras colosales para alimentarla.

Aunque la jefa de AMD informó a los inversores de que su compañía «se centrará este año en el mercado empresarial y en seguir creciendo en el segmento premium, es decir, en el segmento más alto del mercado», también expandirá su presencia en el resto de mercados donde tiene presencia, especialmente en el segmento cliente para PC donde algunos de sus procesadores brillan con luz propia y también en las soluciones semi personalizadas para máquinas de juego, donde supera a todos sus competidores.

Lisa Su sí reconoció que 2026 registrará un parón general en la venta de computadoras y componentes. El acaparamiento de componentes por las gigantescas infraestructuras de inteligencia artificial ha provocado un aumento brutal del precio de las memorias y amenaza con provocar un colapso de la electrónica de consumo no vista en las últimas décadas. El resultado es que todos los analistas apuntan a un cambio de tendencia a la baja en el mercado del PC.

Próxima generación de Xbox

Entrando en materia del punto principal del artículo, comenzar recordando que la situación del ecosistema de juegos de Microsoft pasan por el peor momento de los últimos años. Las cifras de venta de las consolas Xbox y los ingresos relacionados han caído en picado y son las peores de la actual generación de consolas. La caída en la percepción de marca, inversiones colosales a precios fuera de mercado y graves errores estratégicos han situado al ecosistema en una tendencia negativa que puede continuar este año cuando se registren las últimas subidas de precio de las consolas y de servicios como el Game Pass.

No hay duda que una nueva consola (junto a un compromiso estratégico que recupere la confianza de desarrolladores y consumidores) puede cambiar las tornas y en este sentido la CEO de AMD dejó claro que, al menos por su parte, la nueva generación de Xbox estaría lista para lanzamiento en 2027: «el desarrollo de la Xbox de próxima generación de Microsoft con un SoC semi personalizado de AMD está progresando bien para respaldar un lanzamiento en 2027», explicó.

¿Ello quiere decir que con total seguridad la próxima consola de Microsoft estará disponible en 2027? Lamentablemente no. Aunque los rumores previos apuntaban a un lanzamiento entre 2027 y 2028, el aumento de los precios de la memoria (y de otros componentes como el mismo SoC de AMD) ha llevado a los expertos a preguntarse si Microsoft cumplirá con los plazos. La presidenta de Xbox, Sarah Bond, ya calificó la próxima máquina como «muy premium», lo que ha generado dudas sobre su asequibilidad en precio, un punto crítico en videoconsolas.

Documentos filtrados de la batalla judicial entre la FTC y Microsoft revelaron anteriormente que la compañía planeaba convertir la próxima Xbox en una «plataforma de juegos híbrida», que combinara hardware local y computación en la nube. Los documentos también indicaban que Microsoft planeaba lanzar la próxima Xbox en 2028. Queda por ver si la compañía ha optado por adelantar el lanzamiento y seguir apostando por una máquina ‘local’ en mayor grado.

Lanzamiento de la Steam Machine

La CEO de AMD también habló de otros productos para los que ha desarrollado sus SoC personalizados y la más interesante para la primera parte del año es la Steam Machine. Las declaraciones de la ejecutiva fueron en el mismo sentido que para la próxima generación de Xbox: «Desde el punto de vista del producto, Valve está en camino de comenzar a enviar su Steam Machine con tecnología AMD a principios de este año«.

Las declaraciones deberían cortar los rumores que hablaban de un retraso en el lanzamiento previsto de la máquina de Valve, precisamente por el aumento de costes de las memorias. Al igual que con las nuevas Xbox, AMD ha hecho su trabajo ha venido a decir su CEO y ya depende de Microsoft y Valve decidir la fecha de lanzamiento.